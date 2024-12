La Portugal de Inês Pereira gana y certifica su presencia en la Eurocopa de Suiza

Portugal, que se tuvo que jugar su presencia en la próxima Eurocopa de Suiza en los playoffs clasificatorios, apeó a la República Checa tras dos encuentros en los que reinó la igualdad.



Con Inês Pereira como titular en el duelo de ida, la selección portuguesa cosechó un empate gracias a un gol de Kika Nazareth en el minuto 47, después de que las checas se adelantasen en el marcador por medio de Svitková.



Fue un partido de récord, y no precisamente por lo que ocurrió en el terreno de juego. Ya en la previa, en el Estadio do Dragão se auguraba un partido especial. Y así fue. Cuando anunciaron la asistencia en los videomarcadores del templo del Oporto, se confirmó lo que ya era un grito a voces: récord en un partido de fútbol femenino en Portugal. 40.189 espectadores que coparon la atención de un choque que finalizó con las tablas en el marcador.



Con todo por decidir y una plaza para el próximo Campeonato de Europa en juego, Inês Pereira y su selección se lo jugaría todo en el AGC Area de Teplice (República Checa).



Esta vez, la guardameta deportivista se quedó en el banquillo, repitiendo así Francisco Neto la decisión de ceder un partido a cada portera.



Con Patrícia Morais bajo palos, no tardaron las portuguesas en adelantarse en el electrónico merced a una tanto de Diana Silva. En el 35, la colegiada señaló la pena máxima a favor de República Checa. Ante la imposibilidad de Morais de detener el penalti, Svitková devolvió la igualada al marcador. No le servía a ninguno de los combinados el empate y, con los dos conjuntos volcados en busca del gol, fue Diana quien, una vez más, lo encontró en el minuto 76. No sin sufrimiento, el 1-2 fue definitivo y con él, la certificación de que Portugal estará en Suiza para disputar la Eurocopa de 2025.



Quedará por ver si Inês Pereira, inamovible en el Deportivo por sus buenas actuaciones, entra una vez más en los planes del seleccionador.