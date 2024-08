Alfonso Castro: "El domingo quiero que ganen mis dos equipos”

Muy precoz en el mundo del fútbol, Alfonso Castro (Ferrol, 1955) debutó con apenas 16 años en el fútbol profesional en las filas del Racing de Ferrol, en donde militó tres campañas antes de ser reclutado por el Deportivo.



En A Coruña, entre 1973 y 1982, logró explotar como punta. De corte oportunista, de ratoncito del área, este atacante de centro de gravedad bajo es uno de los máximos artilleros en la historia del club herculino, con 65 tantos en Liga —en nueve temporadas—.



‘Pichichi’ Castro —así era conocido en el vestuario deportivista— analiza los pormenores del Deportivo-Racing del próximo domingo en Riazor.

Usted comenzó su carrera deportiva siendo un adolescente...

Sí, con solo 16 años ya estaba compitiendo contra jugadores de cuarenta años pero la verdad es que yo era un ‘torito’ y no me arrugaba ante nadie. No era violento ni mucho menos pero nadie era capaz de amilanarme. Tenía mucha fuerza y me encantaba competir fuerte, con quien fuese.

“Empecé a jugar con 16 años contra jugadores de 40; me amenazaban”

¿Cómo fueron sus tres años en el conjunto ferrolano?

Pues fueron muy bonitos porque yo jugaba a nivel aficionado con el club Ferrándiz y cuando me llamó el Racing de Ferrol comencé a ilusionarme más con el fútbol. Era muy joven y algunos rivales me amenazaban porque me veían un crío pero nunca me sentí intimidado y me dedicaba a hacer mi fútbol, intentar marcar el mayor número de goles posible y ayudar al equipo en todo lo que podía.

“Era un ‘torito’ y no me arrugaba ante nadie; eso sí, todos bebían pero yo no podía”

¿Era usted el niño mimado del vestuario racinguista?

Para nada, yo trabajaba y entrenaba como el que más. Eso sí, cuando salíamos de entrenar o de jugar todos mis compañeros bebían menos yo, que aún no tenía la edad mínima para hacerlo y había alguna broma en este sentido.

¿Cuándo se fijó el Deportivo en usted?

Pues la verdad es que ni me acuerdo ya porque pasó mucho tiempo pero una mañana me avisaron de que me quería entrevistar el Deportivo para ficharme. Me llevé una gran alegría porque solo tenía 18 años y eso significaba que lo estaba haciendo bien. Fui a Coruña y comí con directivos del Deportivo en Pontedeume. Enseguida llegamos a un acuerdo y empecé a jugar con el equipo coruñés a esta edad.

¿Qué recuerdos guarda de su etapa de nueve campañas en A Coruña?

Pues creo que fueron años bonitos y tranquilos, me lo pasé muy bien jugando al fútbol y pude conocer gente maravillosa. El Deportivo era de un nivel parejo por aquel entonces al Racing y no noté demasiado la diferencia de categoría. Creo que me acoplé pronto y pude empezar a meter goles.

¿Fue máximo realizador de Segunda, con 24 tantos?

Guardo mucho cariño a esa temporada, la 77-78, porque pude alcanzar una gran cifra de tantos. Pero no solo fue mi acierto, ya que también me ayudaron mucho los compañeros. Recuerdo que Cantudo me daba muchos pases y también anotó 16 dianas. Teníamos un gran equipo, con una delantera muy fuerte. Esa temporada fue espectacular, la típica en que a un delantero le entra todo.

“En el Deportivo viví nueve años tranquilos y muy bonitos, los disfruté”

¿Cómo eran los Deportivo-Racing de su época?

Pues eran partidos intensos, en los que se luchaba mucho y que estaban presididos muchas veces por la igualdad.

¿Había mucha rivalidad?

Lógicamente nadie quería perder este tipo de partidos pero tampoco había violencia ni nada malo. Los jugadores estaban motivados porque a veces se conocían los jugadores fuera del campo de otros equipos y siempre salías a darlo todo pero la verdad es que, personalmente, yo fui siempre muy tranquilo e intentaba abstraerme de la tensión, jugar siempre tranquilo.

¿Había ambiente en las gradas de Riazor?

Cuando entraba al campo perdía bastante las referencias de fuera pero sí es cierto que eran partidos que se disfrutaba como seguidor. En las semanas previas a estos partidos había una gran expectación, tanto en A Coruña como en Ferrol. Eran derbis bonitos por todo lo que la gente los vivía pero no había tantos piques como ahora, tal vez había más respeto al futbolista.

Acabó su carrera posteriormente fuera de Galicia, en las filas del Cádiz y del Lorca...

Sí, fueron dos etapas también bonitas en las que pude ascender a Segunda incluso en el Lorca. La directiva de este último me hizo una faena, no renovándome después de haber sido importante. Tenía solo 27 años pero me había cansado ya de jugar al fútbol a nivel profesional. Después me llamaron para renovar pero ya no estaba interesado, porque me había enfadado bastante, me sentí decepcionado por este equipo. No tuve lesiones importantes en mi carrera, por fortuna. La más grave fue una luxación de codo pero no me rompí ningún hueso ni nada, como era bastante habitual en esa época entre los futbolistas profesionales, para nuestra desgracia.

Tanto Dépor como Racing parecen haber iniciado sus respectivas campañas con dudas...

Sí, algo más si cabe el Deportivo, que todavía no ha logrado puntuar. Pero el Racing también, ya que solo lleva un punto de seis. El Deportivo está pagando la adaptación a la nueva categoría. Aquí hay más velocidad y calidad, los despistes se pagan más caros. Pero estoy convencido de que posee jugadores de calidad y de que va a ir a más con el paso de las jornadas. El Racing de Ferrol hizo una gran campaña el pasado curso, estuvo a punto de tener opciones de subir y todo pero le han llevado a muchos jugadores importantes. Ahora mismo tiene la misión de rehacerse para volver a hacer un buen año. La situación mejorará para ambos.



Los dos equipos experimentaron una metamorfosis radical respecto a su último duelo hace 16 meses...

Es algo del fútbol de ahora mismo, no solo de estos dos equipos. El deporte cada vez es más físico, hay muchas lesiones importantes y además se mueve mucho dinero y el jugador cada vez tiene más ofertas también. Antes estábamos media vida deportiva en un club, como yo en el Deportivo, pero ahora no es así.

Curioso que los ferrolanos estén en manos de una directiva coruñesa...

Sí, tanto Ignacio Rivera como Tino Fernández son de A Coruña pero saben diferenciar de sobra el sentimiento del negocio y sus intereses como mandatarios de un club como el Rácing de Ferrol, donde lo están haciendo bien.

¿Qué partido aguarda el domingo?

Pues no lo sé, espero que se vea un bonito partido.

¿Dos equipos que llegan muy necesitados?

Sí, los dos necesitan los puntos para salir de la zona de abajo pero esperemos que ninguno de los dos se sienta agarrotado y que se vea un buen encuentro.

¿Irá el domingo a Riazor?

Pues no lo creo, casi prefiero verlo en casa tranquilamente para no perderme detalle.

¿Se atreve a dar un pronóstico?

Pues si me permite ser sincero, el domingo quiero que ganen mis dos equipos porque son los más importantes de mi vida, donde fui feliz, y les deseo lo mejor a ambos. Aunque jugué nueve años en el Deportivo y tal vez hayan sido los mejores de mi carrera, es cierto que le estoy muy agradecido al Racing por haberme dado la oportunidad de debutar con solo 16 años. Me casé en A Coruña y vivo aquí desde entonces —en Perillo— pero Ferrol me tira. Somos nueve hermanos y algunos viven allí aún. Espero que a los dos clubes les vaya muy bien.

¿Cuál debe ser el objetivo de las dos escuadras esta temporada?

Pues creo que comparten objetivos esta temporada porque pienso de verdad que la salvación no debe ser únicamente sus metas, sino que deben pelear por algo más porque poseen potencial para hacerlo. Aunque no han comenzado bien el año, tienen jugadores de calidad para crecer con el paso de las jornadas. Espero que puedan darle muchas alegrías a las ciudades de A Coruña y de Ferrol.

El objetivo de Dépor y Rácing es el mismo, luchar por algo más que salvarse