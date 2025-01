EL ANÁLISIS DE CARLOS BRIZZOLA: "Helton evitó una derrota que habría sido muy dolorosa para el Deportivo"

El partido del Deportivo no fue bueno, hubo un tiempo para cada uno, pero en el tiempo en el que el Dépor fue mejor no lo fue lo suficiente, tan solo diez minutos. Daba la sensación de que el Dépor, al visitar al penúltimo clasificado con que el equipo hiciesen las cosas medianamente bien le iba a dar para ponerse por delante y ganar el partido. Y así lo parecía en los primeros 15 minutos, el Dépor encontraba el área contraria y llegaba el penalti. La pena fue el fallo, porque el portero estaba vencido, pero el balón daba en el palo y no entraba.



Daba la impresión de que el no encajar le daba armas al Tenerife y el Dépor iba a menos. Ellos no tenían ocasiones de gol, pero merodeaban el área y el Dépor se iba al descanso sin encajar.



Todos esperábamos la reacción del equipo en la segunda parte, pero había que tener cuidado con esos dos jugadores amonestados (Bouldini y Petxarroman), que apuntaban a ser, como así ocurrió, los primeros cambios. El que sí que mejoraba con los trueques era el Tenerife, tanto por la entrada de Enric Gallego como por la de Maikel Mesa.



Gallego con su presencia en el área, Mesa con su llegada desde segunda línea y desplazando a Diarra a la izquierda. Todo esto cambió la dimensión del Tenerife y le hizo más grande. Al escuchar la rueda de prensa de Gilsanz entendemos más las decisiones, como que no juegue Obrador, porque estaba tocado, por qué juega ‘Petxa’ en la derecha y Ximo en la izquierda. O el cambio de Mfulu, al parecer por molestias, aunque acababa de entrar en el campo. Es extraño pero tiene explicación. Y así se puede entender que jugásemos con hasta tres laterales derechos: primero ‘Petxa’, luego Villares y al final Jaime.



Lo que es innegable es la poca aportación de la gente que tenía que dar ritmo a las transiciones, como Mella, Yeremay o Soriano. Las ocasiones más peligrosas fueron para el Tenerife y solo las buenas actuaciones de Helton evitaron una derrota que le habría hecho mucho daño al Deportivo.