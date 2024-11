El Fabril va a por la tercera contra el Guijuelo

Que la interinidad siga dando alegrías en el Deportivo. El primer equipo goleó (1-5) ayer al Cartagena en el estreno de Óscar Gilsanz y mañana (Abegondo, 12.00 horas) le toca a David Lagar, segundo entrenador del Fabril, estar al frente del filial en el partido de la jornada 10 ante el Guijuelo.



El Fabril buscará ante el conjunto salmantino, que es penúltimo, la tercera victoria consecutiva (algo que no ha hecho en este curso) tras golear al Escobedo en Abegondo (4-0) e imponerse por la mínima (1-2) al Rayo Cantabria el sábado de la semana pasada.



Gilsanz tocó poco, muy poco, en cuanto a once se refiere en su debut como primer entrenador del Dépor y, en el caso de Lagar, la tónica será la misma. Más si cabe teniendo en cuenta que el míster coruñés lleva años acompañando al betanceiro tanto en el Juvenil A blanquiazul como en el Fabril. Las novedades que pueda presentar el filial del Deportivo mañana estarían consensuadas. No se esperan muchas más allá de la posibilidad de que recuperen la titularidad futbolistas que se cayeron en la anterior jornada por problemas físicos, como fueron los casos del mediapunta Fabi Urzain y del delantero Kevin.



Sobre las posibles bajas, Lagar apuntó en rueda de prensa que su equipo cuenta con “tres lesionados de larga duración que son Pereira, Quique y Mardones”. Por el resto, “los servicios médicos están trabajando todo lo posible para poder contar con todos”. Entre ellos está Kevin Sánchez, que sigue “un poco tocado”, aunque “esforzándose para intentar estar”.



El Fabril tendrá enfrente a un Guijuelo que también estrena míster aunque, en su caso, de forma definitiva. El nuevo entrenador, Rubén Gala, cuenta con experiencia en Segunda Federación, ya que dirigió al Palencia Cristo Atlético en la campaña 2021-22, y aseguró, en su presentación esta misma semana, que aterriza en el Luis Ramos para trabajar duramente en revertir la situación. En este sentido, señaló que lo logrará “con mucho trabajo, con implicación, convenciendo a los jugadores de que queda mucha temporada por recorrer, estamos a tiempo de todo. Lo que tenemos que hacer es competir lo máximo posible”, afirmó antes de pasar revista a los que ya son sus nuevos jugadores. “Conozco a gran parte de la plantilla, veo muchos partidos del grupo 1 y me he enfrentado a parte de ellos. Creo que hay potencial”.

Precedentes

El Fabril nunca ha ganado al Guijuelo actuando como local. La última vez que se enfrentaron en Abegondo fue el pasado 14 de abril con 2-2 en el marcador y goles blanquiazules de Marc y Marotías. Los otros tres partidos entre ambos conjuntos en A Coruña se resolvieron con dos derrotas (0-2 en 2008 y 0-1 en 2021) y otro empate.

Así lo ven...

David Lagar (Fabril)

“El Guijuelo es un equipo muy completo, aunque los resultados no les acompañen últimamente que nos pondrá las cosas muy difíciles. El cambio de entrenador esta semana seguro que provoca una nueva ilusión. En esta Liga ya se sabe lo que sucede, que dos victorias te colocan arriba y dos derrotas te dejan mirando a la parte baja, por lo que deberemos competir al 100%”.

Rubén Gala (Guijuelo)

“Vamos a intentar ganar el partido, pero he tenido poco tiempo para prepararlo. Aun así, trataremos de ofrecer una versión competitiva que nos acerque a llevarnos los tres puntos. De lo poco que he visto del equipo, me ha gustado. He salido muy contento por la calidad que he visto en la plantilla y por el compromiso que se respira en la plantilla y se lo he dicho a los jugadores”.