Los fabrilistas que pueden tirar la puerta abajo

Las múltiples bajas que ha sufrido el Deportivo en la primera parte de la temporada, fundamentalmente en las última semanas, han abierto las puertas del primer equipo a varios jugadores de la cantera blanquiazul. Cinco futbolistas del Fabril y uno del Juvenil han estado en las convocatorias de Imanol Idiakez y, sobre todo, Óscar Gilsanz para diferentes partidos de Segunda División.



El que más veces ha sido citado por el primer equipo es el más joven. Juvenil de primer año, el lateral derecho Pablo García realizó toda la pretemporada a las órdenes de Imanol Idiakez y, de hecho, fue algo que le pasó factura a nivel físico porque llegó al Fabril con problemas musculares. Pablo fue convocado en cinco encuentros de Segunda División: Oviedo (jornada 1), Huesca (2), Levante (11), Almería (15) y Sporting (16). Su posición –lateral derecho– le ha dado opciones por los problemas físicos de Petxa y, sobre todo, de Ximo Navarro en el primer tercio del curso. Pero, ¿qué tipo de futbolista des Pablo García? Con solo 16 años, tiene una potencia descomunal, mucha presencia en campo contrario y capacidad competitiva muy alta en defensa. Es incansable.



Pablo es el canterano que más veces se ha sentado en el banquillo del primer equipo esta temporada, pero el que más ha jugado ha sido Kevin Sánchez. De los seis convocados por el Dépor en la presente campaña es el único que ya sabía lo que era jugar un partido oficial. El delantero burgalés de 19 años disputó tres encuentros el pasado curso: uno de Liga (frente al Sestao River), uno de la Final de Campeones (la ida contra el Castellón en Riazor) y uno de Copa del Rey, en el que incluso marcó ante el Tenerife en segunda ronda. El potente y veloz atacante, que con el Fabril ha alternado en banda izquierda (sobre todo en la primera parte del curso, en la que el delantero centro era Darío Germil) y en punta, es el canterano que más ha participado con el primer equipo en este curso: 26 minutos ante al Almería tras sustituir a Hugo Rama con 2-1 en contra.



Aunque son seis los futbolistas de la cantera deportivista que han tenido presencia en las convocatorias del primer equipo, solo dos han pisado el césped para debutar en Segunda División. Uno es Kevin y el otro es Álex Alfaro, que se estrenó el pasado domingo en Riazor ante el Sporting de Gijón. El mediocentro alicantino, que cumplió 22 años el pasado mes de junio, no lleva ni una temporada completa en el club. Llegó el pasado mes de enero para apuntalar el centro del campo del Fabril cuando Rubén López empezó a ser habitual con el primer equipo. En su primera media campaña en el filial blanquiazul, asumió un papel de mediocentro más de control a las órdenes de Óscar Gilsanz al lado de Brais Val. En el presente curso, además de esa función, aportó más creatividad y presencia en área rival tanto para asistir como para ver portería. De hecho ha marcado dos goles: uno al Langreo y otro frente al Escobedo, ambos en Abegondo.

El caso más llamativo

Una de las convocatorias de canteranos más llamativas ha sido la del defensa Samu Fernández. Juvenil de segundo año, empezó la temporada como indiscutible en División de Honor Juvenil a las órdenes de Manuel Pablo. En su primera citación de esta campaña con el Fabril, se estrenó en Segunda Federación sustituyendo a Pablo García (lesionado) en la primera parte del choque el Guijuelo con David Lagar en el banquillo del filial blanquiazul. Las bajas en la línea defensiva –tanto en el lateral derecho como en el centro de la zaga– le abrieron la puerta del primer equipo. Gilsanz lo citó para los encuentros frente al Eibar en Riazor y contra el Almería a domicilio, pero no saltó al terreno de juego. Ha dado el salto desde el Juvenil A a las convocatorias del Dépor prácticamente sin tocar el Fabril.



Los defensas Pablo García, de primer año; y Samu Fernández, de segundo; no son los únicos juveniles que han tenido presencia con el primer equipo en lo que va de temporada. El tercer elemento (y de tercer año) es Adrián Guerrero. En su último curso como juvenil es indiscutible con el Fabril. Once partidos con el filial blanquiazul y los once como titular. Su primera y única (por el momento) convocatoria con el Dépor fue la del pasado domingo en el partido contra el Sporting en Riazor. Extremo diestro que juega a pierna natural, destaca por su potencia, por su profundidad, por su constancia y por la cantidad de esfuerzos que puede repetir.



El sexto jugador de equipos de la cantera que ha estado en convocatorias del primer equipo es el central Aarón Sánchez, que afronta su primera temporada en el Deportivo, al que llegó el pasado verano procedente del Fuenlabrada. Se vistió el pasado domingo ante el Sporting pero no llegó a debutar.