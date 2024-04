Irene Ferreras: “Si el club cree que soy la indicada, me gustaría seguir”

“Sé a lo que he venido. No sé si la gente lo sabe, pero yo firmé un proyecto de dos años para subir al equipo”. Con esa franqueza contesta Irene Ferreras, entrenadora del Deportivo Abanca, cuando se le consulta si cree que su futuro pasa por lo que suceda en este tramo final de temporada, al que solo le quedan tres partidos de liga. Asimismo, y pese a tener “la cabeza puesta en el presente”, reconoce que “si el club considera que soy la persona indicada, me gustaría seguir”. Le sobran las razones, pero hay tres palabras que las resumen: “proyecto”, “proceso” y “recursos”. Tiene la ilusión de que la combinación de esos ingredientes se traduzca en “cosas interesantes a medio plazo”.

Recuerdo que en la última rueda de prensa de la temporada pasada hablabas de mantener el bloque y volver a intentarlo. Ahí estáis ahora otra vez, cerca.

La verdad es que me acuerdo mucho de ese momento. Fue una situación dura, pero que nos dejaba con las ganas de seguir intentándolo. Recuerdo esa sensación y meses después estamos peleando por el objetivo que nos habíamos marcado ese día. En una situación donde a nivel emocional estábamos bastante fastidiadas el ver más allá era importante. Lo vimos y después de las vacaciones y de refrescar un poco la mente vinimos con mucha energía, teniendo claro lo que había que hacer.

Aunque lo normal es que haya que esperar un poco más, entramos en semana de ‘match ball’. ¿Cómo es el ambiente?

Tranquilo, normal. Las chicas han tenido el fin de semana de descanso, que también nos hacía falta para darle un poco de frescura a la cabeza y lo afrontamos como una semana más, trabajando como siempre. El día a día está siendo muy bueno, entrenan a un nivel altísimo, entonces eso te genera tranquilidad, porque ves que se van cumpliendo los pequeños objetivos semanales.

El día a día está siendo muy bueno, entrenan a un nivel altísimo y eso da tranquilidad

Que caprichoso fue el fútbol contra el Europa, ¿no?

Sí, la verdad es que creo que merecimos más. Tuve esa sensación en el partido y también al visionarlo luego. Me quedo con eso, con que el equipo generó para conseguir algún gol más, con que se dio durante mucho tiempo lo que habíamos planeado y lo que creíamos que iba a pasar, con la capacidad del equipo para intentarlo hasta el último momento tras recibir un gol quedando poco tiempo, etc. También con que la afición nos apoyó una vez más a un nivel que no nos podíamos ni imaginar. A partir de ahí nos quedamos con esas pequeñas cosas que nos pueden seguir haciendo mejorar, como tener menos precipitación en último tercio o intentar estar precisas en ciertos momentos. Creo que eso tiene más que ver con experiencias, con gestión emocional, que la intentamos tener también en cuenta.

¿Achacas a algo en especial que durante toda la temporada se os hayan dado tan bien los últimos minutos y en los dos últimos partidos os hayan empatado en el tramo final?

Sí que es verdad que se nota esa tensión. La dificultad está en que tu cabeza no vaya por delante de lo que está pasando. Cuando va por delante pierdes el foco. A partir de ahí entender que el fútbol es un deporte donde el azar juega su papel y ahora es cuando nos tenemos que mantener más firmes todavía. Estos dos últimos partidos nos han enseñado mucho. No hemos perdido, que no se nos olvide, que al final queremos ir de tres en tres pero con uno seguimos ahí y con todo en nuestra mano. Se han hecho muchas cosas bien, estoy contenta con el rendimiento del equipo independientemente de que los números luego nos den más o menos la razón y estoy tranquila con el trabajo que estamos haciendo durante la temporada. Sé que el equipo llega preparado para afrontar este último tramo.

¿Cuál es la receta si entra algún tipo de duda o vértigo?

Ayudarnos, estar muy juntas, intentar dejar fuera todo el ruido que pueda haber. Es un momento en el que todo el mundo te recalca el tema del ascenso, ‘venga que ya casi está’, etc. Aunque son con buena intención, agarrarnos a todas esas cosas no nos va a ayudar. Creo que nos debemos seguir centrando en lo que nos ha llevado hasta aquí, cada tarea de entrenamiento, cada vídeo, cada sesión de gimnasio... Y desde ahí tener la tranquilidad suficiente y en los partidos ir gestionando los diferentes momentos que se van dando. Hemos hablado mucho de esto, de este tipo de contextos, estamos intentando darle herramientas a las chicas también. Creo que nos encontramos en una situación para disfrutar, desde la exigencia pero para disfrutar, y no tengo prisa de que nada termine porque estamos en un momento muy bueno.

No son muchas las voces críticas, pero cuando las hay, ¿cómo las llevas?

Me evado mucho, pero entiendo mi trabajo. Siempre digo que hasta ahora en el fútbol femenino hemos vivido en una burbuja en la que el peso de la crítica no está tan presente. Y sin embargo lo que hay en el fútbol... Que no estoy diciendo que me parezca lo apropiado, porque a veces se lleva a límites que no debieran ser. Intento estar tranquila, que las críticas sean de gente que sabe de que va este trabajo, que no pierda ese sentido de la empatía. Soy la primera que soy autocrítica, que me exijo muchísimo, entonces es complicado que nada de lo que me pueda decir alguien que no está en mi día a día me pueda desestabilizar.



¿Esta temporada se te pidió desde el club apostar especialmente por la cantera? Plantilla corta y si alguien falla o está sancionada...

Es uno de los puntos en los que queríamos dar un paso adelante y tiene que ser algo sostenible en el tiempo. Es cierto que las que están sumando con nosotras es porque tienen el nivel y porque hay un trabajo previo de mucho tiempo. La idea es ir minimizando ese salto de nivel entre el filial y el primer equipo y a partir de ahí cuantas más jugadoras lleguen de abajo muchísimo mejor para el club, para generar ese arraigo y sentimiento de pertenencia.

La cantera es uno de los puntos en el que queríamos dar un paso adelante

Son ya casi dos años aquí. ¿Te gustaría seguir?

La verdad es que si el club considera que soy la persona indicada para el proyecto, me gustaría seguir. Es cierto que ahora es algo en lo que trato de no pensar, porque lo más importante es tener la cabeza puesta en el presente, pero en nuestro trabajo que es de tanta incertidumbre es normal tener pensamientos de futuro y de que pasará. Sí que me gustaría porque aquí he encontrado un sitio en el que tener un proyecto, en el que confiar en un proceso, donde me he encontrado recursos y además poco a poco vamos implementando más cosas. Y a medio plazo se pueden hacer cosas interesantes. Ahora a corto plazo mi único objetivo es tratar de que este equipo termine con un ascenso a Liga F y a partir de ahí veremos que pasa.

¿Y crees que seguir depende de lo que pase en estos tres últimos partidos?

Sí, claro. Sé a lo que he venido. No sé si la gente lo sabe, pero yo firmé un proyecto de dos años para subir al equipo. El año pasado nos quedamos a las puertas y lo entendía como que estábamos a mitad de camino. Cuando te contratan es para cumplir objetivos y estoy tranquila porque esto forma parte de nuestro trabajo. Me centro en el día a día, en seguir con lo que estamos haciendo y a partir de ahí si todos estamos contentos seguro que podremos encontrar un camino juntos y sino no pasará nada, porque a mí estas dos temporadas me han hecho mejor entrenadora y persona. Estoy eternamente agradecida a todo lo que he vivido aquí y es una parte de mi vida que me voy a llevar para siempre.

¿Del 0 al 10 en que punto estaba el fútbol femenino cuando eras portera y en que punto está ahora con respecto a lo que sueñas que sea?

Uf, creo que nos queda muchísimo todavía. Pero claro, si lo tengo que comparar con cuando jugaba en muy poco tiempo ha pegado un cambio brutal. En todo, a nivel de medios, de profesionalidad... Creo que el siguiente paso va a ser que no haya tanto monopolio de un equipo, sino que todos los clubs vayamos igualando al que ahora mismo es la referencia, que es el FC Barcelona. Yo entiendo que lo que nosotras hacíamos era el mismo deporte pero con unas condiciones totalmente diferentes, entonces no puedo comparar. Hay cosas que están cambiando que implican una gestión más difícil de otros factores que conlleva el ser profesional. Cuando tienes muchos recursos y posibilidades tienes que crecer en todos los sentidos. Me siento orgullosa de formar parte de ese cambio y vamos a seguir peleando para que no termine aquí y podamos mirar mucho más arriba.

El siguiente paso del fútbol femenino va a ser que no lo monopolice todo un equipo

Nombres propios

¿Qué criterio utilizas para elegir la portera?

Como las veo durante la semana, que energía se respira con ellas y como han estado a nivel de rendimiento individual, como cualquier jugadora de campo. Y luego utilizando sus características individuales que son muy diferentes. Hay un gran porcentaje que tiene que ver con la intuición que tengo en ese momento, con la sensación de la semana y con lo que me transmite mi staff.

¿Cuál es la clave de la explosión goleadora de Millene y ADT?

Millene ha vivido un proceso de entendimiento del juego muy alto. La veo en el campo y ya entiende hacia donde se tiene que mover, donde tiene que buscar zona de remate, que le tiene que aportar al equipo. Cuando no encuentra situaciones de remate sigue trabajando para el equipo y nos da mucho en construcción. Creo que el crecimiento de Millene es una consecuencia del trabajo que lleva haciendo muchos meses y es una de las cosas que más orgullo nos genera, que una jugadora como ella, que tenía un talento brutal cuando llegó, sea capaz de poner ese talento al servicio del equipo, porque entiende lo que toca en cada momento. ADT es una jugadora más libre, a la que no hay que atar demasiado en temas tácticos, porque tiene algo natural que le hace especial. Jugadora de área, intuitiva, que encuentra remate con facilidad. Trabaja por incrementar sus registros, pero no le podemos coartar la libertad que tiene. Las aprovechamos. A una, a la otra o a veces a las dos juntas, y al equipo le está aportando.

Pinceladas tácticas

¿Tu forma de trabajar y de entender el fútbol necesita especialmente tiempo o crees que cualquiera lo necesita?

Creo que cualquier entrenador necesita tiempo. Es verdad que según la situación en la que estás tienes que llevar a cabo una toma de decisión en la que le des una visión a nivel temporal más corta o más larga, pero para que algo tenga poso en un sitio se necesita tiempo. Vivimos en un contexto de inmediatez, de necesidad, de todo es para ya, y creo que ahí está nuestro arte, en ir consiguiendo resultados mientras vas generando algo más. En lo que no creo es en el resultado de cualquier manera y sin dar espacio a la construcción. Cuando el resultado no te da la razón que te sujeten otras cosas.

¿Cuál es el plan de partido que más os beneficia?

Intentamos ser nosotras mismas en cada jornada sin variar en exceso la idea general y luego le damos muchos matices en función del rival. Este año nos fijamos mucho en la conducta defensiva, porque somos un equipo que solemos tener mucho la pelota. Cuando vienen a apretar muy alto y dejan espacio a la espalda creo que hemos crecido mucho en la creación de mecanismos para llegar; mientras que cuando el rival te plantea menos espacio a espalda y se cierra creo que tenemos argumentos para encontrar situaciones de área. En eso hemos invertido mucho tiempo. No te sabría decir que nos gusta más y que menos, pero para mí lo importante es ser capaz de interpretar lo que toca y adaptarse a eso para sacar beneficios, porque un equipo con recursos obviamente siempre va a ser más fuerte.

En una comparecencia comentaste que no todos los momentos de un encuentro piden lanzarse con todo al ataque, que a veces se requiere pausa. ¿Es tu forma de que el equipo tenga seguridad defensiva?

Entendemos el ataque como utilizar la pelota para atraer al rival. A nivel espectador a veces se pide circular más rápido o ir para adelante rápido, pero hay que entender cuando sí y cuando no. Me gusta que el equipo tenga cambios de ritmo, que vaya para delante cuando pueda, no quiero especular, pero buscamos atacar con orden, con equilibrio para que luego si hay fase defensiva podamos recuperar la pelota rápido. A veces con situaciones de pase atrás haces salir al rival y luego puedes romper desde segunda línea o hacer alguna maniobra de distracción en zona fuerte para atacar por lado débil. Lo que me gusta de mi trabajo es ir generando esas pequeñas herramientas. Es una maravilla verlo luego en el campo.