Apelación también rechaza el recurso del Dépor por la amarilla a José Ángel

José Ángel Jurado tendrá que descansar forzosamente ante el Tenerife este domingo. El Comité de Apelación ya ha respondido el recurso planteado por el Deportivo. Y la respuesta es negativa. Por lo tanto, la cartulina mostrada por Muresan Muresan en el encuentro ante el Mirandés se mantiene y, al ser la quinta, el mediocentro deberá ver el partido del domingo desde la grada.

El Deportivo presentó este requerimiento ante el Comité de Apelación de la RFEF, una vez el órgano de Disciplina no atendió el pasado martes los motivos que los servicios jurídicos del club herculino presentaron para invalidar el cartón amarillo. El club herculino que la redacción del acta de Muresan no se ajustaba a la realidad, ya que Jurado "no llega a contactar con el jugador rival, no habiéndose la acción de derribo que se describe en el acta arbitral".

Sin embargo, Disciplina destacó en su escrito que "las propias imágenes aportadas por el Real Club Deportivo resultan compatible con la descripción de los hechos que se contiene en al acta arbitral, ya que muestran cómo la impetuosa acción en la que el jugador José Ángel Jurado contacta con el balón con su pierna izquierda conlleva que, con su pierna izquierda a ras del suelo, simultáneamente arrastre y termine derribando al jugador rival".

Ahora, Apelación tampoco ha dado por buena la argumentación de la entidad deportivista, lo que obligará a Gilsanz a innovar en el doble pivote.