Bouldini: "Me llamó el Dépor, un club histórico, y estoy feliz"

Moha Bouldini, uno de los últimos fichajes, compareció en la sala de prensa de Abegondo en su presentación oficial como nuevo jugador del Deportivo. El delantero marroquí, que ya debutó el pasado domingo en Riazor al jugar en la segunda mitad del partido ante el Racing de Ferrol, fue presentado junto a Antonio Méndez, que fue nombrado recientemente como nuevo adjunto al director de fútbol (Fernando Soriano).

¿Cómo están siendo las primeras sensaciones?: "Estoy muy contento. Los primeros días me recibieron muy bien. El equipo está muy bien. Notó sensaciones muy positivas".

Salida del Levante: "Ha pasado todo rápido. En uno o dos días se hizo todo. Cuando me llama el Dépor, que es un club histórico, con el nuevo proyecto del equipo.... Me gusta todo y estoy feliz".

Objetivo del equipo: "En todos los equipos de Segunda están luchando para subir a Primera. Pero el objetivo es ir partido a partido, ganar partidos. Vengo a ayudar. El objetivo es luchar y ganar cada partido. A partir de ahí vamos a crecer".

Definición como futbolista: "Haré lo que me diga el míster. Estoy para ayudar. Estoy en el barco con el equipo. Lo que me digan, voy a hacerlo. Intentar marcar goles, mejorar, esforzarme y dar un plus al equipo".

Competencia en la delantera: "La competencia es parte del fútbol. Estamos todos para ayudar. El míster decide quien va a jugar".

Jugar sólo o acompañado en ataque: "A mí me da igual, lo que diga el míster. Si juego sólo, con dos, no juego... Hago todo".

¿Estás satisfecho con tus cifras goleadoras en Segunda?: "El último año creo que pude hacer más goles, pero muchos goles fueron anulados, creo que ocho o nueve. Espero este año hacer más con el equipo y que salga todo bien".

Diferencias entre el Dépor y el Levante: "Como vimos en el partido contra el Racing, noté que el equipo está muy bien para luchar y ganar cada partido. Para competir bien".

Partido contra el Granada y su horario: "A mí como jugador no me gusta quejarme. Puedo jugar de todo. Es un partido muy complicado. Es de los equipos que pueden subir, un equipo muy fuerte, sobre todo en casa. Tenemos que hacer más para ganar ese partido".

Pretemporada y salida del Levante: "Ha sido una pretemporada con el Levante muy buena. Tenía algunas ofertas de fuera, pero decidí quedarme hasta los últimos minutos, cuando sale el Dépor. Hablé con Soriano y cuando viene un equipo grande como el Dépor y con las ideas claras, como las mías, decidí venir. Salió todo bien".

¿Qué te dijo Soriano para convencerte?: "Cuando hablé con Soriano por primera vez me fue sincero. Hablamos del aspecto deportivo, del objetivo del equipo... Me dijo 'necesitamos un delantero como tú, que dé otras virtudes al equipo'. Yo también me sentí querido y me convenció rápido".

Ofertas: "Sobre todo tenía ofertas del extranjero, pero me gusta estar aquí".