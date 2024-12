Lauri: “El Deportivo es un equipo que siempre me ha dado suerte de cara al gol”

Como la mayoría de niñas, Laura Requena ‘Lauri’ (Albacete, 1990), empezó a jugar al fútbol en el equipo de su pueblo. Allí fue donde comenzó a gestarse su sueño de ser futbolista y, aunque tenía una falta considerable de referentes femeninas, apostó tanto por ese anhelo que terminó por hacerlo su realidad actual.

¿Cuál fue su primera experiencia como profesional?

Yo jugaba en el equipo de mi pueblo desde los seis o siete años y los árbitros que venían a arbitrar nuestros partidos, le dijeron al entrenador del Albacete que había una niña en un pueblecito que estaba jugando. A raíz de ahí, el Albacete me fichó con 13 años. Por aquel entonces, hace mucho tiempo, dejé mi casa por cumplir el sueño de ser futbolista, con tan solo 13 años. El Albacete apostó por mí, estuve 10 años allí y esa fue mi primera andadura profesional.

¿Hay algún momento en el que se da cuenta de que está cumpliendo su sueño o va fluyendo y quemando etapas?

Más bien la segunda opción. Al final el fútbol femenino, en aquel entonces, daba hasta lo que daba. Apenas teníamos referentes, apenas estábamos reconocidas. Me acuerdo en mis primeras andaduras con la selección española, donde incluso las dietas eran, por así decirlo precarias, y prácticamente estábamos en la élite del fútbol español. Incluso con el Albacete llegué a jugar cinco fases de acceso a Primera División y a mí lo único que me pagaban era la residencia y los estudios. Entonces sí que es verdad que estoy muy orgullosa de no haber bajado nunca los brazos, de haber insistido mucho en ese sueño que yo tenía desde chiquitita, que era ser futbolista y fue un poco lo que me ha ido llevando hasta aquí, el superar etapas, el ver que cada día el fútbol femenino iba creciendo y sobre todo confiar, confiar en que un día me iba a llegar la oportunidad e iba a poder vivir de ello como actualmente.

¿Cómo ha vivido la evolución del fútbol femenino?

Pues muy sufrido, muy sufrido, la verdad. Porque me considero una persona muy profesional y a día de hoy sí que es verdad que tenemos todos los recursos encima de la mesa.Nuestro club nos cuida en ese sentido, muy bien, pero yo siempre he entrenado como una profesional, me he cuidado como una profesional, entonces es como con un poquito de rabia de decir "jolín, ojalá hubiese recogido estos frutos mucho antes". Porque al final el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo ha sido siempre el mismo. Ojalá me hubiera llegado antes, pero también muy orgullosa, muy orgullosa de haber roto muchas barreras. El fútbol femenino está aquí, viene para crecer y estoy contenta de haber estado en ese proceso. Y sobre todo contentísima de disfrutar ahora mismo de la Liga F, del fútbol de élite español. Siempre podré decir que he llegado un poquito a disfrutar de esa profesionalidad.

¿Cómo califica el arranque liguero del equipo?

Pues muy bueno, muy bueno, la verdad. Creo que se ha notado también que quizás este año, no voy a decir que estamos consolidadas en la Liga, pero sí que esos pequeños detalles de pecar de recién ascendida, pues quizás los estamos solventando mejor. Al final la Liga es tan competitiva que en los pequeños detalles se te puede ir un partido. Quizá el año pasado sufrimos mucho el ser recién ascendidas y este año estamos poniendo mucho hincapié en ser muy competitivas, en que no se nos escapen los partidos por los pequeños detalles, en trabajar muchísimo, en dar un salto de calidad a la hora de entrenamiento, de trabajo. Creo que es un poco la base o la identidad que está queriendo demostrar este Granada este año.





Esos pequeños detalles por inexperiencia quizás los está pagando el Deportivo.

Yo es que le tengo muchísimo respeto a este equipo, no sé si porque me trae buenos recuerdos porque me he jugado subir a Primera División contra él. Siempre le he tenido mucho respeto, me ha gustado siempre su estilo de juego. A pesar de que no están consiguiendo los resultados que esperan, creo que saben muy bien a lo que juegan, tienen las ideas muy claras. Hablo desde la experiencia porque a nosotras nos pasó el año pasado, esos detalles los irán cogiendo con el tiempo. Al final, cuando pasas de una categoría a otra, el ritmo de competición no es el mismo. Quizás necesitan de un periodo de adaptación, porque están haciendo las cosas muy bien y este fin de semana vamos a ir con el máximo respeto.

Creo que Irene Ferreras ha hecho un muy buen trabajo con el equipo.

Seguramente el Dépor viaje con ganas de revancha por aquel ascenso que le negó precisamente el Granada, ¿cómo recuerda aquella eliminatoria?

Siempre lo digo, quizá, el día que me retire, sea uno de los partidos y uno de los momentos más bonitos que voy a vivir en mi carrera. Al final, una fase de ascenso así, con lo que le costó al Granada llegar ahí y hacerlo con todo un histórico del fútbol como es el Deportivo de la Coruña, en el estadio, en Los Cármenes... Y encima tener la suerte de ser capitana y abrir la lata en uno de los partidos más trascendentales que ha vivido la historia del Granada femenino. Yo estoy segura de que siempre va a estar en mi corazón y en mis recuerdos. Bueno, fue contra el Depor y la verdad que lo recuerdo con mucho cariño.



Llegaron a Abegondo con una buena renta, pero en el 88 Ainhoa la redujo, ¿entraron las dudas?

Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas que llegan las dudas. El fútbol es un deporte de riesgo en ese sentido y hasta el minuto 90 y pico que pita la árbitra, pues claro que entran las dudas, esos nervios, esa presión. El Granada había estado 10 años para intentar volver a Primera y vienen esos fantasmas. Hasta el momento en el que pitó la arbitra no respiramos, porque sabíamos a quién teníamos enfrente, sabíamos que eran capaces de darle la vuelta. Pero bueno, quizá ese año estaba para nosotras y tuvimos la suerte de conseguirlo.



¿Volverá a meter este sábado?

Sí la verdad es que es un equipo que siempre me ha dado suerte de cara al gol. No voy a decir lo contrario, ojalá se repita eso, querrá decir que es bueno para el equipo. Pero más allá de eso, que sea un gran partido, que sea competitivo y que al final, pase lo que pase, que disfrutemos mucho. Pero sí, ojalá meter, aunque en el fútbol eso nunca es una regla real.



A quien se le caen los goles de los bolsillos es a Edna Imade.

La verdad es que está en estado de gracia, como se suele decir. Ojalá siga metiendo tantos goles como lo está haciendo. Creo que ha dado un salto de calidad este año y está ayudando mucho al equipo en ese sentido y bueno, el fútbol son dinámicas y ojalá esta dinámica de meter goles se alargue en el tiempo.



Y Laura Pérez como máxima asistente.

Yo no tenía ninguna duda de que Laura es una grandísima jugadora. Creo que a la vista está. Está dando un salto, en ese sentido, enorme y la verdad es que para el equipo es nuestro diamante en bruto, por así decirlo. Ojalá que siga estando en la parte alta de las asistencias porque eso querrá decir que el Granada femenino va a seguir creciendo. A nivel personal me alegro muchísimo por ella, se lo merece porque creo que tiene un potencial enorme y a la vista está.

Va a ser un partidazo.

A disfrutar del partido, porque creo que al final, por eso que hemos hablado antes, va a ser un partido especial. Pasar de jugarnos contra ellas ese ascenso a Primera y que ahora también hayan conseguido ese ascenso, pues me alegra enormemente. Ojalá que podamos disfrutar un un buen partido y nada, con el máximo respeto, por supuesto.