Gilsanz: “Si el Cayón se adelanta es muy peligroso”

Óscar Gilsanz nunca abandona la filosofía de mirar tan solo al próximo rival. Esta jornada (mañana, 12.00 horas) visita al Cayón, un equipo que pese a estar casi descendido sube muchos enteros como local. Esto no ha pasado desapercibido para el técnico del Fabril, que ayer en la rueda de prensa previa destacó sus virtudes y habló de nombres propios como Rubén López, Martín Ochoa o Álvaro Santamaría.

1. Buena semana de trabajo en Abegondo

Tras dos victorias consecutivas, el Fabril cedió ante el Langreo la pasada jornada. “La semana ha transcurrido con normalidad, los chicos han trabajado bien. Lo vengo diciendo siempre, el trabajo del día a día es bueno, es exigente. Con su energía y compromiso hacen que así sea”, valoró Gilsanz sobre como han entrenado en los últimos días en Abegondo.

2. David Vilán, la única baja confirmada

Tan solo cuenta con una ausencia confirmada para el partido: “Vilán es la baja segura. Está recuperándose todavía de esa lesión. Del resto hay varios con algún ‘problemilla’ del otro día”. Uno de ellos es Martín Ochoa: “Entrenó con el primer equipo como es habitual. Hoy ‘bajó’ con nosotros. Ayer tuvo un pequeño golpe y por precaución. Veremos como está en el de mañana”.

3. Por calendario, esta vez sin Rubén López

Al jugar el Fabril el mismo día que el primer equipo y en ciudades distintas, no habrá forma esta vez de que Rubén López compagine su presencia en ambos. “Es un jugador muy importante para el primer equipo, está teniendo minutos. Cuando la competición lo permite se trata de que tenga en el filial los minutos que no tiene en el primer equipo. Es muy bueno para él y el filial también está para estas cosas. Esta semana está con el primer equipo porque está siendo importante”, declaró Gilsanz.

4. Un rival que “ha evolucionado”

¿Qué Cayón espera Gilsanz? ¿Uno similar al que se encontró en Abegondo cuando ganó 2-0? “Cambian más los resultados que como se muestra en el terreno de juego. Es un equipo que desde la primera vuelta ha evolucionado. Ha pasado a jugar muchos partidos con defensa de cinco, con centrales que emparejan a los rivales. Sí es un equipo evolucionado, que ha ido a más, que después de perder aquí tuvo un mes de diciembre muy bueno y que está haciendo una segunda vuelta muy equilibrada. Ahora tiene más registros que entonces”, declaró el técnico.

5. Con puntos fuertes pese a su posición

El preparador betanceiro enumeró las virtudes del Cayón: “Es un equipo muy fuerte en su casa, muy fiable como local. Lleva 20 puntos. Combina muy bien el juego directo cuando tiene problemas para la salida con los ataques más elaborados. Tiene gente con verticalidad, con buen nivel técnico. Si además se adelanta en el marcador es muy peligroso”.

6. Álvaro Santamaría, “un activo del club”

El partido supondrá el reencuentro con Álvaro Santamaría, ahora cedido en el conjunto cántabro: “Empezó jugando los primeros partidos y después se le dio la oportunidad a otro jugador. Cuando mejor estaba en el trabajo del día a día tuvo una enfermedad que le apartó diez días del trabajo del equipo. Al final tienes que elegir y fue perdiendo protagonismo, pero es un jugador muy a tener en cuenta para el futuro, de hecho se pensó que lo mejor para él era que jugase y tuviese minutos, porque es un activo que el club tiene”.

7. ¿Hacia dónde miran ahora en la tabla?

Gilsanz no se desvía del partido a partido: “Yo siempre miro al mismo sitio, que además cada semana es distinto, al rival. Es lo único que nos marca la semana de trabajo y el verdadero objetivo por muchos motivos. Primero porque es lo que nos queda más cerca, pero además para un filial la competición es una oportunidad para que los chicos demuestren su mejoría y cada semana es lo único que nos preocupa. Evidentemente siempre queremos sumar puntos y estar mejor clasificados, pero lo que nos conviene a todos es mirar al próximo partido”.

8. La montaña rusa clasificatoria

Asimismo, explicó que no hacen cábalas entre semana. “No me creeréis, pero ni la semana pasada mirábamos que podíamos meternos en playoffs, ni esta pensamos que no tenemos ninguna opción de acercarnos a los que están por arriba. La categoría tal y como está no nos puede engañar sobre el objetivo final. Lo más importante es centrarnos en el trabajo del día a día, los jugadores han recogido ese guante y no se habla en el vestuario ni de ganar el otro día para acercarnos a playoffs ni ahora solo para evitar el descenso. La evolución del equipo a lo largo de la temporada ha sido muy buena, ha ido superando muchas situaciones en cuanto a momentos de la competición y en cuanto a vernos en playout. A nivel formativo para los jugadores ha sido una buena prueba, han respondido y queremos seguir por ese camino”.