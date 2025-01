Manuel Pablo: "Siempre hay que aspirar a más"

El técnico del Deportivo Fabril, Manuel Pablo, ha comparecido esta mañana en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Valladolid Promesas, equipo que calificó como "filial muy bueno".

Ausencias de cara al partido: "Hemos trabajado como siempre, intentando animarnos después de los últimos resultados. Quique Teijo casi tiene el alta. Serán bajas Luisao, Noé y Pereira. Estamos pendientes de Kevin".

Kevin Sánchez: "Esta semana ha estado en dinámica de primer equipo, pero que esté o no dependerá de lo que pueda recuperar el primer equipo. Hasta el último día no sabemos, porque puede que se lesione un jugador y otro con el que yo cuento tenga que ir convocado con el primer equipo. Como en las otras semanas, hasta el último día no sabemos si nos puede variar la situación".

Quique Teijo: "Creo que para la semana que viene podrá estar convocado, es una noticia alegre".

Valladolid Promesas: "Es un filial muy bueno que, como nosotros, también quiere mucho el balón. Tiene jugadores que alternan con el primer equipo, es un equipo que con balón ya nos hizo mucho daño y está en esa situación de equipo que quiere protagonismo pero, como nosotros, es muy irregular y por eso ambos estamos en esta situación".



Mercado invernal: "Tenemos la incorporación de Mane. Estamos pendientes, pero creo que ya casi están todos los papeles para que pueda estar convocado este fin de semana. Y las bajas de Dylan Montapon, que ya se han despedido. En principio no hay nada más, no preveo nada más".

Mane, nuevo fichaje: "Es un extremo rápido, con buen uno para uno y capaz de asociarse. Es muy fuerte. Tal vez a nivel táctico, sobre todo defensivo, puede que le esté costando un poco más, pero es una alternativa más para darnos sobre todo en banda. Ahora por las lesiones de Noé y de Luisao sí que estamos más descubiertos es por dentro, pero lo hemos probado ahí y tenemos que trabajar más con él porque es un jugador de banda".

Falta de acierto de cara a puerta: "Necesitamos ser un poco más de ser desequilibrantes en las áreas. El otro día lo fuimos, pero aún así no se nos dio, nos anularon un gol y después en otras ocasiones no estuvimos acertados. Son cosas que pasan, nos está faltando ese acierto y tenemos que mejorar. Me preocupó más lo de la segunda parte, porque no fuimos capaces de encontrar situaciones cercanas al área".

Sobre la clasificación: "Siempre hay que aspirar a más. Siempre hay que mirar hacia delante y hacia arriba. Después, esto es muy largo y a lo mejor las situaciones cambian y hay que replantearse otras cosas, pero en principio siempre hay que estar más preocupado por mirar hacia arriba".