Los apuntes del Dépor tras su ‘stage’ luso

El Deportivo se acerca al inicio liguero, tras finalizar su gira portuguesa, y es momento de hacer balance. Menos de dos semanas para que arranque la competición y tres amistosos más en las piernas, dos empates y una derrota, además de varias conclusiones de cara a lo que resta para el pistolezado de salida en Segunda.

1 Laterales que son mediocentros



Petxarroman, que debutó con el Dépor en pretemporada con el Famalicão, demostraba su polivalencia jugando tanto en la banda derecha como haciéndolo como mediocentro durante el encuentro ante el Gil Vicente. El ex del Andorra emulaba así a otros defensas que, por necesidades del equipo, han saltado hasta la medular como Jaime Sánchez. El andaluz fue uno de los recursos del técnico vasco la campaña pasada, ante la ausencia de un recambio natural para José Ángel.

2 Lucas, más cómodo por detrás del ‘9’



El atacante coruñés se deja la piel en cualquier demarcación pero a la vista de los amistosos disputados esta semana en Portugal queda claro que prefiere jugar de enganche. Ante el Famalicão se le vio más cómodo en la segunda parte, cuando entró Barbero. Sendos goles, uno de cada uno, llegaron entonces. Cuando estaba como única referencia, en ocasiones se desesperaba cuando no le llegaban balones y bajaba a recibir casi al medio campo.

3 El descaro de la juventud



No le tiemblan las piernas a los canteranos del Dépor presentes en la concentración en Lousada. Pablo García, en edad juvenil, demostró que tiene ganas de agradar y dejó detalles de calidad.

Tuvo participación en dos de los tres partidos (contra el Chaves y el Gil Vicente) y aportó tanto en ataque, pisando área rival, como en las coberturas.



Un jugador que estaba viviendo “un sueño” es el fabrilista Kevin Sánchez. El burgalés también jugó contra Chaves y Gil Vicente, este último siendo titular. Su polivalencia le permite ejercer de extremo derecho, aunque su demarcación natural sea la de delantero. “Estoy para la posición que el míster me ponga y daré todo porque es lo que me caracteriza. Me vi bien, por supuesto que tengo muchas cosas que mejorar, porque no es una posición en la que esté habituado a jugar y para delante”, comentaba este sábado en zonta mixta.

4 Cargas controladas para los ‘jugones’



El extremo isleño sólo jugó contra el Famalicão y no tuvo minutos en los otros dos amistosos.

Sigue con una máscara para proteger su nariz, después de la operación a la que fue sometido el pasado mes de mayo.



Sí que tuvo más presencia Mario Soriano, que antes de acudir a la concentración en Lousada había estado parte de la semana en Abegondo entrenándose al margen. Nada de lo que preocuparse, únicamente el control de cargas, algo fundamental para que el Dépor llegue en las mejores condiciones al comienzo del curso.

5 Un jugador pendiente de debutar



Raúl Alcaina, que estuvo en la gira portuguesa, es el único futbolista de la primera plantilla que todavía no ha disfrutado de minutos en la pretemporada.

El delantero se encuentra recuperándose de una rotura de la fascia plantar de su pie izquierdo. Una dolencia que sufrió a finales de la temporada anterior y que aún arrastra.

6 Escudero, lesionado en Chaves



Una de las principales notas negativas del periplo en Portugal fue la lesión que sufrió Sergio Escudero.

El lateral izquierdo tuvo una luxación en su codo izquierdo, por tercera vez en su carrera, y habrá que esperar por las pruebas médicas complementarias para conocer el alcance de su dolencia y el tiempo de baja.

7 Velutinas, un susto y un incendio



Al margen de lo futbolístico, la semana en Portugal dio para mucho más. En el encuentro contra el Famalicão los aficionados del Dépor tuvieron que abandonar la grada debido a un ataque de velutinas.



Estas fueron reducidas por personal del club luso, a base de manguerazos. A la conclusión de ese duelo, además, un miembro del cuerpo técnico coruñés sufrió un desvanecimiento y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario. Y este sábado, a escasos kilómetros de Chaves, se produjo un incendio forestal. Una semana que dio mucho de sí para un Dépor que trae apuntes para estudiar tras su stage en Portugal.

Primera parte ante el chaves Dos esquemas, en función de ataque y defensa

El último partido ante el Chaves volvió a servir como laboratorio de pruebas para Imanol Idiakez. No obstante, con el único cambio obligado de Sergio Escudero, por lesión, el técnico vasco dejó pistas en los primeros cuarenta y cinco minutos del amistoso de su idea de cara a cómo puede ubicarse el Dépor, dependiendo de si ataca o defiende. ¿Cómo es la disposición en defensa?

El cuadro blanquiazul optó contra el Chaves por un 4-4-2, con una línea de cuatro formada por Martínez y Vázquez y bandas para Ximo Navarro y Sergio Escudero. Por delante,otra formación de cuatro, con Iano por la izquierda, por la derecha Villares y en el centro José Ángel y Mario Soriano. Arriba Lucas Pérez e Iván Barbero, que saltaban a la presión. ¿Cómo se ubica el conjunto herculino en ataque?

El esquema pasaba a un 5-4-1. Escudero ejerciendo como tercer central, con los dos laterales en salida (Ximo e Iano) muy avanzados, rozando casi un 3-6-1. Por delante, en disposición de rombo José Ángel más hundido, alas para Villares y Mario Soriano y en punta del rombo Lucas. Por delante, como única referencia en ataque Iván Barbero. Este dibujo en ataque, con el de Roquetas como referencia, libera al de Monelos, que se encuentra más cómodo por detrás del ‘nueve’.