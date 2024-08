El agujero en el lateral izquierdo descose al Dépor

“Hablamos de cuatro-cinco jugadores por lo menos, no creo que descubra nada, Fernando (Soriano) ya lo ha comentado. Tenemos claros los objetivos”, afirmaba Imanol Idiakez al ser preguntado recientemente por el mercado y los jugadores por los que aún esperaba.

Inicialmente, el director deportivo hablaba de un guardameta, un extremo y un delantero. Pero, tras la lesión de Sergio Escudero, hay que sumar un lateral izquierdo y tampoco se puede descartar la incorporación de un quinto central.

No es muy amigo el técnico vasco de hablar sobre el tema de altas y bajas, pero ante la evidencia de la carencia de efectivos en algunas posiciones reconocía que aún quedan piezas por llegar. Y además de eso, lamentaba que la ventana de fichajes siga abierta cuando arranque la liga, este fin de semana.

“Nos gustaría a todos que los jugadores viniesen cuanto antes. No es bueno para nadie que siga abierto con el inicio de liga, pero con estos plazos es difícil, nosotros no somos los que los marcamos”, comentaba en su primera rueda de prensa tras el ascenso, en la previa del Teresa Herrera.