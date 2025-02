Barcia: "El punto sabe a poco con el partido que hicimos"

Dani Barcia subrayó el partido realizado por el Deportivo frente al Huesca, pero lamentó que los blanquiazules solo fueran capaces de sumar un empate.

"El punto sabe a poco con el partido que hicimos, pero si seguimos trabajando así, los tres puntos van a llegar pronto. Esta semana fue un poco rara por el partido contra el Eldense, que era muy importante, pero hemos demostrado que si seguimos así, podemos competir con cualquier equipo", señaló el central en rueda de prensa, tras el 0-0 con el conjunto oscense.

El zaguero coruñés confesó estar "muy contento por la renovación" de su contrato con el Deportivo, con el que se ha comprometido hasta 2028, y también "por el partido que hice hoy".

Barcia destacó el buen trabajo defensivo de la escuadra blanquiazul ante un ataque potente y en forma como el del conjunto aragonés.

"Estuvimos toda la semana enfocándonos en los jugadores del Huesca, que son muy rápidos al espacio. Lo hicimos muy bien para no darles ocasiones de correr al espacio. No pudimos conseguir los tres puntos, pero estoy contento por el partido que hicimos", analizó.

En ese sentido, incidió en que "lo más importante es el equipo, que no concedemos goles. Llevamos toda la semana para que Soko, Enrich y Valentín no tuvieran espacios para correr y tenemos que seguir así".

El central cree que la diferencia estuvo en que "nos faltó efectividad en la portería rival. Las ocasiones fueron claras, hubo quince remates a puerta por cuatro de ellos, pero si la pelota no quiere entrar, qué se le va a hacer".

Sobre el gol anulado a Pablo Vázquez, dijo: "Le toca un poco en el hombro, son decisiones del VAR, del árbitro. La otra ni la vi, pero si el VAR y los árbitros deciden que es así, pues es así".

También habló sobre las cuatro cartulinas amarillas que tiene y que le hacen estar a una de cumplir un encuentro de sanción: "Llevo ya desde Almería, que tenía cuatro y me lesioné dos meses. Si no me la sacan, mucho mejor para mí para poder darle continuidad".

Por último, se pronunció sobre la marcha de Lucas Pérez al PSV: "Son decisiones de cada persona. Él toma cada decisión como le convenga y si lo hace así, es un capitán y la decisión que tome, va a estar bien seguro".