Manuel Pablo: "No podemos dejar que nos frustren las situaciones adversas"

Tras una semana complicada para el Fabril, Manuel Pablo explicó, en la rueda de prensa previa al duelo ante el Guijuelo (domingo a las 17.00 horas), que no pueden dejar que las situaciones adversas influyan en su juego.

Mané durante la semana: "Tuvo esa situación pero ha reaccionado bastante bien. Está bastante animado y sin problema".

Un incidente que no debe repetirse: "Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Es un tema que está en el club y en la federación. Siempre condenamos, lógicamente, esos actos".

Cinco partidos de sanción entre staff y jugadores del Dépor: "Son situaciones dentro del campo, algunas que no supimos manejar y que ahora nos lastra en los jugadores. Recuperamos a Aarón y a Pereira, en ese sentido, menos los sancionados, tenemos a todos los jugadores. Y tampoco estarán Noé y Pablo, que ya son lesiones de más larga duración. Así que oportunidades para otros".

Aprendizaje de la situación: "Son cosas que ya vivimos en algún partido fuera de casa y creo que lo manejamos bien. Son situaciones que nos van a pasar más. Alguna vez lo hemos manejado bien. Tenemos que intentar que no nos frustren las situaciones adversas. En este partido hubo cuestiones arbitrales que no entendimos pero eso no nos va a llevar a conseguir cosas. Tenemos que abstraernos. Igual que la situación con el resultado adverso, cometimos otro error y las dificultades fueron mayores. Aún así pudimos sacar situaciones cercanas al área. Los resultados son muy parejos, son victorias por la mínima. Tenemos que intentar que esas situaciones no nos lleven a cometer más errores".

Guijuelo, rival previo a su llegada: "Analizando un poco al equipo, tiene resultados muy igualados. muchos empates, derrotas por la mínima, victorias por la mínima. Encima están en una situación en la que se están jugando mucho. Tenemos que aprender a no entrar en situaciones que no sean del propio juego y a manejar el partido".

Compostela entre semana: "Los jugadores lo que quieren es jugar partidos. Tenemos muchos jugadores con 4 tarjetas y eso puede ser algo negativo porque hay 3 partidos en la semana. Veremos cómo somos capaces de gestionar esa situación. Pero nosotros solo podemos estar pendientes del juego. Si se juntan más sanciones tiraremos del juvenil, aunque será algo que iremos gestionando en el día a día".