Álex Alfaro: “Si llega oferta de renovación, encantado, porque soy feliz aquí”

B. ARRIZADO / S. MENDOZA

Aunque acaba contrato en junio, Álex Alfaro (Alicante, 2002) no quiere hablar de futuro, pero en sus respuestas deja alguna pista. Insiste en que solo piensa en jugar el playoff de ascenso a Primera Federación con el Fabril, objetivo que se muestra confiando en lograr.

Esta última semana han sacado siete puntos de nueve posibles. ¿Cómo la valora?

Hago un balance bastante positivo. Teníamos marcada esta semana como muy importante de cara al final de temporada y creo que siete puntos de nueve es una muy buena cifra. Además, con tres porterías a cero.

Disputó 90 minutos en Guijuelo, otros 90 en el Vero Boquete y otros 90 en Abegondo ante el Real Avilés. ¿Cómo se encuentra?

Bien, bien. Uno de mis fuertes es el físico, el recorrido. Aquí nos cuidan muy bien, tenemos todo a nuestra disposición para llegar a los partidos de la mejor forma.

Es el jugador de la plantilla con más minutos. ¿Se siente un poco capitán?

Desde principio de temporada sabía que tenía que asumir un poco el rol de líder, junto a otros compañeros que llevan tiempo en el club. Me siento cómodo ayudando en todo lo que puedo a los nuevos o a los juveniles que suben. Estoy contento con el rol.

¿Cómo fue el golpe en la cara en la visita al Escobedo? Aún tiene la marca.

Fue una jugada sobre el minuto 50. Me pegaron un codazo en una disputa y me partieron la nariz, pero tenía claro que quería seguir jugando e incluso le dije al míster que no me cambiase, porque tenía claro que iba a marcar gol. Y así fue, le pude dar los tres puntos al equipo y muy contento.

Le quedó bonita la celebración...

Sí, sí, hay fotos ahí de guerrero máximo con toda la sangre en la cara (risas).

¿Hasta cuándo tendrá que llevar la máscara y cómo es jugar con ella?

Es un poco incómodo, porque te resta un par de milisegundos que en el fútbol son muy importantes. Sobre todo en la posición de mediocentro tienes que mirar de más, pero ahora estoy más adaptado. Creo que el de este fin de semana será el último partido con ella.

No es sencillo sacarle del campo, ¿no?

Soy muy competitivo. Muchas veces en el vestuario tenemos la broma de que me pico entrenando y en los partidos. Creo que tiene la parte positiva de querer ayudar siempre y cuanto más juegue, mejor.

¿Va a jugar el Fabril el playoff?

Yo creo que sí. Si tuviese que apostar, lo haría por nosotros, porque estamos muy concienciados de que ese es el objetivo. Mentiría si dijera que en el equipo no nos lo creemos. Sabiendo que partido a partido tenemos que sacar los tres puntos, es el objetivo.

¿Es de tirar de calculadora?

Creo que en la posición en la que estamos no tenemos que mirar mucho a lo que haga el resto. Dependemos únicamente de nosotros y creo que perderíamos el tiempo mirando otros partidos, porque mientras que hagamos las cosas bien somos un equipo más que capacitado para meternos en ese playoff.

¿Comparten esa idea en el vestuario?

A lo mejor en su casa alguno hace cálculos (risas), pero en el vestuario tenemos esa idea.

Los dos próximos partidos son ante Coruxo y Bergantiños. Uno que está en problemas y otro que llega lanzado. ¿Cómo lo ve?

Van a ser partidos complicados. El Coruxo seguramente se haga fuerte en casa y a veces los equipos que están jugándose la vida son complicados, porque cada balón es el último para ellos. El del Bergantiños también será difícil. Hay que confiar en el equipo, el rival nos da un poco igual.



Están rindiendo mejor fuera que en Abegondo.

Sí, es algo en lo que tenemos que mejorar, sobre todo el hecho de hacer más goles en casa. No sé por que nos está sucediendo. Ya que esta semana es fuera, firmo ganar y la siguiente ya se verá.

A ver si va a haber que abrir Riazor, donde le ganaron 2-0 al Compos y 3-0 al Pontevedra. Quizá en el playoff...

Ojalá, ojalá, eso significaría que hemos cumplido los objetivos.

¿Cuál es el compañero que más le ha sorprendido?

Hay mucha calidad en el equipo, pero diría Fabián, que no lo conocía, llegó la última semana y su rendimiento está siendo muy bueno. Es el tapado, la gente no habla mucho de él y cuando la rompa del todo va a ser muy importante.

En marzo le ha dado dos victorias clave al equipo con sus goles. ¿Qué le pide Manuel Pablo en lo ofensivo?

Es un entrenador que a los mediocentros nos pide mucha llegada, que sorprendamos desde segunda línea. Creo que es importante, porque no es fácil defender eso. También pide mucho desmarque y eso me acerca al gol.

¿Notó ajustes con el cambio de entrenador?

Sí, aunque vengan de la escuela de Abegondo y tengan una misma base, creo que cada uno aporta matices diferentes.

¿Es esta la clave de que esté siendo su temporada más goleadora?

Sí... También me marco metas a mi mismo. Sabía que esta temporada quería hacer goles y asistencias, sumar números, y creo que lo estoy haciendo. Intentaré seguir así hasta final de temporada.

¿Se fijó una cifra?

Más que una cifra, cada partido intento tener ocasiones. Habrá partidos que entren y otros que no, pero sobre todo quiero tenerlas.

¿Qué pensó cuando recibió su primera convocatoria con el primer equipo?

Tampoco da mucho tiempo para pensar. Te mentalizas automáticamente en estar preparado para cuando te llegue la oportunidad. Si toca salir, hacerlo lo mejor posible. No tienes tiempo para celebrar.

Y le tocó contra el Sporting. ¿Cómo fue el momento en el que entró?

Muy bonito. Debutar y hacerlo en Riazor, con esta afición... Fue una sensación increíble y seguro que lo valoraré más cuando pase más tiempo.



Le tocó jugar unos minutos en Primera División con el Elche, ahora en Segunda con el Dépor... ¿Cómo es volver luego a la realidad?

Mentalmente no me vengo arriba en las buenas ni abajo en las malas. Hay que estar centrado en el día a día y, donde toque estar, rendir al mejor nivel posible. Creo que me equivocaría si empiezo a pensar de más.

Pero parece inevitable no pensar en que pueden llegar más oportunidades.

Tienes alegría, porque es una recompensa al trabajo realizado, a estar haciendo las cosas bien en el Fabril en este caso.

¿Echa de menos más oportunidades en el primer equipo?

Estoy centrado en el día a día. Ojalá pudieran llegar más oportunidades, mentiría si dijera que no. Todo aquel que está en un filial desea subir al primer equipo y ayudar en lo máximo, pero por circunstancias hay veces que se puede y otras que es más complicado. Ojalá pueda llegar alguna más.

¿Cree que a los del Fabril les están dando las oportunidades que merecen?

Muchas veces depende de las circunstancias. Hay veces que te toca subir por lesiones, otras que el entrenador necesita una posición concreta... Hay veces que no se puede elegir al 100% cuando dan la oportunidad o no. Tenemos que estar preparados para, en caso de recibirla, rendir correctamente.

Cuando firmó en el mercado de invierno pasado por el Fabril, ¿tenía en mente un periplo de año y medio?

Firmo ese periodo, que es lo que me quedaba como jugador sub-23 y tampoco pensaba más allá. Yo estoy muy cómodo aquí, muy a gusto. Sabemos que el fútbol da muchas vueltas y no te puedes parar a pensar muy a largo plazo, porque nunca se sabe.

¿Ve posibilidad de continuar en el Fabril si asciende a Primera Federación?

Es una situación que a día de hoy no me planteo, porque para empezar ni estamos clasificados para playoff. Ojalá lo consigamos y ojalá ascendamos, pero son situaciones que a día de hoy no me planteo. Lo veo complicado, pero nunca se sabe lo que puede pasar en el mundo del fútbol.

Es su último año sub-23 y, por lo que ha dicho en otras ocasiones, le apetece un primer equipo. ¿El Dépor conoce esas intenciones o no se las ha comunicado?

Acabo contrato a final de temporada y no creo que tenga que comunicar yo nada al Dépor. Es el Dépor en caso de que quiera que continúe quien me lo tendría que decir. Estoy centrado en el día y no pienso mucho más allá de esta temporada, porque estamos cerca de conseguir un objetivo bonito para el grupo, pero en este caso no creo que sea yo el que tenga que avisar a nadie.

Intuimos que no hay comunicación por parte del club.

No, ninguna.

¿Cree que llegará?

No me paro a pensarlo, la verdad. Si llega, encantado, porque estoy muy cómodo y feliz aquí, pero tampoco me paro a darle vueltas.

En caso de que no, tendría libertad para elegir su próximo paso en el fútbol...

Por supuesto.

¿Siente la ciudad de A Coruña ya como un hogar?

Sí, la verdad es que sí. Me ha encantado, ha superado las expectativas. Cuando estás fuera te hablan del clima, que llueve mucho, pero es una ciudad increíble y estoy súper cómodo.

Se puede decir que Alejandro Alfaro está tranquilo aquí.

Sí, mucho, mucho, comodísimo en A Coruña y Galicia.

¿Qué zona le gusta más?

La del paseo de Riazor. Muchas veces por la tarde voy a pasear, desconectar un poco y escuchar algo de música. También todo el verde, que quizá los de aquí no lo valoran tanto, supongo que sí, pero simplemente ir con el coche y ver el paisaje me gusta mucho.