Incertidumbre por el escaso número de jugadores para el Fabril

El Deportivo no ha hecho pública la lista de futbolistas que continuarán en el Fabril la próxima temporada. Tampoco se ha pronunciado de manera oficial acerca de los jugadores que se desvincularán del club o, al menos del Fabril, a partir del 30 de junio. La sensación, en la penúltima semana del mes, es de incertidumbre por el escaso número de piezas con las que podría contar, a día de hoy, un Óscar Gilsanz que tampoco ha tenido claro, en las últimas fechas, sí cumpliría su contrato con el filial del club herculino.

Los dos porteros, OK

La línea en la que menos dudas hay es la de la portería. Los dos guardametas de las dos últimas campañas en el Fabril, Brais Suárez y Hugo Ríos, tienen contrato en vigor con el Deportivo –hasta 2026 y 2025, respectivamente– y, por lo tanto, no se esperan novedades en cuanto a posibles salidas de alguno de los dos cancerberos formados en la cantera blanquiazul. En los últimos días se ha especulado con la posible presencia de Alberto Sánchez, esta campaña tercer portero del primer equipo, con el Fabril, pero sería una decisión más que llamativa porque ya sabe lo que es jugar en Primera Federación en las filas de Unionistas y porque Brais y Ríos tienen vinculación con el Depor. Uno de los tres no tendría cabida con el filial a no ser que el tercer portero del primer equipo tenga licencia del Fabril.

Sólo dos defensas

De los siete zagueros que han formado parte de la plantilla del Fabril en la temporada que está a punto de finalizar, sólo dos –Alejandro Pereira y Óscar Marotías– estarían en la hoja de ruta de Óscar Gilsanz para el curso 2024-25. Ambos ocupan la posición de central, aunque el segundo terminó la liga actuando de lateral izquierdo al entender el técnico betanceiro que podría ofrecer un mejor rendimiento en esa posición que el único carrilero zurdo de la plantilla –Baladía– después de que Iano Simao fuese promocionado al primer equipo. Pereira, que pasó totalmente desapercibido en su primera campaña en el Depor B por lesión, fue importante en el primer ejercicio del filial blanquiazul en Segunda Federación. Su compañero de eje en la defensa, el cántabro Marotías, fue un fijo para Gilsanz de principio a fin.

En el polo opuesto, el de las bajas seguras, figura un único defensa: Fernando Somolinos. “Ha sido un placer defender este escudo durante este año”. El central del Fabril que menos ha jugado en la última temporada se despidió del club en sus redes sociales.

En cuanto a las dudas de jugadores que ocupan puestos de línea defensiva, dos de ellos se encuentran en la misma situación: el lateral derecho Marc Lache y el central Ángel Puerto, que han sido indiscutibles en sus dos temporadas vistiendo la camiseta del Fabril, han decidido escuchar posibles ofertas de equipos de Primera Federación, aunque la probabilidad de que continúen en el filial del Deportivo el próximo curso es alta.

Los dos defensas restantes están en una situación más delicada. El lateral derecho Álvaro Santamaría, que tiene contrato en vigor, salió cedido al Cayón en enero por diferencias con el cuerpo técnico, por lo que se antoja bastante complicada su continuidad. Su tocayo Baladía, que llegó desde el Villarreal C en la ‘Operación Quintero’ para llenar el vacío que dejó Iano Simao con su ascenso al primer equipo, apenas jugó a pesar de ser el único lateral izquierdo puro de la plantilla en la segunda vuelta. El central Marotías fue el que acabó defendiendo esa posición en el Fabril.

Medular con dudas

Óscar Gilsanz ha utilizado a cinco mediocentros en la última temporada, aunque uno de ellos, Jairo Noriega, ocupó prácticamente siempre el puesto de mediapunta. Dos de esos cinco, Brais Val y Álex Alfaro, fueron titulares indiscutibles, y podrían seguir formando la pareja de gala en el doble pivote. Brais se ha tomado un tiempo para escuchar opciones de una categoría superior y Alfaro tiene contrato en vigor. El capitán Álex Barba, que dejará de ser sub-23, podría seguir por su peso en el vestuario.

Los que tienen más complicado continuar en el Fabril son Rubén López, que ha estado en dinámica de primer equipo prácticamente toda la temporada, y Jairo, que sigue sin llegar a un entendimiento con el club para renovar.

Sin delanteros

Ni Martín Ochoa, que dará el salto al primer equipo por contrato; ni Mati, que termina vinculación y deja de ser sub-23; ni Thymos, que apenas ha contado para el cuerpo técnico que encabeza Óscar Gilsanz; ni Vilán, que regresa al Atlético tras finalizar su cesión; formarán parte del Fabril 2024-25.

Además, a Nájera le convence más la opción de salir cedido a un conjunto de Primera Federación que la de seguir en el Fabril un curso más. Diego, uno de los futbolistas con más talento del filial, está en una situación similar, pero podría tirarle más la posibilidad de tener alguna opción durante el curso con el primer equipo.

Juveniles que dan la talla

Además del delantero Kevin, que ya fue un fijo para Gilsanz esta temporada, otros dos jugadores que terminan etapa juvenil –el mediocentro Carreira y el lateral o extremo Mardones– tienen un hueco reservado en el Fabril.