El audio del VAR para el 1-0 del Racing de Santander-Deportivo: "No existe el bloqueo que veo en el campo"

Está saliendo el Deportivo recientemente a audio del VAR por jornada. El equipo blanquiazul está acostumbrándose a ser uno de los protagonistas de lo que ya se ha convertido en uno de los episodios más esperados por todos los aficionados al fútbol español: esperar cada noche por la publicación del diálogo entre los árbitros del campo y los que siguen el encuentro en la sala VOR. Como suele ser habitual, en Santander volvió a salir cruz para Gilsanz y los suyos, con Orellana Cid rectificando la decisión de anular el 1-0 por falta a Helton y concediendo finalmente el tanto que abría el marcador en el Sardinero.



Todo empezó con la llamada de a su colega. "Manu, te recomiendo una revisión para que valores la posible falta que has pitado". Por segunda semana consecutiva, también, se puede observar cómo el comportamiento de Ais Reig en Anduva estuvo totalmente fuera de lugar, ya que de nuevo el colegiado encargado del VAR en ningún momento hace ningún tipo de observación sobre la jugada que se debe analizar. Simplemente se limita a llamar la atención de árbitro principal para que asista al monitor. Una vez ahí, Orellana Cid duda poco. "¿Tenéis otra imagen? ¿Otra cámara?", es el único momento incertidumbre para el colegiado. "Vale, efectivamente, no veo que el 22 (Pablo Rodríguez) haga tal bloqueo. El portero salta por detrás intentando jugar la pelota. No hay falta. No existe el bloqueo que veo en el campo, vamos a dar gol".



Más allá de la elección de los ángulos para mostrar la repetición, que podía ser mejorable, lo que más enfadó a los jugadores del Dépor y al deportivismo fue la comparación con el reciente gol anulado al conjunto blanquiazul en Ferrol. Hace unas semanas que en el derbi de A Malata Yoel cometía un error grave que suponía el 0-2, pero que el árbitro decidió anular por una supuesta falta en los movimientos previos a que el balón llegase al área pequeña. En esa ocasión, y a pesar de ser fallo evidente por parte del árbitro de campo, no hubo llamada desde la distancia para la revisión que sí tuvo lugar en el Sardinero.

Tenerife, la excepción

Quizá el Deportivo podía pensar que su suerte había cambiado con el VAR después de que la semana pasada ante el Tenerife una de las visitas a la pantalla saliese cara. Riazor se esperaba lo peor cuando tocó revisar uno de esos ya temidos "potenciales penaltis", pero finalmente el colegiado mantuvo la decisión que había tomado en el campo y no hubo pena máxima. El Racing de Santander - Deportivo demostró que se trataba de una excepción que confirma regla más que un cambio de tendencia en este tipo de jugadas grises que casi nunca sonríen al Dépor.