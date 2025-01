El Fabril estudia cómo desactivar a la revelación: el Real Ávila

Primer partido del año 2025 y primero de la segunda vuelta. El Fabril empezará contra el Real Ávila, con el que inició la temporada con derrota (0-1) en Abegondo y que se ha convertido en una de las grandes revelaciones del grupo 1 de Segunda Federación finalizando la primera parte del curso en la tercera posición aunque con solo un punto más que el filial del Dépor, quinto.

Una de las sensaciones de la primera parte del curso

No es necesario realizar un estudio demasiado riguroso para entender por qué el Real Ávila es la revelación del grupo 1 de Segunda Federación hasta el momento. Son dos los factores principales que le otorgan esa condición. Por una parte, el conjunto de Miguel de la Fuente es uno de los recién ascendidos a la cuarta categoría del fútbol nacional. Por otra, ha terminado la primera vuelta en tercera posición solo por detrás de los dos trasatlánticos de la competición; un Pontevedra y un Numancia que juegan en otra Liga, la de pelear por ser campeón. Aunque con solo tres puntos más que un Langreo que ocupa el puesto 11, nadie le podrá quitar al Ávila, que se enfrentará al Fabril en el primer choque de 2025, el privilegio de haber despedido el año 2024 con un ascenso y un tercer puesto en Segunda Federación.

Cuatro jornadas seguidas sin ganar por primera vez

La racha actual de resultados del Real Ávila no es, ni mucho menos, positiva. De las cuatro jornadas consecutivas sin ganar se puede extraer una lógica lectura negativa, pero también una positiva. Los dos empates y las dos derrotas en sus cuatro últimos partidos de Liga llaman mucho la atención porque en ningún otro momento de la primera vuelta el Ávila había estado tanto tiempo sin celebrar una victoria. Es más, la escuadra de Miguel de la Fuente nunca había enlazado, hasta esta dinámica, dos jornadas seguidas sin conseguir un triunfo. El equipo abulense ha terminado la primera parte de la temporada registrando sus peores resultados y demandando el parón navideño. La lectura positiva es que, a pesar de haber sumado solo dos de los doce últimos puntos en juego, el Ávila se mantiene en la tercera plaza. A poco que hubiese ganado alguno de los últimos encuentros en los que ha pinchazo, su tercera posición sería todavía más holgada.

Problemas en los últimos duelos en el Adolfo Suárez

El Ávila disputará el primer partido de 2025 para iniciar la segunda vuelta en el Municipal Adolfo Suárez, donde se han concentrado sus problemas de resultados de las últimas jornadas. De la racha de cuatro encuentros consecutivos sin ganar, tres han sido en casa aunque dos de ellos frente a los gallitos de la Liga: Numancia (0-0), Valladolid Promesas (2-3) y Pontevedra (1-2). La última victoria de la escuadra abulense como local fue en la jornada 12 (17 de noviembre) frente al farolillo rojo, el Laredo, y por la mínima (1-0). Alberto Martín marcó el único gol de aquel choque en el minuto 39 y desde los once metros. Este domingo, el Fabril tratará de acrecentar la dinámica negativa del Ávila en su feudo.

Un delantero como objetivo en el mercado de invierno

Con 21 jugadores en plantilla, el Real Ávila tiene como objetivo en el mercado de fichajes invernal apuntalar su plantilla con un delantero más. El director deportivo Joan Farías sabe qué tipo de punta quiere Miguel de la Fuente. “Hemos tenido reuniones y hemos hablado de nombres” comentaba el técnico encarnado antes de medirse al Pontevedra en el último partido del 2024 y con el que se cerró la primera vuelta. “Siempre que sea para mejorar... Estamos abiertos a ello. Me gustaría tener algún recambio arriba”, dijo antes de marcharse de vacaciones. Eso sí, lo que llegue “debe ser una garantía de mejora porque ahora mismo el grupo está para no tocar”.

El sueco Shergo, a la espera para poder ‘redebutar’

El primer refuerzo del Ávila en el mercado de invierno no se produjo ni en el mes de diciembre ni en enero sino a finales de noviembre. El delantero sueco Shergo, que vistió la camiseta encarnada en la segunda mitad de la pasada temporada llegó al Adolfo Suárez para cubrir la vacante dejada en la plantilla tras la marcha de Pedro Luz. Con 29 años, Shergo Shebab llegó en el mercado de invierno de la campaña anterior procedente del Nordic United tras haber pasado por el Arameisk y el Norrtälje, los tres equipos de su país. El pasado mes de junio, al finalizar su compromiso con el Real Ávila, regresó a otro conjunto sueco, el Skövde, de la Segunda División, donde su presencia estaba siendo testimonial. Al delantero de 1,86 metros de estatura el club abulense le considera “clave en el ascenso de la temporada pasada, aportando cinco goles en la recta final”, destacando entre sus características “su remate de cabeza, así como su fuerte físico”. Le espera el míster Miguel de la Fuente y podría debutar contra el Fabril. “Me gustaría tenerle en plenas condiciones”.

Carlos Pascual, preparado; Babu, prácticamente a punto

Otra de las posibles novedades del Real Ávila para el primer partido de la segunda vuelta el domingo contra el Fabril en el Adolfo Suárez podría ser el capitán Carlos Pascual, que se perdió los dos últimos partidos de 2024 frente a Compostela y Pontevedra. En la primera media hora de partido contra el Valladolid Promesas, el central se llevó la mano a la rodilla. La cojera mientras caminaba por la banda no daba buenas señales. Las pruebas determinaron un esguince de ligamento lateral interno y afectación de la cápsula articular que se traducen en cuatro o cinco semanas de baja. El capitán del Ávila podría ser una de las novedades en la convocatoria de Miguel de la Fuente para el choque ante el Fabril. Otra de las caras nuevas contra el Dépor B podría ser el atacante Babu. Eléctrico, rápido, capaz de jugar por banda o de delantero, el ex del Leganés y del Cartagena no ha conseguido tener continuidad por sus problemas físicos pero, en el amistoso disputado el pasado domingo, dejó buenas sensaciones y marcó un gol.

Miguel de la Fuente y lvaro de Pablo, ‘nominados’

Este mes se conocerá si el portero del Ávila, Álvaro de Pablo, y su entrenador Miguel de la Fuente son los ganadores de los Premios Golsmedia del grupo 8 de Tercera Federación durante la pasada temporada 2023-24, que otorga la web deportiva golsmedia.com con la colaboración de la Real Federación Española de Fútbol. Tanto Álvaro de Pablo como Miguel de la Fuente fueron en su día nominados al haber sido los más votados por los entrenadores, los aficionados y la prensa como mejor portero y mejor entrenador. Los distintos ganadores se eligen teniendo en cuenta el 50% de todos los votos de los técnicos, el 25% de los aficionados y el 25% del promedio de las votaciones de la prensa especializada.