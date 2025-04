Millene: "Siempre he intentado buscar mi sitio y en el Dépor lo he encontrado"

Millene Cabral está donde quiere estar. Siente A Coruña como su hogar y el Dépor como su casa. Así lo reveló hoy desde la sala de prensa de Abegondo. Y esa es la mejor noticia para los deportivistas. Por si fuese poco, confía en la salvación del equipo y está dispuesta a seguir creciendo con el club blanquiazul.

Sensaciones tras renovación: "Estoy muy contenta. Siempre he querido estar aquí. Las sensaciones son las mejores. Llevamos mucha historia juntos el club y yo y me hace mucha ilusión poder seguir construyendo y creciendo con el Dépor".

Proceso: "Creo que hay renovaciones que tardan un poco más, es normal. Pero lo más importantes es que siempre he tenido claro que quería estar aquí. Y también he sentido eso desde el club. Le doy las gracias por la oportunidad".

Momento clave: "Nunca he querido irme. Eso es importante saberlo. Al final creo que una renovación es una decisión importante para ambas partes. Son años muy importantes de mi carrera, pero nunca he dudado de querer seguir aquí y seguir vistiendo la camiseta. No es que haya un momento concreto, era llegar a ese punto de estar los dos contentos y bien para seguir trabajando juntos".

Qué te da el Dépor: "Creo que aquí me siento muy completa en todos los aspectos. Siempre he intentado buscar mi sitio en España, en el fútbol. Y creo que aquí lo he encontrado. Me siento como en casa. El club me ha dado de todo hasta el momento, no me puedo quejar de nada. También con las compañeras, el aspecto personal es muy importante. A Coruña es una ciudad preciosa que me hace muy feliz".

Qué falta: "He vivido cosas aquí que no había pensado nunca. Llegas a un club y quieres dar lo mejor para vivir esos momentos. Lo que falta ahora es el objetivo principal de esta temporada. Creo que el futuro es incierto, pero estoy segura de que nos quedan muchos momentos por vivir. Lo más importante ahora es la permanencia en Liga F para el año que viene conquistar algo más".



Permanencia: "Veo la Liga F como una competición de alto nivel. Sabía desde un principio que esta temporada iba a ser complicada. Hay que luchar, trabajar mucho para conquistar el objetivo. El tramo final de la temporada es el más difícil, el más complicado. Hay muchos equipos luchando por la permanencia, nosotros somos uno de ellos. Quedan cuatro partidos importantes, lo veo factible. Creo que el equipo se puede salvar y creo en el grupo. Estamos confiadas en cumplir el objetivo."

Cuentas: "Son partidos importantes los que vienen. El más importante el del Granada. Todos los partidos van a ser finales, porque hasta el último nos vamos a estar jugando cosas todos los equipos. Los partidos de casa hay que sacar lo máximo posible. Aquí somos fuertes, aquí tenemos ese plus y vamos a intentar utilizarlo para seguir en esa parte de conquistar nuestro objetivo. Contra el Granada es un partido que, como todos, va a ser complicado, pero el equipo va a estar preparado y tenemos muchas ganas de conquistar el objetivo".