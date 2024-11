Cara y cruz del Dépor con los córners

“Igual el mayor culpable soy yo. Me está faltando la intuición del año pasado. Tuve dos remates bastante claros que debería haberlos metido. Asumo esa parte que a mí me toca. Ha habido partidos que no he estado ni cerca de hacer peligro, cuando siempre he metido goles. Ahora me estoy acercando un poco, pero me falta atinar. Esos goles hacen mucho porque abren partidos. Lo vimos el año pasado. Los ‘Pablos’ metimos diez goles entre los dos”, entonó el mea culpa Pablo Vázquez el pasado 22 de octubre, ante los problemas del Deportivo esta temporada para marcar a balón parado.



El defensa central estrenó ayer por fin su cuenta realizadora en la presente temporada. Cómo no, en una acción de estrategia. Hugo Rama sacó un córner en el minuto 35, Leo Baptistao peinó el balón hacia atrás y Pablo Vázquez se lanzó en plancha en el segundo palo para batir a Fernando con un gran testarazo y firmar el 1-1.

Tercero consecutivo

La escuadra coruñesa, que necesitó 86 saques de esquina para marcar su primer gol de córner de la temporada 2024-25, lleva ahora tres jornadas seguidas anotando en esa suerte. El que acabó con la sequía fue Ximo en Cartagena el pasado 2 de noviembre. Lucas Pérez sacó de esquina sobre Escudero en la frontal del área y el lateral izquierdo pucelano envió la pelota al segundo palo, desde donde el balear selló el segundo de los cinco tantos que marcó el cuadro herculino en Cartagonova (1-5).



Una semana después, el córner volvió a ser clave para los blanquiazules. Cuando el duelo frente al Eibar en Riazor expiraba, Lucas botó un córner en corto sobre Yeremay, que tocó para Mario Soriano, quien, desde la frontal del área, lanzó un misil imparable para el meta del cuadro vasco (1-0).



En Almería, los blanquiazules encadenaron su tercera cita marcando en un córner.

Cara y cruz

El gol de Pablo Vázquez fue la cara en la estrategia, pero cuatro minutos antes, a los herculinos les tocó sufrir la cruz, también desde la esquina.



Nico Melamed puso el balón en el área y Edgar aprovechó un error de marca de Diego Villares para hacer el 1-0 con un testarazo ante el que nada pudo hacer Helton.



El gol del cuadro almeriense desnudó, de nuevo, los enormes problemas del Dépor para defender las acciones de estrategia, ya que los blanquiazules han encajado nueve dianas a balón parado: Cinco córners, una falta lateral y tres penaltis.



Y aún pudo encajar otro en el minuto 75, en un saque de esquina que cabeceó Leo Baptistao sin oposición, pero el remate del atacante brasileño salió desviado y no encontró el arco de Helton.



Óscar Gilsanz, técnico del Deportivo, habló sobre el 1-0 tras el encuentro.



“En los córners solo remataron uno, que fue el del gol. Nos hizo daño ese gol en ese centro lateral con esa superioridad en el centro del área. No merecíamos irnos con el 2-1 al final de la primera parte. El equipo tiene que reponerse y tiene la fuerza mental para hacerlo. Los jugadores tienen la rabia de no poder sumar, pero la satisfacción de haber competido”, manifestó el preparador blanquiazul en el estadio almeriense.

Pese al resultado, el estratega del cuadro herculino destacó los primeros 45 minutos de sus futbolistas y el hecho de competir ante uno de los candidatos al ascenso.



“El equipo en el primer tiempo jugó un buen partido, defendimos bien por fuera las entradas del Almería y teníamos claro que teniendo el balón podríamos posicionarnos en campo contrario y generar situaciones de peligro”, indicó.



“En la segunda nos costó más, con el Almería por delante en el marcador. Ellos tienen cuatro jugadores de arriba que en transición son peligrosos. Y luego cometimos errores en la salida de balón ante un rival que estaba en su mejor momento en ataque. Pensamos que en los últimos minutos podíamos empatar, pero no pudo ser. El plan de partido salió, sobre todo, en la primera parte y el equipo compitió”, reconoció.



Sobre la superioridad mostrada por el bloque andaluz en el segundo tiempo, incidió: “Lo achaco a que el Almería estaba por delante. Cuando roba es un equipo muy peligroso y acaba siempre con una situación de área porque tiene mucha calidad en su parte de arriba. Teníamos claro que ellos iban a salir reforzados y que el plan de partido se complicaba, pero que había que tener calma, mantenernos en el partido y esperar que llegase nuestro momento, que por desgracia no llegó”.

Regreso a casa de Barbero

“Ha sido un partido especial”, reconoció Iván Barbero, quien regresó a Almería.



“Cada vez que vengo a casa me reciben muy bien. Es un sitio donde me he criado y le tengo mucho afecto a esta tierra y a este club”, confesó el delantero almeriense, quien, además de nacer en Roquetas de Mar, jugó en el conjunto rojiblanco.



Sobre el encuentro, dijo que “nosotros íbamos con la idea de conseguir los tres puntos, competir y dar una buena imagen. Creo que ha sido así, pero tener tanta ausencia y jugar con jugadores menos rodados ha hecho que en la segunda parte nos haya costado más”.



El atacante blanquiazul señaló el mérito de la escuadra coruñesa por competir frente a un rival que “aspira a estar arriba y a ascender directamente”.



“Creo que hemos dado una buena imagen, a pesar de las bajas”, subrayó.



“Nos faltaban piernas”, indicó sobre el bajón del cuadro herculino en la segunda mitad.



“Ellos han salido bien en la segunda parte. Robaban rápido y generaban ocasiones de forma fácil. Incluso hemos cometido errores en salida de balón que no solemos cometer. El Almería nos ha puesto las cosas difíciles”, sentenció.



Sergio Escudero también habló tras el encuentro. El lateral izquierdo se pronunció sobre la jugada del 2-1, con el gol de Leo Baptistao.



“Es una jugada de acierto de ellos, que hacen un gran centro al segundo palo, el remate es muy bueno, yo voy un poco con el marcaje del tío de delante y Baptistao me entra al segundo palo”, explicó.



En el análisis del duelo señaló que “en la primera parte hemos tenido mucho más el control del juego, hemos sabido salir bastante bien desde atrás, hemos tenido el partido controlado, porque ellos eran fuertes en contras y no nos han cogido en ninguna clara. En la segunda parte sí nos han apretado más hombre a hombre y nos ha costado más salir, pero creo que ha sido un buen partido del equipo”.



El futbolista vallisoletano se centra ya en el siguiente compromiso, ante el Sporting: “A intentar tener a más gente disponible y saber que podemos competir con cualquier equipo. Tenemos que tener la cabeza puesta en el fin de semana y saber que el próximo fin de semana jugamos en casa y a seguir en esa línea”.