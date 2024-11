Irene Ferreras: "Estamos creyendo mucho en el trabajo"

El Deportivo recibe al Espanyol este domingo a las 12.00 horas en Riazor con el cometido de puntuar. Porque, aunque el equipo está mostrando una buena imagen, en la competición se sobrevive a base de puntos, y no de sensaciones positivas. Compareció en la rueda de prensa previa al choque ante las pericas, Irene Ferreras, que se mostró contenta con la progesión de la escuadra deportivista.



El conjunto blanquiazul suma una nueva semana "en la misma línea, entrenando y trabajando muy bien, con bastante equilibrio", explicó la entrenadora madrileña. Llega una nueva jornada y con ella, una nueva oportunidad de ganar, esta vez, ante un rival de un nivel similar, al tratarse de un recién ascendido. "En semanas anteriores, hemos conseguido ser un equipo un poco más dominador en algunas fases del juego, que es algo que se le venía demandando a las jugadoras", analizó Irene.

Ahora, llega un adversario que plantea un juego totalmente distinto, que "no quiere tener tanto la pelota o no quiere llevar el peso del partido desde la posesión". Ya advirtió la técnica deportivista de que Sara Monforte, ha dotado al Espanyol "de los comportamientos necesarios para ser muy competitivas desde el orden y desde ser amenazantes en transición".



Si el choque ante las catalanas correspondiente a la jornada 16 de la pasada temporada fue clave en el ascenso, lo más probable es que este lo será de cara a conseguir la permanencia. Irene Ferreras analizó algunas de las diferencias que presentará el duelo del domingo, pero también algunas que otras similitudes. Y es que ambos conjuntos se han presentado en la Liga F "compitiendo muy bien, siendo equipos bastante fiables y estables a niveles de resultado", destacando especialmente en la "solidez defensiva". Eso habla, de forma indirecta, de la evolución que está atravesando el fútbol femenino, en el que el salto de entre una división y otra es "cada vez más pequeño". Los detalles se vuelven más importantes y Ferreras se aventuró a declarar que, este año, "no va a haber ningún equipo que esté abajo con mucha diferencia", sino que todos estarán "conviviendo en esa similitud durante toda la temporada".



El Espanyol, a diferencia del Deportivo, llegó a la máxima categoría por la vía de los playoffs. "Les costó subir, pero han hecho un proyecto bonito, están compitiendo bien", así que la igualdad será la protagonista del duelo, "a pesar de que son dos propuestas probablemente muy diferentes", examinó la entrenadora.



El escenario es el que gusta a las futbolistas blanquiazules; se sienten más cómodas jugando en Riazor, donde el pasado fin de semana, ante la Real Sociedad, Irene reconoció que salieron "reforzadas a nivel de confianza" pese a que no pudieron llevarse ningún punto. Hizo hincapié en la importancia de "darle continuidad a eso, no entrar en precipitaciones, ser precisas con balón y controlar muy bien las transiciones".

La importancia de creer



Cuando los resultados no llegan, la confianza y la fortaleza mental pueden tambalearse. A pesar de ello, Ferreras confesó en rueda de prensa que el equipo "está bien", porque es algo que vienen "trabajando durante meses". Remarcó la trascendencia de conocer el contexto en el que se encuentra el club siendo un recién ascendido y teniendo en cuenta el nivel actual de la competición, incluso reconoció que están donde tienen que estar.



"No estoy sintiendo en absoluto nerviosismo. Estamos creyendo mucho en el trabajo, nos fijamos en los objetivos de proceso", y teniendo en cuenta eso, se están "consiguiendo mejoras que acercan al equipo a competir mejor". Luego entran en juego muchos otros factores, como es el del acierto de cara a puerta, donde el Deportivo no está siendo capaz de mostrar su mejor versión. Respecto a ello, Irene distinguió dos tramos diferentes de la temporada. En el primero, analizó que jugaron "muy lejos de la portería contraria, también por el nivel de los rivales que se presentaron". "El volumen de situaciones de área o de finalización era muy reducido", declaró. Sin embargo, en estos últimos partidos, las jugadoras han hecho un click y ahora están "generando más", sobre todo en el partido de Copa de la Reina ante el Betis e incluso el otro día contra la Real Sociedad. "Son 17 situaciones de gol, de las cuales seis son entre los tres palos, y las que no van entre los tres palos, son situaciones muy claras", dijo la entrenadora.

Presencia de Montse Tomé



En el encuentro ante la Real Sociedad, estuvo en el Palco de Honor de Riazor la actual seleccionadora absoluta, Montse Tomé. Irene, que no tuvo la oportunidad de hablar con ella, cree "que fue a ver un buen partido de fútbol". Además, tanto el Deportivo como el equipo dirigido por Sánchez Vera, son dos conjuntos que practican un fútbol "que puede tener algo de similitud con lo que hace la Selección, a otro nivel". Sin embargo, en las filas del club herculino hay "jugadoras en categorías inferiores, que están en ese pequeño escalón por debajo y que de cara al futuro pueden ser futbolistas interesantes para la Selección, aclaró la técnica deportivista. En un duelo en el que el Dépor desplegó un nivel por encima del esperado ante uno de los adversarios más complicados de la Liga F, Irene Ferreras está segura de que la seleccionadora se marchó del estadio "sorprendida por la versión mostrada" por el equipo blanquiazul.