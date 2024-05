Samara: “Me dijeron en enero que querían renovarme”

Samara Ortiz, lateral del Depor Abanca destacó en rueda de prensa el deseo de “estabilidad” como la razón principal para su renovación, anunciada recientemente. Asimismo, comentó que se siente “importante” en el club.



“Soy una persona que me gusta tener estabilidad en mi vida y cuando me ofrecen dos años más la verdad es que no me lo pienso. Estoy muy a gusto aquí desde el primer momento. Obviamente el ascenso a la Liga F es un motivo más para seguir en este club y estoy muy contenta de seguir dos temporadas más”, inició.



En el club tenían claro que querían contar con ella. “Kevin (Cabado) me dijo en enero que tenían intención de renovarme. Hasta dos meses después no empezamos a hablar de contrato, pero ya me lo dijeron para que estuviera tranquila. Me siento una jugadora muy importante y estoy muy agradecida al club”, explicó Samara.



Sobre la marcha de Inés Altamira (la de Laurina se conoció unas horas más tarde) comentó: “Tengo muy buena relación con ella y me da mucha pena que se vaya, pero ambas partes han hablado y cada una decide lo mejor para su futuro. Le deseo lo mejor. A final de temporada siempre pasan estas cosas y es fútbol”.



La defensora madrileña de origen azerí reconoció que en el vestuario “había un sentimiento de que sí o sí iba a ser este año” a la vez que reconoció que “el año pasado había sido un palo quedarte (sin el ascenso) a última hora”.



Sobre su polivalencia, expresó: “Este año he jugado más de lateral derecho; en cambio la pasada me tocó jugar la mayoría por banda izquierda. Obviamente me siento más cómoda jugando a pierna natural por la derecha, pero creo que la posibilidad de jugar por ambas bandas es positiva”.



También tuvo un mensaje para la afición blanquiazul: “Ya había vivido otro ascenso, pero de este me quedo con el cariño de la gente. Si ha sido así con nosotras imagínate si este fin de semana se da el de los chicos. Va a ser la leche”.