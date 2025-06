El año en que el Dépor se gustó más a domicilio

Certificar la permanencia en Segunda División con cuatro jornadas de antelación no es una respuesta al alcance de cualquier recién ascendido, tras cuatro años en el barro. Pero el Dépor no es cualquier recién ascendido. Su historia, su pasado, más de 27.000 abonados, el club con el tercer tope salarial de la categoría... Muchos condicionantes que han derivado en que la campaña del regreso al fútbol profesional haya tenido de todo: Un pobre inicio que llevó al equipo a instalarse en los puestos de descenso y provocó la destitución de Imanol Idiakez.

La llegada de Óscar Gilsanz, desde el Fabril, al rescate que acercó a la escuadra coruñesa a los puestos de playoff, pero sin alcanzarlos nunca. El adiós el 22 de enero del capitán, del héroe del ascenso, del ‘7’, de Lucas Pérez. El transitar de los blanquiazules por tierra de nadie y su relajación posterior, tras asegurar la continuidad en Segunda División, que ha derivado en un cierre de curso con cuatro derrotas y muy mala imagen. Demasiadas cosas como para aburrirse.



“Valoraría la temporada del equipo con un 5 de nota, porque hemos conseguido el objetivo mínimo, y a Gilsanz con un 7, por todos los condicionantes con los que se encontró y la plantilla que tenía”, afirma el exportero Paco Liaño. El también exblanquiazul Carlos Brizzola, calificaría el curso “desde el cambio de entrenador”, debido al mal arranque liguero por parte de la escuadra coruñesa. “Gilsanz cogió el equipo en descenso, con 10 puntos en 12 partidos, eso te da descenso matemático. A partir de ahí, la temporada es de aprobado alto porque se consigue la permanencia. Hasta los últimos cuatro partidos, la media de puntos con Óscar era muy alta, pero las cuatro jornadas que cerraron la temporada empañan esa media”, dice.



Manu Sánchez, exentrenador del Dépor femenino, apunta que “la nota general siempre depende del objetivo real del club, que nunca lo hemos sabido. A medida que ha habido comparecencias, primero se hablaba de permanencia, pero luego hemos escuchado a Fernando Soriano que había otros dos objetivos. No sé si meterse en el playoff era una meta real. Si venimos de Primera RFEF cuatro años y se buscaba primero mantener la categoría e ir afianzando las bases, le daría un 7. No más, porque hubo la destitución del entrenador que arrancó la temporada y salió uno de los capitanes de no muy buenas formas”.

El técnico Noé López, que dirigirá al Silva la próxima campaña, valora con un 6 el rendimiento de los blanquiazules en el recién finalizado curso. “Si no fuera por este último tercio de Liga, podría subir la nota. También hay que pensar que somos un recién ascendido y que empezamos muy mal. Esperaba, como le pasó al Racing de Ferrol en ese primer curso tras el ascenso, que íbamos a estar en la pelea por el playoff hasta casi el final. No se dio tampoco con la tecla de los fichajes. Quitando al portero y al lateral izquierdo, jugamos prácticamente con toda la plantilla de Primera RFEF”, expone el técnico de Fisterra.

Escotet y pretemporada

Desde el aprobado raspado hasta el notable para una campaña 2024-25 que arrancó el 10 de julio con el inicio de la pretemporada en Abegondo.



Un día antes, el club anunció que Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, accionista mayoritario del club, se convertiría en el presidente número 50 del Deportivo dentro de la reforma que se efectuaría en la entidad blanquiazul durante las semanas siguientes. En su paso adelante con la presidencia del Dépor, el venezolano estaría acompañado por su sobrina, Michelle Clemente Escotet. Además, el director general, Massimo Benassi, asumiría las labores de nuevo consejero delegado.

Escotet, durante su vídeo de presentación | RCDEPORTIVO



La escuadra herculina inició la pretemporada sin ningún fichaje, con la plantilla que logró el ascenso a Segunda y el retorno de Mario Soriano tras su cesión al Eibar durante el curso 2023-24. Hubo que esperar hasta el 12 de julio para que se concretara la primera incorporación del verano. El eumés Luis Chacón recaló libre, después de finalizar su contrato con el Arenteiro, y firmó por cuatro temporadas. Fue el primer refuerzo, pero terminó yéndose cedido a la Cultural Leonesa el 30 de agosto.



El director deportivo, Fernando Soriano, ataría a dos futbolistas más antes de que finalizara julio, ambos laterales. El día 15, el diestro Alex Petxarroman, procedente del Andorra, se comprometió con la escuadra blanquiazul hasta 2028. Y tres días después, el zurdo Sergio Escudero selló su contrato con la entidad deportivista por dos campañas.

Un 0-4 frente al Ourense CF en O Couto, el 23 de julio, abrió el calendario de amistosos, a los que siguieron otra victoria en Pasarón contra el Pontevedra (0-2), y dos empates en casa del Famalicão (2-2) y frente al Gil Vicente (0-0) en los dos primeros duelos de la gira portuguesa.

El pregón de Lucas

Agosto arrancó con Lucas Pérez como protagonista. El héroe del ascenso dio el pistoletazo de salida a las Fiestas de María Pita con un emotivo pregón durante el que no pudo contener las lágrimas al recordar a sus abuelos. Ese mismo día, Pablo Muñoz cerró su cesión al Marbella.



El 3 de agosto tuvo lugar el quinto amistoso de los blanquiazules, con un precio demasiado caro. Además de perder con el Chaves (2-0) en el cierre de la gira lusa, Escudero, en una mala caída, sufrió una luxación en el codo izquierdo que le impidió estrenarse con la camiseta blanquiazul en competición oficial hasta el 13 de octubre.



El mediocentro congoleño Omenuke Mfulu se convirtió, el 5 de agosto, en el cuarto fichaje del Deportivo de cara a la temporada 2024-25. Tras desvincularse de Las Palmas, firmó con el conjunto blanquiazul hasta 2026, con opción a otro curso más por objetivos.



El cuadro coruñés se presentó ante su afición el 9 de agosto, con un 5-0 en la semifinal del Teresa Herrera frente al Unionistas, pero un día después cayó en la final con el Leganés (1-3), de Borja Jiménez, recién ascendido a Primera.



Antes de que se iniciara la temporada, Fernando Soriano certificó una quinta incorporación. La del portero Helton Leite, que llegó el 12 de agosto. “Estoy feliz de estar aquí, de ser parte de este club, de este proyecto”, indicó el brasileño, que no debutó hasta la tercera jornada, el 1 de septiembre.

Tortazo con la realidad

Muy poco tardó el Dépor en darse cuenta de cuánto tendría que sudar durante la temporada 2024-25. Sendas derrotas en las dos primeras jornadas aplacaron la ilusión por el retorno al fútbol profesional. Los blanquiazules estrenaron el curso el 17 de agosto con un 0-1 en Riazor frente al Oviedo y una semana después, perdieron en Huesca (2-1) con una diana de Jérémy Blasco en el minuto 93.



El lateral izquierdo Rafa Obrador había entrado en la convocatoria para el duelo en El Alcoraz, tras sellar su cesión desde el Real Madrid dos días antes, pero no llegó a saltar al césped ese día.



El Dépor efectuó cuatro fichajes más antes de que el mercado de verano bajara la persiana. El 26 de agosto, Charlie Patiño se comprometió hasta 2028. Tres días después, el delantero Mohamed Bouldini también firmó por cuatro temporadas. El 30 de agosto, Juan Gauto se convirtió en el noveno refuerzo tras recalar cedido por el Basilea con opción de compra. Y el 31, se completó la plantilla con Cristian Herrera, que recaló como agente libre.

El 1 de septiembre, el cuadro coruñés se llevó su primera alegría en su regreso al fútbol profesional con el 1-0 sobre el Racing de Ferrol, gracias a una acción individual de Yeremay. Tras un empate en Granada (1-1) con una diana de Lucas Pérez en el arranque del segundo tiempo, los blanquiazules sufrieron dos nuevas derrotas —en Córdoba (2-0) y ante el Burgos (0-2)— que les hicieron caer al decimonoveno puesto (primera plaza de las cuatro de descenso) con 4 puntos.

Yeremay celebra su golazo al Racing de Ferrol | QUINTANA



El Dépor despidió septiembre con una goleada en Albacete (2-5) y la exhibición de sus dos grandes perlas. Yeremay y Mella firmaron sendos dobletes y el de Teo, además, repartió una asistencia.

A nivel de resultados deportivos, octubre fue un mes nefasto para los blanquiazules, que apenas sumaron tres puntos en cinco jornadas. Un balance que terminó costándole el puesto a Imanol Idiakez. El equipo del técnico donostiarra estrenó el tercer mes de competición con un empate en Riazor frente al Málaga (0-0). Un duelo, disputado el domingo día 6 a las 14.00 horas, que se vio ensombrecido por los incidentes ocasionados por los 144 radicales del cuadro malacitano que se desplazaron a A Coruña, que atacaron un local el sábado de noche y sembraron el miedo el domingo por la mañana en los aledaños del estadio antes del partido.



Al empate frente al equipo andaluz le sucedieron otros dos encuentros finalizados en tablas. Primero, un 0-0 en Elche sin Yeremay, convocado por la selección española sub-21 para los compromisos ante Kazajistán y Malta. Y una semana después, un 1-1 en Riazor frente al Eldense, con el único gol que ha firmado Bouldini en toda la temporada.



Entre esa racha de tres empates, el 11 de octubre se celebró la Junta de Accionistas que ratificó a Juan Carlos Escotet como presidente del Deportivo, aprobó la adhesión del club al fondo CVC, así como los nombramientos de Benassi como consejero delegado y la entrada al Consejo de Administración de la economista y exconselleira de Facenda Marta Fernández Currás y del ejecutivo de Abanca Benito Couceiro Naveira. Poco antes se había dado por culminado el concurso de acreedores. El Deportivo es hoy un club sin deuda.

Final de Idiakez

La visita al Ciutat de València del 24 de octubre y el duelo con el Racing de Santander en Riazor, tres días después, terminaron de sentenciar a Idiakez, sobre el que ya planeaban dudas, debido a los malos resultados obtenidos por el equipo en su inicio liguero. Los blanquiazules cayeron con el Levante (2-1) en un encuentro en el que se vieron superados en todo momento, mientras que el conjunto cántabro arrolló a los herculinos (1-2) en la primera mitad, aunque el Dépor reaccionó en la segunda parte, con un gol de Yeremay, que sorprendentemente inició el duelo en el banquillo, pero no le dio para evitar la derrota.



Horas después de caer contra el Racing, Michelle Clemente Escotet, Benassi y Fernando Soriano se reunieron de urgencia y, de madrugada, decidieron destituir a Idiakez, aunque su despido no se a

Imanol, abandonando la Ciudad Deportiva de Abegondo | QUINTANA

En aquel momento, la escuadra blanquiazul ocupaba la antepenúltima posición de la clasificación, con 10 puntos tras 12 jornadas. Con solo dos triunfos, cuatro empates y seis derrotas, el Deportivo estaba a dos puntos de la salvación.



“Ya empezó marcado por la trayectoria del año anterior, que aunque se culminó con el ascenso, había estado cuestionado. El mal inicio de campaña, probablemente porque el equipo no se reforzó de la forma adecuada, provocó que fuera cesado a las primeras de cambio”, expone Liaño. “Los fichajes que se realizaron para reforzar, salvo en algún caso puntual, no fueron tales. Él también tomó una serie de decisiones técnicas que dieron motivos para dudar más de su proyecto, como la más llamativa, la de poner a Mella insistentemente como lateral izquierdo”, añade el exguardameta.



Para Brizzola, el vasco también comenzó la temporada 2024-25 con fecha de caducidad: “Algo que comienza sin el convencimiento general de los que mandan.. No hay que olvidar que en Primera RFEF el director deportivo estuvo dos veces a punto de cesarlo y apareció Davo al rescate”.



En la misma línea se expresa Noé López: “Durante el verano, por algunas declaraciones daba la impresión de que, aunque se le renovó por el ascenso, como con Óscar ahora, no se le veía conexión con Soriano. Las primeras jornadas el equipo no hizo mal fútbol, pero mandan los resultados. Es un margen de partidos muy pequeño después del ascenso. Y esa falta de conexión que ya se evidenciaba en verano, se vio reflejada en la despedida”.



Manu Sánchez considera que “el gran problema fue de resultados más que de propuesta o funcionamiento del equipo porque se hicieron muy buenos partidos, como el día del Oviedo aquí”. “No se tuvo mucha paciencia, no aprendimos del año anterior, que también le costó mucho a Imanol arrancar la temporada y luego el Dépor fue una apisonadora en la segunda vuelta”, añade.

Reacción con Gilsanz

Gilsanz se hizo cargo de la plantilla, primero de forma interina, pero su estreno en el banquillo, el 2 de noviembre con una goleada en Cartagena (1-5), llevó a la dirección deportiva a ratificar al de Betanzos hasta final de curso. Por si fuera poco, el conjunto coruñés encadenó dos triunfos por primera vez en el curso, ya que una semana más tarde, tumbó al Eibar (1-0) con un gol de Mario Soriano en el tiempo de descuento.

Gilsanz, dirigiendo al equipo en Cartagena | FERNANDO FERNÁNDEZ



La escuadra blanquiazul completó noviembre con una derrota en Almería (2-1), un empate frente al Sporting en Riazor (1-1) y la victoria en Cádiz (2-4) en la última obra maestra de Lucas Pérez con la camiseta del Dépor. El ‘7’ firmó un hat-trick.

Lucas Pérez, pdiiendo perdón tras anotar en el Nuevo Mirandilla

Gilsanz cogió al Dépor en la antepenúltima posición y en cinco partidos lo aupó hasta la decimoquinta plaza, con tres puntos sobre el descenso y a seis del playoff. Desde que el betanceiro tomó las riendas, el equipo no estuvo en descenso ni una sola jornada.

“En ese momento que saltaron todas las alarmas cuando caímos a puestos de descenso, Gilsanz aportó un poco de tranquilidad al ambiente y consolidó el equipo. Vinieron también algunos resultados a favor y se calmaron un poquito las aguas y fue un poco la vacuna que cortó la enfermedad”, analiza Manu Sánchez.



Liaño tiene “la sensación de que Gilsanz ha sido un entrenador interino que nunca ha gozado de la confianza plena de la directiva”. “Los puntos conseguidos le han dado esa continuidad hasta final de temporada, más que por haber modificado mucho los patrones del equipo. Consiguió la permanencia, que era el objetivo que luego el club puso, así que eso lo logró con creces. Lo consiguió con una actitud defensiva más organizada, pero en cuanto al ataque, se ha basado más en el aspecto individual, a una genialidad de Yeremay, un buen día de Soriano y poco más se pudo ver”, añade el ganador del premio Zamora con el Dépor en las campañas 1992-93 y 1993-94.



Noé López subraya que Gilsanz “llegó en una situación muy difícil y sin saber si iba a seguir tras Cartagena. Pero hay un cambio muy drástico en los puntos que se consiguen. Vino con ese tono sereno que tiene y tranquilizó a la plantilla. Lo hizo de notable”.



“Con Óscar el Dépor pasó a ser un equipo menos protagonista y más reactivo. En algunos partidos cedió algo más al rival, esperándolo algunos metros y haciendo de la velocidad de los extremos algo fundamental para romper partidos. Además, logró armar un equipo más organizado en defensa y ataque”, subraya Brizzola.

La peor cara del Dépor para despedir el año

El Deportivo iniciaba el último mes del año con su compromiso de Copa del Rey ante el Ourense en O Couto, al que se enfrentaba en segunda ronda. Servía para ver en acción a la segunda unidad, con jugadores como Germán, que volvía a la portería, Patiño, en la medular, Alfaro o Davo, que se ubicaba en punta de ataque.

Se notaba la falta de rodaje de los menos habituales del Dépor ante un equipo muy trabajado de un exblanquiazul, Pablo López. Aguantaban los coruñeses hasta el 75 con los menos habituales, pero para el cuarto de hora definitivo Óscar Gilsanz sacaba la artillería pesada y daba entrada a Lucas Pérez y a David Mella.



Pero eran los locales los que a punto de cumplirse el 90 y por medio de Ángel Sánchez marcaban el tanto que les suponía pasar de ronda. Una despedida, otra vez, tempranera para un Deportivo que cuenta con dos Copas del Rey en sus vitrinas. Centrado ya en el torneo doméstico llegaba la visita del Zaragoza de Víctor Fernández, también con pasado en el banquillo coruñés.

Un duelo entre dos históricos, pues entre ambos sumaban 16 títulos. El Deportivo se adelantaba en el minuto siete, gracias a un tanto de Mario Soriano, que marcaba tras recoger un rechace. El de Alcalá de Henares celebraba su diana poniéndose una careta del Joker y era amonestado por cubrirse el rostro con cartulina amarilla. El Zaragoza tenía ocasiones de sobra no solo para firmar tablas, si no también para darle la vuelta al partido. Finalmente Francho, en el añadido, rescataba únicamente un punto.



La siguiente visita era al Tenerife, cita a la que no acudía Lucas Pérez, que había visto la quinta amarilla por una airada protesta en el partido contra el Zaragoza. Alrededor de un millar de aficionados blanquiazules se habían desplazado a la isla tinerfeña para apoyar al equipo. Los acontecimientos se precipitaban horas antes, el mismo día de partido. Se decretaba la situación a Alerta Máxima en relación al viento. Esta alerta, en el contexto de la borrasca Dorothea incluía la isla de Tenerife y de La Palma. Esto suponía la suspensión del encuentro liguero. Eso no desanimaba a los seguidores coruñeses, que se iban hasta el hotel de concentración del equipo para realizar una fiesta-protesta, al entender que la medida era desmesurada.



Varios jugadores de la primera plantilla se mezclaban con la hinchada en una jornada de confraternización. El calendario establecía que al Deportivo le quedaban dos compromisos seguidos en Riazor. Un par de oportunidades para brindar triunfos a la afición en un feudo que se les estaba resistiendo a los blanquiazules, que solo habían ganado hasta ese momento dos partidos: uno con Idiakez y otro con Gilsanz.



Se desquitaba el equipo con una manita al Castellón (5-1), con un doblete de Mella y sendas dianas de Diego Villares, Yeremay y Barbero. Un regalo adelantado de Papa Noel del Deportivo, que por el contrario ofrecía carbón a su hinchada la siguiente jornada, contra el Mirandés (0-4). Los blanquiazules exhibían su peor cara para despedir 2024. Un encuentro en el que regresaba Lucas, pero que no impedía el naufragio ante el equipo revelación de la Liga.

Al margen de la sonrojante goleada, el encuentro estaba marcado por las decisiones del VAR. Se pitaba penalti por una controvertida mano de Mario Soriano, tras rebote. Y también el videoarbitraje corregía al colegiado y señalaba roja directa a Diego Villares, tras una entrada sobre Gorrotxa. El Dépor despedía el año con 25 puntos, a cuatro del descenso, que marcaba el Eldense.



Un final de primera vuelta, a falta del partido aplazado ante el Tenerife, que instaba a que llegasen refuerzos en el mercado de invierno. Una ventana de fichajes en la que, los aciertos en la dirección deportiva, se contaban en los últimos años con los dedos de las manos.

La salida de Lucas y el mercado de invierno

El Dépor estrenaba 2025 con un empate ante el Málaga (1-1), ante el que merecía más. Evidenciaba una vez más que sus prestaciones mejoraban cada vez que competía lejos de Riazor. Aún no habían aterrizado refuerzos en el mercado invernal pero llegaban noticias sobre el interés despertado por Yeremay por parte de equipos como el Como y el Chelsea. Este último llegaba a plantear una oferta por el extremo canario. Su idea pasaba por hacerse con él y colocarlo en alguno de sus equipos satélites, como el Estrasburgo, para que se foguease.

El Dépor se mostraba inflexible y se remitía a la cláusula de 20 millones que blindaba al extremo. En medio de todo este ruido el cuadro herculino se imponía por la mínima contra el Burgos, gracias a una diana de Mario Soriano. Lucas Pérez estaba a dos partidos de renovar, pero mientras el Deportivo contenía la respiración con Yeremay, explotaba la bomba con el de Monelos. El 22 de enero el club anunciaba que el delantero dejaba de ser jugador del Deportivo.



“Me sorprendió la decisión tomada por Lucas, aunque se le invitó un poco a que la tomase”, reconoce Brizzola, que considera que “no había sido decisivo como la temporada anterior”. “Su salida fue un lunar porque Lucas le ha dado mucho al Dépor y no fue la mejor manera de salir de este jugador”, indica Liaño. El futbolista dio una rueda de prensa para explicar su adiós en el que apeló a motivos personales, aunque deslizó también desencuentros con el club. Para Noé López se perdió “a uno de los mejores jugadores de la plantilla, un icono de la afición y un especialista a balón parado que te daba goles”.

Lucas Pérez, durante su despedida

“La salida de Lucas fue otro punto convulso”, reconoce Manu Sánchez, que cree que los fichajes de invierno (Eddahchouri, Genreau, Tosic y la vuelta del cedido Diego Gómez) no acabaron de cuajar. “Nos ilusionamos todos con Zakaria, aquellos minutos que vimos que Tosic te podía dar un central-lateral, la forma en la que nos vendieron a Genreau, que era titular en la liga francesa, pero todo eso se fue diluyendo. Incluso Diego Gómez, yo que soy un gran defensor de la cantera y hay que tener paciencia, esperaba un poco más de su participación”.

Precisamente el ourensano heredó el ‘7’ de Lucas. Un día después de la convulsa salida del ariete, el Dépor anunciaba la continuidad de Yeremay. Una prolongación blindada en un aumento de su cláusula, cuya cuantía es superior a los 30 millones. El club, además, renovaba hasta 2028 a Dani Barcia. La era post-Lucas, que firmaba a finales de febrero por el PSV Eindhoven, se iniciaba con una derrota ante el Levante (2-1) y seguía con la disputa del duelo aplazado ante el Tenerife (0-0), en el que Yeremay erraba un penalti. La siguiente jornada un incombustible Ximo le ponía la puntilla al Eibar (0-1). Un 3-1 ante el Almería, uno de los cocos de la categoría, hacía soñar con cotas mayores. Eddahchouri, en su segundo partido como blanquiazul, se estrenaba en Riazor.

El Dépor era décimo, a nueve del playoff, pero las ilusiones saltaban por los aires. Los coruñeses perdían de forma merecida contra el Eldense (0-2). El VAR volvía a entrometerse, de nuevo para mal, esta vez en el choque con el Huesca (0-0). Anulaba un gol de Pablo Vázquez, por una controvertida mano y no señalaba penalti por mano de Blasco, que interpretaba el trencilla que estaba pegada al cuerpo.



La escuadra de Óscar Gilsanz no pudo arrancar el mes de marzo de mejor forma, pese a la dificultad del reto, ya que el día 2, en la jornada 29, visitó al Oviedo, que en aquel momento ocupaba la segunda plaza del ascenso directo, con 50 puntos, empatado con el Elche, que era líder. Un gol providencial de Ximo Navarro en el minuto 91 certificó el triunfo blanquiazul (1-2).

Ximo Navaro, disparando a portería | FERNANDO FERNÁNDEZ

De todas formas, la irregularidad ha sido una de las señas de identidad del bloque herculino durante toda la temporada. Sobre todo cuando ha jugado en Riazor, su asignatura pendiente durante todo el campeonato. A la victoria en el Carlos Tartiere le sucedieron tres empates consecutivos. 1-1 en casa contra el Córdoba, 2-2 en Castellón y 2-2 en el estadio coruñés frente al Cartagena. Así, aunque el descenso se encontraba a siete puntos, no terminaba de dejarlo atrás definitivamente, igual que no conseguía engancharse a la pelea por la sexta plaza.

A seis del playoff

Dos triunfos seguidos en A Malata frente al Racing de Ferrol (0-1) y ante el Cádiz (1-0) propiciaron que en la jornada 34, a ocho del final, los de Gilsanz se vieran en la undécima plaza, a seis puntos del sexto clasificado, el Huesca.



“Creo que es la parte de la temporada en la que más se asemeja a lo que Óscar quería del equipo, con mucha solidez partiendo del centro del campo, con esas duplas de José Ángel y Mfulu, los buenos partidos que tuvo Mfulu. Luego, José Ángel-Villares, empezó a funcionar el balón parado, sobre todo a nivel ofensivo, y se dieron resultados que parecía que podíamos optar al playoff, pero finalmente no fue así”, comenta Manu Sánchez sobre esa posibilidad de acercarse a la zona noble que apareció en el horizonte.



Liaño dice que “personalmente, en ningún momento he visto al Dépor con la capacidad real de llegar al playoff. Es cierto que a ocho o diez jornadas del final estuvimos en disposición de alcanzar el sexto puesto en cuanto a puntos, pero nunca me dio la sensación de que el equipo pudiera lograr tres victorias seguidas y dar ese golpe de timón para alcanzar el playoff realmente, pero se debió más a la confección de la plantilla, que no daba para más”. El excancerbero argumenta su falta de optimismo en que “hemos tenido 13 o 14 jugadores para hacer 42 alineaciones y se ha mostrado que ha habido jugadores que han terminado la temporada muy cansados y con problemas. Nunca vi posibilidades reales de pelear por algo más que por este triste objetivo de la permanencia”.



Tan pronto como el deportivismo se ilusionaba con esos triunfos, se producían dos empates, en Miranda de Ebro (2-2) y ante el Tenerife en Riazor (0-0) que reflejaban, una vez más, la irregularidad blanquiazul y le alejaban otra vez de los puestos de promoción.

“Entiendo que la gente es ambiciosa, pero hay que ver que cuando llega Óscar, el equipo estaba en descenso. Es cierto que hay partidos como el Tenerife, que si lo llegas a ganar, podrías estar peleando por estar arriba las últimas jornadas, pero la realidad es que no se sacaron los resultados”, reflexiona Noé López. “Cuando a Óscar se le da el equipo, el objetivo es no pasar apuros, ya que el equipo estaba en la zona baja y la meta se cumple casi un mes antes de que se acabe la competición. Pero aquí todos somos muy ambiciosos y cuando vimos cerca el playoff, tuvimos esa ilusión. Pero, viendo la plantilla, en general, se demostró que el Deportivo no tenía equipo para subir a Primera. Pero esto ya será responsabilidad de otra persona”, añade el técnico del Silva para el curso 2025-26.



Brizzola coincide en que esa carrera por el playoff no fue real del todo: “El equipo está ahí, a tres partidos de poder optar a cosas mejores y se encadenan nueve partidos sin perder, pero muchos empatados, con lo cual, cuando logras la permanencia, el siguiente partido de Liga era decisivo para saber si optabas a una cosa o a otra y se vio que no le llegó porque después de lograr la salvación, la siguiente jornada no se ganó y se quedó fuera de pelear por el sexo puesto”.

Lesión de Mella

Ese empate contra el Tenerife fue el último partido que disputó David Mella esta temporada. El extremo de Teo, que ha tenido un notable estreno en el fútbol profesional con seis goles y cinco asistencias, sufrió una rotura fibrilar en el cuádriceps de su pierna derecha el 23 de abril, durante un entrenamiento. Debía permanecer de baja durante unas cuatro semanas, cuando restaban cinco para el final.

Las lesiones castigaron seriamente al cuadro blanquiazul en el tramo final de curso, que perdió a varios jugadores importantes. Un mes antes que Mella, Ximo sufrió la fractura de dos apófisis transversas lumbares durante la visita a Cartagena. El lateral derecho también decía adiós a la temporada. Eso sí, renovó su contrato con el club deportivista hasta 2026.

Permanencia y bajón

Tras los empates con el Mirandés y el Tenerife, el Dépor cayó en Santander (2-1) en la jornada 37. Sin embargo, el descenso seguía muy lejos. De hecho, una semana después, el 4 de mayo, los de Gilsanz certificaron la permanencia con una goleada sobre el Albacete en Riazor (5-1), cuando aún restaban cuatro jornadas por disputarse. En aquel momento, el cuadro deportivista era décimo con 53 puntos. Los mismos con los que ha finalizado el campeonato, ya que tras asegurar su continuidad en Segunda y verse lejos del playoff, el equipo soltó el acelerador, bajó la intensidad y cerró el curso con cuatro derrotas: 2-1 en Gijón, 2-3 ante el Granada, 1-0 en Zaragoza y, la más dolorosa, el 0-4 en Riazor contra el Elche que certificó el ascenso de los ilicitanos.

“El equipo perdió el gas después de la permanencia, perdió frescura, empezaron a aparecer el cansancio, las molestias, y algunas cosas raras que pasaron como ver a gente poco habitual en las alineaciones. Después de lograr el objetivo, el Dépor ha mostrado la cara de la poca competitividad”, indica Brizzola, quien señala que “el más perjudicado” por el pobre cierre de temporada “es el entrenador, igual que hubiese sido el más beneficiado, si hubiera ganado los cuatro últimos partidos y no se hubieran metido en el playoff por tres puntos. Estos cuatro partidos le han hecho mucho daño al entrenador, a la imagen del Dépor por el partido contra el Elche, al director deportivo y a la imagen corporativa del club. Es una pena acabar la temporada con una imagen así”.



Liaño tilda de “triste” el tramo final de curso. “El principal perjudicado, de forma injusta, va a ser el entrenador porque si hablamos de números solo, Gilsanz tenía que estar ya renovado. Sobre todo, cuando se consiguió la permanencia, pero es cierto que los cuatro últimos partidos del equipo han sido muy pobres. La imagen de algunos jugadores ha quedado muy tocada. Hay mucho trabajo por hacer en cuanto a dar bajas y preparar una plantilla para que el año que viene tenga mucha más calidad que con la que nos hemos conformado este año”, explica.

“No me gustaron nada los últimos partidos, sacando el del Albacete. Primero porque eres deportista y quieres ver a un equipo competitivo, tengas algo en juego en lo deportivo o no. Veo mensajes desde el club como el no poner a Pablo Martínez por el contrato, mandas a Jurado antes de que acabe la temporada a operarse y se manda un mensaje desde el club de que no hay nada en juego. Eso fue perjudicial para nosotros y de cara al exterior”, critica Noé López.



Manu Sánchez, por su parte, afirma que “la gente es muy injusta con Óscar porque si a él le encomiendan una misión, que es salvar al equipo, cuando se temía con el descenso, y lo consigue con unas semanas de margen, es un trabajo bien realizado”. El extécnico del Dépor femenino cree que el cierre de curso “perjudica a todos”, facilita “el malestar” y no entiende “que se prolongue esa incertidumbre respecto a Óscar”.