Manuel Pablo: "No soy de querer bajar la sobreexcitación"

Manuel Pablo tiene claro que el partido ante el Coruxo (mañana a las 17.00 horas) será de lo más competido. A pesar de ello, el técnico grancanario valoró en la rueda de prensa previa al duelo la ilusión por jugar el playoff.

Semana de trabajo: "Estamos entrenando bien, con buen ánimo. Estamos pendientes de Aarón y de Kike. Creemos que Kike se puede recuperar, pero Aarón ha tenido problemas esta semana. Esperaremos para decidir. Estamos pendientes también del primer equipo, con el que están Samu y Mardones. Y los descartes de Noé y Pablo".

Duelo ante el Coruxo: "Va a ser un partido competido. Han cambiado de entrenador hace dos semanas y están compitiendo muy bien. Compitieron muy bien ante el Pontevedra la semana pasada, con las líneas muy juntas. El día del Compos también. Transitan bastante fuerte y aquí nos hizo ese planteamiento y nos costó ese día. Se están jugando mucho, están empatados a puntos en el playout. Son partidos complicados. Nosotros tenemos la ilusión de poder jugar una situación muy bonita para los chavales como es meterse en playoff. Tenemos que competir de igual a igual, con esas ganas y necesidad de seguir creciendo".

El equipo compite mejor fuera o en casa: "Están compitiendo igual tanto en casa como fuera. Creo que somos un equipo muy reconocible. Los equipos aquí vienen un poco más juntitos, más a esperar y nos está costando más eso. Fuera de casa se suelen abrir más. El día del Marino, en la segunda partes estábamos teniendo ocasiones pero no estuvimos acertados. Al final en estos partidos tan cerrados y tan igualados, si no tienes el acierto es difícil después seguir encontrando espacios. Pero estamos siendo reconocibles tanto en casa como fuera. Nos está faltando aquí abrir el marcador".

Cálculos para el playoff: "No hemos hecho cálculos. Los cálculos son ganar, intentar sobre todo no perder. Es lo que tenemos todos en la cabeza. Estamos compitiendo bien a pesar de que los resultados en casa no hayan salido. Somos reconocibles y después eso depende del acierto en las situaciones en ataque. Tenemos la confianza que nos generan los resultados. Estamos en una buena dinámica".

Ilusión de los jugadores: "No soy de querer bajar la sobreexcitación. Creo que a veces, o la mayoría de las veces es buena. Puede que alguna vez juegue una mala pasada, por ejemplo el día del Rayo Cantabria. Se nos fue el partido. Tal vez nos perjudicó. Pero creo que normalmente eso suele beneficiar. Creo que tenemos que ser conscientes de hacer buena esa ilusión y, sobre todo, saber que los partidos son muy igualados, que se hacen muy largos y que hay que seguir madurando. A pesar de que haya situaciones que van en contra, si ves los resultados semana tras semana son muy igualados. El partido del Rayo Cantabria nos sirvió para aprender".