El 1x1 del Deportivo-Almería

Las siguientes son las puntuaciones del equipo herculino en la importante victoria cosechada en Riazor frente al Almería.

Helton Leite. Valladar. (8). Comenzó el encuentro un tanto dubitativo en una cesión atrás pero con el paso de los minutos se fue entonando; en el primer acto abortó dos llegadas peligrosas de Leo Baptistao. En la segunda parte se jugó el tipo ante Arnau, Luis Suárez y Arribas. Poco pudo hacer en el 3-1.

Ximo Navarro. Entonado (7). Muy en la línea de encuentros anteriores, demostró estar en un gran estado de forma. Un robo con decisión fue la antesala del 3-0 conseguido por David Mella. Inspirado en la anticipación y el corte, evitó varias contras del Almería en la reanudación, exhibiendo un gran sentido táctico.

Pablo Vázquez. Sobrio. (6). Luis Suárez no le permitió ni un segundo de respiro; expeditivo desde el primer minuto al corte, no se complicó la vida en la distribución. Los centrales supieron mantener a raya a una de las mejores líneas ofensivas de la Liga. No se prodigó apenas en ataque en el balón parado.

Martínez. Solvente (6). Bien ubicado en la zaga, se permitió el lujo de sacar el balón con calidad desde el eje. Atento a los balones por alto colgados por el rival. En el segundo lance del encuentro pasó más apuros debido a la presión intensiva almeriense. Salió en la fotografía del 3-1 de Luis Suárez.

Obrador. Calidad (6). Fue de menos a más con el paso del tiempo, con un gran centro para Pablo Martínez en los primeros instantes. Brindó a Yeremay el pase que dio origen al 2-0. Con el marcador a favor en la segunda parte corrió menos riesgos y se incorporó al ataque en contadas ocasiones.

José Ángel. Brújula. (8). Notable actuación la rubricada por el 20 deportivista, que dio sentido al juego y equilibró la medular con una incesante labor de desgaste. Un pase entre líneas sensacional suyo permitió a Eddahchouri abrir el marcador en el minuto 19. Amonestado en el minuto 50, bajó revoluciones en la segunda parte.

Villares. Trabajador. (6). Muy atento a cada balón suelto en la medular, recuperó infinidad de posesiones, fundamentales para anular el ritmo ofensivo de una formación de la clase individual del Almería. Enfrió el choque en el segundo acto, haciendo gala de su oficio. No se asomó mucho al marco de Maximiano.

Mella. Golazo. (7). Langa lo sometió a un duro marcaje pero a pesar de todo exhibió un gran entendimiento por banda con Ximo Navarro. En el minuto 31 cerró la victoria local con un zurdazo tocado de suma calidad, ante el que nada pudo hacer Maximiano. Se fue ovacionado por Riazor en el minuto 80.

Soriano. Dinámico. (7). Aunque en los compases iniciales no supo aprovechar una contra de manual iniciada por Yeremay, el mediapunta madrileño dio siempre sentido al juego coruñés desde el enganche. Se dejó caer para canalizar los ataques locales. Proporcionó soluciones y velocidad al juego colectivo.

Eddahchouri. Debut con gol. (7). El atacante se estrenaba como titular y en casa. Poco tardó en dejar constancia de su pegada, con un balón que aprovechó para darse la vuelta y enviar al fondo de las mallas en el 19’. Le perdonaron la amarilla por celebrarlo con la grada. Sí fue amonestado en el minuto 61.

Yeremay. El mejor. (8). Aunque fue sometido a un férreo marcaje por parte de Marc Pubill y de Arnau, el atacante canario resultó desequilibrante por su velocidad en la contra y también en su acierto de cara al marco contrario. En los primeros minutos encauzó un contragolpe que Soriano malogró. En el minuto 27 rentabilizó a la perfección un gran pase de Obrador para parar el tiempo en el área y batir a Maximiano, en su novena diaana de la temporada. Forzó la tarjeta amarilla a Lopy. En la segunda parte estuvo a punto de volver a comulgar con el gol pero su balón picado ante Maximiano lo sacó Edgar casi en línea de gol.

Suplentes

Barbero (5). Entró a escena en el minuto 70 y se deslomó en labores de presión; protagonizó una veloz contra que no pudo culminar.

Gauto (5). Trató de aportar oxígeno al ataque en los diez minutos finales.

Genreau (5). Dejó alguna pincelada aislada de su lectura del juego en su estreno.

Jaime (s.c.). Entró en el minuto 86 para consolidar el armazón del equipo.

Diego Gómez (s.c.). Apenas dispuso de minutos para entrar en contacto con el balón.