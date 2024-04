Los '500 de Sestao' piden una pantalla gigante

Los aproximadamente 500 aficionados deportivistas que iban a acudir el próximo 4 de mayo al encuentro entre Sestao y Deportivo han solicitado la instalación de una pantalla gigante en los aledaños de Las Llanas para presenciar el partido.

Los incidentes racistas con Sarr, el portero del Rayo Majadahonda, han derivado en una sanción al club sestaotarra, que deberá disputar sus dos próximos partidos de Liga como locales a puerta cerrada.

El segundo de ellos coincide con la visita de un Depor cuyos aficionados se sienten indefensos después de haber adquirido reservas de hoteles o vuelos.

Jorge Fernández, presidente de la peña 'Verín-Pablo Amo', ironizó sobre esta opción en un comunicado a través de redes sociales, dirigido al club de la Plaza de Pontevedra.

"Solicitamos ao @RCDeportivo instalen unha pantalla no exterior do campo do Sestao para os 500 energúmenos que nos xuntaremos alí. Nós temos habitacións reservadas sin opción de cancelar, así que ir imos", escribió este impenitente aficionado, obteniendo el beneplácito inmediato de otros muchos seguidores que se encuentran en las mismas circunstancias.

Tanto Sestao River como Depor disponen de casi un mes para mover ficha e intentar satisfacer la demanda de sus aficionados, que se quedarán con las ganas de acceder a Las Llanas.