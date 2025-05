Tres puntos para seguir en Liga F

Solo faltan dos citas para finalizar la Liga F y el Dépor tiene en sus manos la posibilidad de mantenerse en la máxima categoría. En el cartucho todavía queda más de una bala para certificar la permanencia, pero lograrla hoy en Riazor (12.00 horas) y ahorrarse los sustos de la última jornada es el objetivo de la escuadra de Fran Alonso.



Enfrente tendrá a un Sevilla que ya no se juega nada. Salvado de forma matemática desde hace dos jornadas merced al punto logrado ante el Betis (1-1), afronta ahora el equipo dirigido por David Losada un duelo para lograr objetivos más concretos.



El conjunto blanquiazul, cargado de ilusión según reveló su técnico, goza de mayor aliciente que su rival, pero también de más presión. Una victoria significaría alcanzar la meta marcada desde el inicio de temporada; una derrota, depender de los resultados de sus rivales en la lucha por la salvación.



Subidos en el mismo cuadrilátero que el Deportivo están el Betis y el Valencia, afincados en la zona roja. Sin embargo, ambos tienen una piedra en su sendero mucho más rocosa que el cuadro coruñés. Las béticas se medirán esta jornada al Barcelona; el cuadro che, al Real Madrid en la última.



Todo parece estar de cara para las blanquiazules, que de no ganar, les valdría un empate si el cuadro andaluz no gana e incluso una derrota si las verdiblancas pierden y el Valencia no gana.



A pesar de estar en mejor posición para amarrar la salvación, Fran Alonso lo tiene claro: “No es lo mismo celebrar la salvación porque haya otros resultados que te ayuden a celebrarla que porque hayas conseguido una victoria en casa”. El objetivo es el que es, pero alcanzarlo por sus propios medios es lo que buscará el Dépor hoy en Riazor.

Nombres propios



Volverán a la que un día fue su casa, esta vez para defender los intereses del Sevilla, Esther Sullastres e Iris Arnaiz. La portera española, que se ha consagrado en esta temporada como una de las más solventes de la Liga F, es la segunda guardameta con más paradas de toda la competición, con 201. Solo se ve aventajada, precisamente, por Inês Pereira (238), de forma que el espectáculo en las porterías está servido.



Y si con alguien tendrá que tener especial cuidado la meta lusa, esa será Natalia Padilla. La malagueña internacional con Polonia llegó al Sevilla el pasado verano en calidad de cedida por el Bayern de Múnich. Acumula ya 10 dianas en su casillero personal y se antoja como el principal baluarte ofensivo del conjunto andaluz.



El técnico blanquiazul, que insistió en la rueda de prensa previa en la ilusión que existe en el vestuario por el partido de hoy, tiene a la plantilla al completo, excepto las bajas de larga duración de Henar y Nkor y la más que probable ausencia de Pancha Lara —seguramente lesionada a falta del parte médico del club que lo confirme—.



Volverá al centro del campo Lucía Martínez tras cumplir sanción ante el Barcelona para acompañar a Paula Gutiérrez y, quién sabe si a Olaya. La ya calificada como todoterreno por todas sus compañeras saltará al verde como titular, aunque su posición en el terreno de juego podrá variar en función del Dépor que quiera mostrar Fran Alonso.



No faltarán a la cita Millene y Ainhoa. Las mayores armas ofensivas del Deportivo afrontan el tramo final de la competición con las pilas cargadas merced a sus buenas actuaciones y qué mejor manera de coronar su temporada que dando al equipo blanquiazul la salvación.



A las ansias de sumar tres puntos por quedarse en Liga F se le suma el deseo de ganar a un Sevilla que en la primera vuelta dejó hecho trizas al Deportivo. La derrota (2-1) en la ciudad deportiva Jesús Navas vino acompañada de la destitución de Irene Ferreras. Ahora, con Fran Alonso, el equipo blanquiazul busca seguir siendo un equipo de la máxima división del fútbol femenino español.