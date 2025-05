La plantilla del Fabril, la más joven del playoff

El Fabril está más vivo que nunca en la pelea por estar en el playoff de ascenso. De hecho, está a solo un paso de lograrlo. El conjunto dirigido por Manuel Pablo depende de sí mismo para certificar su presencia y el técnico grancanario valoró en la rueda de prensa previa al duelo ante la Gimnástica de Torrelavega (domingo a las 12.00 horas en Abegondo) la situación en la que están.



Reconoció que es algo muy bonito para el grupo, sobre todo porque la mayoría de la plantilla está compuesta por gente joven: “Con estas edades, poder meterte en situaciones de seguir compitiendo incluso por objetivos que a lo mejor no te habías marcado... Eso requiere de ambición, de querer crecer”.



Y es que el Fabril mantiene a día de hoy una media de edad muy por debajo de la de los equipos del Grupo 1 que ahora copan la zona de playoff: Numancia, Avilés y Ávila están compuestos por jugadores con más experiencia que los blanquiazules.



El conjunto numantino es el más veterano. Suma una media de edad de 25,4 años y en sus filas cuentan con futbolistas como Javi Bonilla que, a sus 34 años, dobla la edad de fabrilistas como Pablo García (17).



Lo mismo ocurre en el Real Avilés, que atesora una media de 24,7 años. Precisamente el tercer máximo artillero del equipo avilesino, con ocho dianas, dobla en edad a la mayoría de los futbolistas blanquiazules. El delantero centro Natalio, con 40 años, afrontará ahora el mismo reto que busca el Fabril, ascender a Primera Federación por medio de la liguilla.



Otro de los que ya tiene su plaza reservada en el playoff es el Real Ávila. Al igual que los anteriores, atesora una plantilla mucho más veterana que la del filial blanquiazul. 24,3 es la media de edad que refleja el conjunto dirigido desde la pasada jornada por Víctor Valdés.



El Fabril, compuesto en su mayor medida por jugadores que hace poco eran menores de edad, buscará mañana su billete a los playoff. Y lo hará con una plantilla de 20,7 años de media, pero sin complejos.



El técnico grancanario lo tiene claro: “Estar en esta situación es algo que nos puede beneficiar para que ellos —los futbolistas— también crezcan. Cuando se llega a estas alturas con los objetivos cumplidos, cuesta motivar, porque las ligas se hacen largas y la gente llega cansada. Pero ellos están empezando en esto, tienen mucho fútbol por delante y en estas situaciones deben ser ambiciosos”, sentenció en la sala de prensa de Abegondo.

Juveniles con ansia



Es tanta la juventud que existe en la plantilla del filial blanquiazul, que hasta nueve futbolistas en edad juvenil contaron con minutos a lo largo de la temporada. Unos derribaron la puerta del Fabril merced a las lesiones que afectaron al conjunto de Manuel Pablo; otros, por méritos más que propios.



Así es que Guerrero ya cuenta con dorsal del Dépor B y se ha convertido en un imprescindible para Manuel Pablo. De hecho, costaría entender la posición clasificatoria del filial blanquiazul sin los números del extremo juvenil. Lo mismo ocurre con Manu Ferreiro. Al jugador de 18 años parece no abrumarle la categoría, ni mucho menos el reto de jugar un playoff.



A ellos se suman Pablo García y Noé Carrillo. Aunque en sendos casos ha tenido que ser una lesión la que corte su proyección en esta temporada.



También lograron debutar Samu Fernández, Mario Hermo, Dipanda, Álvaro Fraga y Dani Estévez. Jugadores que precisamente mañana, también pueden coronarse en División de Honor Juvenil, su categoría, como campeones del Grupo 1.



Y eso habla del hambre que tiene la cantera del Dépor. Miguel Figueira prefiere ser precabido: “Los jugadores vienen acostumbrados a ganar, pero eso no quiere decir que cuando no ganen, no valgan”.

Sin embargo, la realidad de este tramo final es que los resultados hablan por sí solos y tanto Fabril como Juvenil A pueden alcanzar metas de lo más ambiciosas.