Antonio Hidalgo: "Para mí es mano"

Antonio Hidalgo, técnico del Huesca, analizó el empate que logró su equipo en Riazor aumentando hasta trece las jornadas consecutivas que lleva sin perder. Una racha histórica, la mejor del Huesca en Segunda División.



Valoración del partido: "No ha sido de nuestros mejores días contra un rival de un caudal ofensivo grande. La diferencia ha sido nuestra altura de presión entre la primera y la segunda parte. Hemos sido capaces de ajustar eso. Aun teniendo poco balón, hemos tenido una ocasión clarísima. Es uu punto más. Sabemos la dificultad de sumar en esta categoría. Estamos más cerca de los 50. Sobre la portería a cero, es nuestra fortaleza. Mantener esa solidez es importantísimo".



Racha histórica sin perder: "Estamos haciendo un gran trabajo. Es muy difícil seguir esa racha. Lo hemos conseguido entre todos, quizá no en nuestro mejor día. Un punto más. Hemos conseguido darle la vuelta a la situación, sobre todo tras el agobio de la primera parte".



Viaje extraño: "No tuvimos un viaje sencillo ayer. Llegas tarde, el equipo se levanta pronto, pero echaba de menos esos dobles esfuerzos en la priemr alíena de presión. hemos ajustado eso en la segunda parte. Eso nos ha permitido estar más en campo rival".



Jugadas polémicas: "Lo he visto en la tablet con una cámara que no es de tele. Luego, viendo ya en el VAR con el árbitro, creo que primero remata y luego le va a la mano. Para mí es mano. Y la del córner del Dépor al primer palo (y la posible mano de Jeremy Blasco) no la he visto. Pero si la ha revisado el VAR, habrá entendido que no era una acción punible".