Un Fabril con apetito recibe al Llanera

Dos semanas sin competir son muchas para jugadores de un filial, por lo que el Fabril afronta con energía y hambre su partido de esta tarde (Abegondo, 16.30 horas) ante el Llanera.



Con un partido menos por el aplazamiento del choque de la semana pasada ante el Bergantiños, los de Manuel Pablo son octavos en la clasificación, a cuatro puntos de la zona de playoff y con cuatro de margen sobre el puesto de playout. Buscarán ante los asturianos volver a la senda de la victoria tras una derrota ante el Coruxo que rompió una racha de cuatro triunfos seguidos.



Por su parte, el Llanera es decimocuarto y, por tanto, el primer equipo del grupo que descendería en caso de terminar la Liga así. Está a cuatro puntos del Marino de Luanco, que marca el playout, y a ocho del filial deportivista. Llegan con la moral reforzada tras arañar un punto en su feudo ante el Pontevedra.



Lejos del Pepe Quimerán aún no conoce la victoria, puesto que empató con el Bergantiños y Laredo; y cayó con el Rayo Cantabria, Real Avilés, Real Ávila y Compostela.



La semana se ha hecho larga para el Fabril, pero le ha servido para confirmar que no tendrá ningún problema para contar con Kevin Sánchez, uno de sus mejores jugadores.



El propio Manuel Pablo, en rueda de prensa, confirmó que incluso habría estado disponible para jugar contra el Bergantiños. “Kevin está bien. Estuvo la semana pasada con una molestia, pero hubiera podido jugar el fin de semana”, señaló el preparador canario.

Cinco ausencias

El Fabril cuenta con cuatro bajas para el partido. No estarán el lateral derecho Quique Teijo, el polivalente Álvaro Mardones ni el mediapunta Noé Carrillo, por lesión; mientras que Luisao está sancionado y Álex Alfaro ha vuelto a ser convocado por el primer equipo para el choque ante el Cádiz.



Un parte de ausencias que quizá obligue a tirar del Juvenil A, aunque Manuel Pablo no se mostró demasiado propenso a ello por los importantes choques que disputará su exequipo ante Racing de Santander y Celta en el plazo de tres días.



Por las bajas del primer equipo, las últimas semanas ha habido muchos fabrilistas completando los entrenamientos y convocatorias de Óscar Gilsanz, pero Manuel Pablo no cree que sus pupilos hayan perdido por ello el foco. “Creo que lo tienen asumido, porque han ido en muchas situaciones. No tengo que aleccionarles de nada”, señaló en una respuesta en la que dejó entrever que sí afecta un poco en cuanto a los automatismos que quizá dejan de adquierir algunos.



Expuso el caso de Aarón Sánchez, que apenas ha podido entrenar bajo sus órdenes. Es quizá esta una de las grandes dudas en la alineación, ya que es un jugador que estaba teniendo mucho protagonismo, pero está por ver si el técnico canario apuesta por él o si apuesta por Damián y Marotías, a los que conoce más.

Análisis del rival



En su comparecencia ante los medios, Manuel Pablo repasó las características del Llanera, ante el que no quiere confianzas pese a estar en mejor situación en la clasificación.



“Es un rival que cambia mucho según juegue en casa o fuera por las dimensiones de su campo. Los números no son buenos, pero eso no significa que vayan a regalar nada. Simplifican las cosas, atacan rápido y buscan las transiciones. Será un estilo Coruxo, de segundos balones. No se descompone defensivamente y siempre está preparado para correr, por lo que tenemos que hacer lo que no hicimos hace un par de semanas contra el Coruxo”, explicó.



Lo normal es que vuelva a ser un partido en el que la mayor calidad del Fabril le sirva para tener la posesión, pero como entiende su entrenador, deberá aplicar una buena dosis de paciencia para superar la defensa de un Llanera que en lo ofensivo solo lleva ocho goles, pero que no presenta malos números en lo defensivo, con 16 tantos en contra.



Es un club relativamente joven, fundado en 1981, y la temporada pasada ganó su grupo en Tercera Federación y logró el segundo ascenso a Segunda Federación en el plazo de tres años. Es esta la categoría más alta que ha alcanzado a lo largo de su historia.