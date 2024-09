El Fabril se gusta en Riazor contra el Compostela

La victoria de la jornada 2 a domicilio contra el Valladolid Promesas fue importantísima por cómo se produjo, con una remontada un tanto extraña que valió tres puntos, pero la de ayer frente al Compostela fue otra cosa tanto por el escenario como por la forma de ganar. El Fabril se gustó en Riazor en un partido al que tardó un cuarto de hora en tomarle el pulso. Los goles del central Aarón y del delantero Kevin, que disputó sus primeros minutos del curso, dieron el triunfo a un filial que también mandó dos balones a la madera.



Óscar Gilsanz, que no es amigo de las grandes revoluciones, no encontró motivo para llevar a cabo una en la tercera jornada. El entrenador betanceiro apostó (casi) por el mismo once que en los dos primeros partidos contra Real Ávila (derrota por 0-1) y Valladolid Promesas (victoria por 1-2) con la única novedad del mediapunta Hugo Villaverde en la posición de extremo izquierdo en lugar de Fabi Urzain. El 1-4-2-3-1 se mantuvo para combatir el 1-5-2-3 de un Compos con los veteranos Samu y Antas en el doble pivote y por tres piezas más adelantadas –Fer Cano, Landeira y Hugo Matos– con más libertad de movimientos.



El conjunto de la capital de Galicia parecía sentirse más cómodo en el primer cuarto de hora, encontrando espacios para progresar tanto por fuera con las incorporaciones de los carrileros Santi de Prado y Ocaña como sobre todo por dentro. La primera gran ocasión del partido fue del Compos. En el minuto 7, Hugo Matos le ganó a la espalda al lateral izquierdo blanquiazul Iker Vidal, solventó bien la cobertura de Marotías y, tras salir hacia dentro, soltó un zurdazo abajo al que respondió Alberto Sánchez con un paradón desviando la bola a córner.



La opción de gol del Compos sirvió como toque de atención para un Fabril que espabiló encontrando situaciones de uno contra uno por fuera de Guerrero en la derecha y de Villaverde en la izquierda. Fue precisamente Guerrero el que respondió al Compos, en el 18, con una ocasión clarísima en una gran jugada elaborada iniciada desde el portero. Alberto movió para Iker y este jugó hacia delante para Luisao, que hizo la pared con Villaverde y metió el balón en el área sin que Darío Germil tuviese precisión en el control. El esférico quedó suelto en la frontal y Alfaro aprovechó la circunstancia para dar un sensacional pase de tacón para Guerrero, solo en el segundo palo. El extremo todavía juvenil recortó a Ocaña y probó con la zurda entre el borde del área pequeña y el punto de penalti. Su remate impactó en el palo.



Con el Fabril más suelto, más dominador en algunas fases y, sobre todo, con menos apuros defensivos, el partido registraría otras cuatro situaciones de gol (tres para el equipo local y una para el visitante) antes del descanso aunque ninguna con éxito. El central Aarón Sánchez demostró ser un futbolista con imán en las segundas acciones de las jugadas a balón parado. En un córner de Marotías le cayó una pelota que disputaron Alfaro y Soto. Estaba libre de marca en el área pequeña. Remató con timidez con el interior de la derecha en el 24. En el 38 llegó la del Compos en un centro de Landeira. De Prado remató solo a poca distancia de Alberto ante la pasividad de Marotías. Las dos últimas (39 y 45) fueron del Dépor B: primero Darío Germil con un trallazo tras cazar un balón suelto tras un gran pase interior de Luisao y después Villaverde de cabeza a centro de Marotías con paradón de Rabanillo.

Segunda parte

La segunda mitad empezó con otra ocasión clara del equipo de Antón Permuy y, de nuevo, con Hugo Matos como protagonista. El canterano del Compos estuvo cerca de marcar un golazo de volea desde el balcón el área tras colarse entre Quique Teijo y Aarón leyendo un sensacional pase de Fer Cano desde la medular pero su envío salió por muy poco por encima del larguero.



Con dos cambios, uno de Permuy en el 54 y otro de Gilsanz en el 56, el campo se inclinó definitivamente hacia el área de Rabanillo. El entrenador del Compostela retiró a Hugo Matos, que estaba siendo el futbolista más punzante en el ataque visitante; y el técnico del Fabril dio los primeros minutos de la temporada a Kevin Sánchez, que actuó en banda izquierda y sembró el pánico en más de una ocasión en la defensa compostelana.



Además, en el 58 Aarón Sánchez deshizo el marcador inicial. En un córner cerrado ejecutado por Marotías, la bola le volvió al central cántabro, que la puso en el área de empeine impactando en Ocaña y quedando mansa en el borde del área pequeña. Aarón controló con el muslo y le pegó de volea, con bote, mandando el cuero cerca del palo derecho de Rabanillo.



Con ventaja en el marcador, el Fabril disfrutó sobre el césped de Riazor y buena muestra de ello fue la forma de elaborar el 2-0 en el minuto 75. Alfaro metió un pase filtrado, Mardones lo dejó pasar y Kevin se plantó solo ante el guardameta de un Compostela que reclamó fuera de juego.



A falta de diez para el final, el Compos se quedó con diez por la expulsión de Soto quedando el partido totalmente sentenciado si ya no lo estaba. Kevin tuvo otra clara en el 86 y Bill mandó el segundo palo al palo del filial en el 94.