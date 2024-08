Dúas alternativas para os socios do Dépor que non reciban os carnés a tempo

Os abonados do RC Deportivo que non recibisen o seu carné de abonado e queiran asistir ao primeiro partido en LaLiga Hypermotion, previsto para este sábado 17 de agosto ás 19:00 horas, ante o Real Oviedo teñen dúas opcións:

-Descargar a app do RC DEPORTIVO e ter actualizado o abono dixital.

-En caso non utilizar a vía do abono dixital, deben retirar unha entrada. Para iso, o Club habilitará os despachos de billetes do Palacio dos Deportes o luns, martes, mércores e venres de 10.00 a 19.00 en horario ininterrompido. Para poder retirar esta entrada débese presentar o DNI ou unha fotocopia do DNI da persoa abonada.

Aqueles que retiren a entrada, non poderán acceder co seu abono, xa que se lle queda bloqueado para ese partido.

O Club está implementando unha mellora tecnolóxica nos accesos a ABANCA-RIAZOR co obxectivo de axilizar a entrada ao estadio consistente nun abono con tecnoloxía RFID. Con iso, con achegar o carné ao lector abrirase automaticamente o torno de acceso.

Nos próximos días empezarase a distribuír a domicilio os novos carnés físicos entre os abonados.