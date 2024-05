Alberto Sánchez: "Estoy contento de ayudar al equipo a mantener esa racha"

El portero del Deportivo Alberto Sánchez, que debutó con los blanquiazules en el empate ante la Real Sociedad B se alegró de mantener la dinámica de imbatibilidad del equipo.

"No pudo ser la portería a cero pero contento de poder ayudar al equipo a mantener esa racha, a no perder y a sacar ese empate", comentó. Y es que el Depor si no pierde ante el Real Unión de Irún sumará toda una vuelta sin perder y superará su mejor marca de partidos invicto.

Sobre su debut, que me comunicó Alberto Casal, el preparador de porteros, admitió que tuvo nervios al principio pero que luego lo llevó bien.

"Muy contento personalmente por poder ayudar al equipo desde dentro, me encontré bastante bien y cómodo. Casal me comunico que iba a jugar el día antes y feliz de poder debutar. En el momento tienes los típicos nervios pero cuando entré al campo empecé a calentar y cogí sensaciones todo fue normal", zanjó.