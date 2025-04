Olaya Enrique: “Trabajo para ser la mejor, ojalá llegar a serlo y hacerlo en un club como este”

A sus 19 años no le ha temblado el pulso a la hora de tomar galones en el Deportivo. Y lo cierto es que a Olaya Enrique Rodríguez (Avilés, Asturias, 2005) le sobra carisma en cualquier zona del campo. Mediapunta, interior, extremo o lateral. En todas ellas demuestra personalidad y calidad suficiente como para que el club blanquiazul quiera hacerse con sus servicios de cara a la temporada siguiente.

¿Cómo está el vestuario tras el duro mazazo del domingo?

Fue duro, pero al final el fútbol pasa. Acabas un partido y ya empieza otra semana nueva en la que tienes que preparar otro partido distinto, así que pensando ya en el de este fin de semana, que es muy importante, como los últimos cuatro que nos quedan.

Inês pidió respeto en redes sociales tras el arbitraje sufrido.

Inês subió eso y muchas lo compartimos en Twitter. Es la realidad, nosotras nos estamos jugando muchas cosas, nos estamos jugando mantenernos en la categoría y un fallo, un mínimo fallo, nos puede dar como en este caso tres puntos menos. Es verdad que te enfada, te frustra, pero como ya he dicho, creo que no depende de nosotras.

Es la octava jugadora con más minutos de la plantilla, ¿Cómo se encuentra a nivel físico?

Intento ser una jugadora que siempre da el 100%, tanto entrenando como en los partidos, no me dejo nada dentro y físicamente lo noto, pero me encuentro muy bien. Diría que es uno de mis mejores años. Quiero seguir trabajando para poder encontrarme mejor y dar mi 100%.



Le hemos visto en varias posiciones, ¿Es ya una todoterreno?

Sí, sí, siempre me lo dicen, además utilizan esa palabra, todoterreno. Estoy para el equipo, para lo que necesite. Ahora que estoy jugando en el carril izquierdo, intento preguntar para mejorar, para dar mi 100%, no solo físicamente, también técnica y tácticamente.

Ahora, desde fuera, tendrá el apoyo de Cris también.

Sí. Pancha, Cris, Sami y todas las de esa posición, y las centrales también me ayudan mucho. Están todo el rato encima diciéndome esto, lo otro, esta jugadora es así, esta jugadora no es así, estoy súper agradecida a ellas y a toda la ayuda que me dan.

Como lateral se descubrió su faceta defensiva.

Es verdad que no es mi fuerte, pero creo que al ser intensa, lo compenso mucho. Igual una acción no la puedo defender todo lo bien que lo haría Pancha, Cris o Sami en mi situación, pero el ser intensa y no bajar los brazos, es lo que me hace al final ganar la acción.

¿Cómo le comunicó Fran que jugaría como lateral?

Me acuerdo cuando me cogió y me lo dijo. Coincidió que no estaba Pancha y me dijo “eres la jugadora a la que más vemos en esa posición, confiamos en ti, así que estate tranquila”. Además, la primera vez que jugué de lateral fue contra el Real Madrid y fue muy duro, pero a la vez estaba súper motivada. Me decía a mi misma “tengo que hacerlo bien, voy a hacerlo bien y quiero hacerlo bien”. Salí súper motivada, de hecho más revolucionada de lo normal. Estoy muy feliz, muy agradecida por la confianza, están siempre encima de mí, ayudándome.

Más revolucionada de lo normal, pero tuvo la sangre fría de tirar el penalti.

Sí, sí, yo según pitó la árbitra el penalti, le dije a Mille “déjamelo por favor, quiero tirarlo yo, déjamelo”, y me lo dejó y lo tiré. No dudé.

Ya pasó por las tres líneas, le queda la portería e Inês no estará ante el Granada. ¿No será capaz, no?

No, no, yo no (risas). La verdad es que tenemos mucha suerte también con Yohana y lo va a hacer muy bien, confiamos todas en ella al 100%.

¿Se siente más cómoda en alguna posición que en otra?

Mi posición favorita y en la que creo que me desenvuelvo mejor es la de mediapunta. En el sistema con el que estamos no hay mediapunta, así que si tengo que decir una posición del sistema, diría extremo izquierdo, porque al final soy como una falsa extremo, entonces me meto por dentro y así es como más asemejada a mi posición.

Sorprende su creatividad a la hora de jugar, ¿Lo ha trabajado o es innato?

Entrenando es donde tienes que probar cosas nuevas, donde tienes que fallar todo el rato por probar cosas, también en el partido, pero entrenando es donde más hay que probar. Creo que la creatividad se ve mucho cuando, por ejemplo, si yo sé que a Millene le gusta hacer una cosa, yo juego en función de lo que vaya a hacer ella, porque sé que va a estar ahí. Ir conociéndote con las jugadoras es muy importante y eso ayuda a potenciar la creatividad. Y también los minutos que estoy teniendo, eso ayuda a tener más seguridad para intentar hacer más cosas. Creo que soy así, es mi personalidad dentro del juego.

Ahora ya le vemos como indiscutible para Fran Alonso, ¿Llega a relajarse de forma inconsciente?

No. De hecho, yo a mí misma no me veo como indiscutible. Creo que todas las jugadoras que están y que no salen de titulares, pueden meterse perfectamente en el once titular. Creo que por eso hay que dar el 100% entrenando, creo que te tienes que ganar el puesto todas las semanas y no creerse nada.

Tiene solo 19 años, ¿Dónde está su techo?

Yo la verdad es que disfruto un montón jugando al fútbol. Ojalá llegar a ser la mejor, de hecho estoy trabajando para ello. Todas las que estamos aquí tenemos un sueño, y ojalá, ojalá llegar a ser la mejor y ojalá hacerlo en un club como este. Seguir jugando y disfrutando, esa es mi prioridad.

Lleva tres goles, uno de ellos de falta, ante la Real Sociedad. ¿Es de las que se queda al final de los entrenamientos ensayando las faltas?

Sí, me suelo quedar a probar. Me gusta mucho tirar faltas, puedo enseñar bastante mi golpeo. El de la Real fue buen gol, fue una buena falta, pero creo que se pueden seguir entrenando para que salgan incluso más.

¿Cómo ha vivido el cambio de entrenador?

Fue duro, al final Irene era una persona muy querida aquí. Yo desde que llegué le cogí muchísimo cariño y el poco tiempo que ha estado me ha enseñado muchísimo, le estoy también muy agradecida. Confiaba mucho en mí, jugué bastantes minutos también con ella y le guardo un buen recuerdo. Ojalá volver a encontrarme con ella.

Fran insiste en que confía en la salvación.

Sí, sí, creo que tenemos un buen grupo, también nosotras creemos que nos vamos a salvar. Trabajamos para ello y estamos todos en el mismo barco para conseguir eso.

Han pasado por varios esquemas, ¿Cómo llevan esas variaciones?

A mí me gusta el 4-3-3 porque ahí está mi posición como mediapunta. Me encanta cuando cogemos al equipo y vamos a apretar arriba, a pares, pero porque soy así, soy intensa, me gusta apretar arriba. Pero hay que seguir el plan de partido que dicen, ellos son los que analizan al rival y los que se ven todos los vídeos, entonces lo que digan hay que ir a por ello, todos en el mismo barco, al igual que ellos confían, confiamos nosotros también.

El reto más cercano ahora es el del Granada.

El partido de allí fue bastante duro, entre el cambio de entrenador, justo llegó Fran… Creo que tenemos algo pendiente con el Granada. Ojalá hacerlo ahora y que nos sirva tanto como de revancha como para conseguir esos tres puntos.

¿Han tirado ya de calculadora en el vestuario?

No, no sacamos la calculadora. Partido a partido y entrenamiento a entrenamiento, creo que nos centramos en la semana y vamos a por ella. Luego ya las cosas saldrán.

En el fútbol siempre se le suele decir al aficionado que nunca se enamore de un cedido, pero lo ha puesto complicado, ¿Nota el cariño de la afición?

Se nota muchísimo. Estoy súper agradecida con toda la afición, siempre viene mucha gente a apoyarnos. Comparado con la gente que suele ir a los partidos de Liga F, viene muchísima gente. Ojalá que se animen y vengan muchos más. Nos hace falta para estas últimas jornadas. Es como un llamamiento para quien lea esto.

Su futuro tras la cesión

La jugadora asturiana llegó al Deportivo en calidad de cedida por el Real Madrid. Y aunque su contrato le ata al club blanquiazul hasta junio de 2025, su futuro es una incógnica por resolver. Sin embargo, la entidad herculina ya le ha comunicado su deseo de alargar su vinculación.

¿Mantiene contacto con el Real Madrid?

Sí, mi representante está siempre hablando con Ana Rosell —directora de fútbol femenino del Real Madrid—, Kevin también. Creo que al final, al estar cedida, tienes que estar todo el rato en contacto.

El Real Madrid aún no ha abierto el Bernabéu para el femenino y aquí juegan cada dos fines de semana en Riazor.

Estamos súper agradecidas y somos unas afortunadas por jugar en Riazor todos los fines de semana. Obviamente se puede seguir mejorando, como seguro que van haciendo, pero van a seguir apostando por nosotras.

¿Nota muchas diferencias a nivel de club?

Sí. La ciudad deportiva del Real Madrid es increíble, tiene todo. Todo lo que quieras lo tiene, todo lo que necesites lo tiene, a tu servicio. La verdad que es una pasada. Pero creo que el Dépor está mejorando mucho, se está mejorando toda la ciudad deportiva y va a ser una buena ciudad deportiva.

A Coruña es muy diferente a Madrid.

Es súper distinto, de verdad, hasta que no vives las dos no te haces una idea. Si tengo que escoger una como ciudad, me quedo en A Coruña 100%, es espectacular la ciudad, la gente... Bueno, es que a mí el tiempo de A Coruña me encanta. Además estoy a solo dos horitas de casa, encima voy a ser tía, porque mi hermana está embarazada, así que todo lo que sea estar cerca es genial.

¿Cuáles son sus intenciones de cara al siguiente año?

Estoy siendo muy protagonista estos últimos meses en el equipo. La verdad es que estoy súper feliz, no sé qué pasará el año que viene, aún ni yo lo sé.

¿El Dépor ya le ha dicho algo?

Sí, sí. Kevin desde siempre. Yo antes jugaba en el Sporting y Kevin siempre me dice “yo te quise traer ya de aquella, pero no me dejaron” (risas). La verdad es que sí, sé que me quieren aquí. Yo estoy súper feliz, no sé qué decidiré aún, pero es algo que tengo muy en cuenta.