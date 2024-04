Barbero: “Cuando golpeó José, pensé, si me viene voy a intentar desviarla”

Iván Barbero, autor del 1-0, manifestó que “sabíamos que iba a ser un partido complicado, nos iban a poner las cosas muy difíciles, pero al final hemos podido hacer ese gol”.



El gol fue un remate de José Ángel que el delantero almeriense desvió con su pierna izquierda: “En el momento en que golpeó José, pensé ‘si me viene, voy a intentar desviarla’, y es lo que pretendí. Salió bien y contento por eso también”.



El atacante fue víctima de un claro agarrón de Ramiro dentro del área que el árbitro no señaló penalti: “La veo clara. Y ha habido compañeros que me han dicho que era penalti. Eran centrales que agarran mucho y yo he hecho ese trabajo para dejar espacios a los compañeros que entraban desde la segunda línea”.



Se expresó sobre la igualdad en la zona alta: “Los que están arriba es por algo, porque ganan, y nosotros tenemos que mirar nuestro trabajo, el día a día, esa familia que hemos formado dentro del vestuario, que es lo que nos está dando resultados, y ahora tenemos que encarrilar esa cuarta victoria consecutiva en Teruel”.



“No vamos a bajar el pistón, sabemos lo que nos jugamos cada uno dentro del vestuario, lo feliz que podemos hacer a mucha gente, nos encantan los retos y vamos a ir a por todas”, sentenció.