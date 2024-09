Irene Ferreras: "Eva Dios ha presentado candidatura firme a ser importante"

Optar a jugar grandes partidos y que toda la plantilla tenga minutos. Son los dos grandes motivos que encuentra Irene Ferreras, entrenadora del Deportivo, para tomarse con máxima seriedad el encuentro de Copa de la Reina ante el Atlético Villalonga, de Segunda Federación (este miércoles, 20.00 horas, en el campo de San Pedro). La entrenadora habló en rueda prensa de dicha eliminatoria, así como de un encuentro contra el Barça que ya es pasado y de nombres propios como Lucía Martínez, ADT y Eva Dios.

El equipo debe cambiar el chip y enfocarse en la Copa tras el rutilante estreno contra el Barça. "Tenemos que enfocarlo de la misma manera, dándole el mismo rigor al trabajo y al plan de partido. Estoy segura de que las jugadoras lo afrontan con mucha ilusión, saben que es una competición importante y muy bonita. Trataremos de pasar para enfrentarnos a rivales de mayor entidad e intentar hacer algo chulo si podemos. Y sobre todo para tener a toda la gente en plantilla enchufada. Creo que si estamos todas disponibles podemos intentar competir en ambas competiciones", reflexiona Irene.

Por mucho que sea un equipo de inferior categoría, avisa de que deberán estar a un gran nivel: "creo que tiene dificultad por el contexto, entre semana y con poco tiempo de recuperación. Su campo es pequeño, más estrecho y seguramente nos va a condicionar en el juego. Tendremos que estar muy concentradas para ser precisas. Además el rival tiene una ilusión muy grande por ponernos las cosas difíciles. El reto está de pasar de un escenario como Riazor, ante un rival como el Barça, al Atlético Villalonga y tener la humildad suficiente para competir de la misma manera".

La preparadora madrileña desveló que hará rotaciones. "Sí, las que podamos. Tenemos muchas jugadoras del filial en dinámica, pero tampoco las podemos alinear a todas por norma. Haremos el once más competitivo posible porque para nosotras pasar de ronda es muy importante", expresó.

Esta primera ronda llega en un momento temprano de la temporada, pero Ferreras no quiere excusas. "Nosotras no estamos en nuestro mejor nivel, pero el resto de equipos tampoco y tenemos que ir sin excusas, a hacer nuestro partido, a ser superiores en todo lo que podamos, imponernos y tener la suficiente humildad como para saber que este tipo de partidos hay que trabajarlos mucho. No se puede pensar que solo con llegar vamos a ganar", recalcó.

Mensajes de felicitación

Hubo tiempo también para repasar la digna derrota contra el Barça. La entrenadora reconoce que recibió mensajes alabando el buen trabajo realizado: "los que respiramos fútbol femenino somos muy conscientes de lo difícil que es lo que hicimos el otro día y muchas compañeras y compañeros han tenido el detalle de valorárnoslo".

"Por supuesto que nos ha dado mucho a nivel moral. Siempre existe cierta incertidumbre cuando empiezas una competición nueva. Tratas de medirte, en pretemporada lo hemos hecho, pero es verdad que hasta que no te pones en modo liga no es lo mismo. Hemos sacado conclusiones positivas, también muchos puntos de mejora, pero somos conscientes de que es un partido muy distinto a lo que nos vamos a encontrar en el resto de escenarios. El planteamiento fue muy diferente a lo que normalmente hacemos y eso nos permitió competir bien. La dificultad va a estar en ir variando un poco esos planes de partido y que el equipo vaya dominando los diferentes registros que debemos tener", añadió.

Paso adelante de Eva Dios

Preguntada por el caso particular de Eva Dios, mediapunta reconvertida a centrocampista en este inicio de temporada a causa de las bajas, Ferreras quiso destacar lo bien que ha vuelto de las vacaciones. "Es una jugadora que siempre me ha encantado y ha hecho una pretemporada extraordinaria. La hemos tenido que adaptar al puesto de mediocentro, aunque a mí me gusta verla un poquito más adelante con más libertad, pero la realidad es que desde que hemos empezado a entrenar es una de las jugadoras que ha presentado candidatura firme a ser importante esta temporada y va a estar en su mano. Creo que está rindiendo muy bien, que está mostrando un nivel de sacrificio y compromiso en el campo que quería ver también; y el talento que tiene con el balón no lo voy a descubrir. Es una jugadora con mucha personalidad, con una naturalidad en el campo que en esta categoría nos va a dar mucho, porque no se pone nerviosa", apuntó.

También trató el motivo por el que Lucía Martínez y Ana de Teresa no disputaron ningún minuto contra el Barça pese a estar en el banquillo. "Lucía llegó con pinzas a la convocatoria. Valoramos ponerla a calentar en un momento del resultado en el que creíamos que a lo mejor nos podía hacer falta, pero tal como se fueron dando los acontecimientos preferimos no arriesgar, porque cada día que pasa en el fútbol profesional cuenta para estas recuperaciones. Está entrenando con normalidad y lo suyo es que mañana pueda tener minutos. En el caso de ADT fue una decisión técnica. Sabíamos que era una semana de tres partidos y que viendo el plan de partido nos iba a dar más a partir de ahora. Hay muchas características distintas en la plantilla y cada una podrá imponerse en distintos escenarios".