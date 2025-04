Olaya Enrique: "No sacamos la calculadora, estamos enfocadas en el trabajo"

Por segundo mes consecutivo, Olaya Enrique fue la favorita de la afición, que le otorgó el premio Estrella Galicia a mejor jugadora de marzo. Se impuso en la votación a Vera Martínez y a Ainhoa Marín.

Reconocimiento: "Estoy muy contenta. Lo primero, dar las gracias a la afición por votarme. Es algo muy especial para mí, más siendo el segundo mes que lo soy. Así que muchas gracias y espero poder estar aquí muchas veces más. Ahora a seguir trabajando, que es lo que toca".

Encuentro ante el Levante Badalona tras el parón: "Viene un partido difícil e importante. Creo que con la semana de descanso nos da tiempo a trabajar cosas enfocadas mucho más al partido. Como ya dije, es un partido muy difícil, pero nos ha dado tiempo para trabajar más a fondo. Estamos con ganas de este fin de semana".

Una victoria sería importante de cara a lograr el objetivo: "Son tres puntos que si los conseguimos saben a más. Es un rival muy difícil que también está luchando ahí con nosotras, que tiene jugadoras muy importantes. Y nada, estamos preparadas para enfrentarlo".

Cuentas para lograr la permanencia: "No, no, la verdad que no sacamos la calculadora. Creo que estamos enfocadas en trabajar día a día, en cada entrenamiento, en enfocarnos en los planes de partido y estamos a muerte con el staff, todas. Creo que lo más importante es estar día a día, partido a partido y a seguir".

Partido clave para volver a ganar: "La verdad que sí, es un partido muy importante para nosotras. Los necesitamos más que nunca. Son unos tres puntos que, como ya dije, sabrían a mucho. Y ojalá que venga mucha gente a apoyarnos, porque vamos a hacer cosas buenas el fin de semana".

Igualdad de la competición: "Creo que la Liga F está mejorando, está mejorando mucho. Ojalá que siga mejorando todos estos años. Y nada, todo lo que sea bueno, pues que venga, que venga sin duda".