Irene Ferreras: “Uno de los objetivos es mostrar personalidad”

Irene Ferreras, entrenadora del Dépor Abanca, compareció en rueda de prensa con motivo del partido en el que su equipo se medirá al FC Barcelona (Riazor, mañana a las 18.00 horas). Y si bien reconoció que pensar en sumar puntos es una quimera, espera que sus jugadoras salgan reforzadas del debut en la Liga F.



“Todos los comienzos conllevan una ilusión importante. A nosotras nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí, estábamos deseando que empezara y lo hacemos por todo lo alto”, inició.



A continuación realizó un amplio análisis del encuentro que tienen por delante: “debemos darle un enfoque muy particular para que la gente no se lleve a equívocos. Delante habrá un rival de mucha entidad. Vamos a intentar hacer un partido que nosotros consideremos competitivo, basándonos en objetivos de nuestro proceso, y a partir de ahí la idea es seguir sumando experiencias en la categoría para competir bien en los partidos donde realmente nos jugamos cosas importantes”.



“Hay partidos donde el rival te impone lo que toca hacer. Ojalá tuviéramos la capacidad de llevarlo a nuestro terreno, pero creo que no va a ser así. Nos hemos preparado para ello, nos va a tocar estar mucho tiempo sin balón y espero un equipo que sepa adaptarse a esa faceta. Hemos tenido siempre mucha posesión y es importante que empecemos a sentirnos cómodas en una faceta donde nos toque esperar y que sepamos hacernos fuertes cerca del área. Trataremos de que haya momentos on balón para nosotras, que nos permita que pasen minutos y poder tener alguna opción de incomodarlas”, añadió.

Cuatro deseos

Ferreras señala varias metas que espera cumplan las suyas: “me gustaría ver un equipo que entre bien al partido. Sé que es difícil, porque es el debut ante un rival que lleva un ritmo diferente al tuyo a todos los niveles. También que tuviéramos personalidad, que cuando recuperemos la pelota seamos fieles a nosotros, independientemente de que el volumen de momentos con balón sea menor. Es algo que hicimos el otro día contra el Real Madrd. Quiero un equipo aguerrido, que sea inteligente a nivel defensivo y que priorice los espacios importantes. Y me gustaría que cuando vayan pasando cosas en el resultado el equipo se mantenga estable y que la emocionalidad no nos lleve a llevar el partido a donde no nos interesa”.



La entrenadora descartó para el encuentro a Henar, Ainhoa y Lucía Rivas, mandando ánimo a esta última, que pasará por el quirófano por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Lucía Martínez es duda.