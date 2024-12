Hora de revancha tras un ascenso frustrado

Si hay un partido que, por el cruel desenlace, se quedó grabado a fuego en la memoria de las deportivistas, ese es el de la vuelta de los playoffs de ascenso a Primera División de la temporada 2022-23, ante el Granada. Quizás hoy en día duela un poco menos, porque al fin y al cabo, el objetivo de regresar a la máxima categoría terminó por cumplirse. Un año más tarde, eso sí.



Cuando todo apuntaba a que el Deportivo volvería a la Liga F por la vía rápida, las de Irene Ferreras fallaron. Fue en la última jornada de Liga cuando el Eibar, al empatar en Granada (0-0), le dejó el ascenso en bandeja a las blanquiazules. Sin embargo, esa se convirtió en la primera oportunidad que las herculinas dejaron escapar al empatar (0-0) en casa del DUX Logroño y cedieron el ascenso directo a las armeras.



Después de gastar la primera bala, tocaba volver a ponerse el mono de trabajo para ganarse la plaza de Primera División por la vía de los playoffs. Y el primer rival a batir fue la bestia negra del Dépor: el Cacereño. No fue tarea sencilla, pero tras el 0-0 en Cáceres, en tierras gallegas se hizo valer el puesto en la clasificación. Las de Ferreras se adelantaron en el marcador gracias a un gol de Cris, pero tan solo dos minutos después, el Cacereño devolvía la igualada al electrónico. La autora del gol fue casualmente Edna Imade, delantera con la que se volverán a ver las caras el sábado, esta vez con la elástica del Granada. Concluyó el choque con el 1-1, con prórroga incluida, resultado que certificaba la presencia del Dépor en la final de los playoffs de ascenso. Allí esperaba un Granada que había arrasado al Osasuna (0-5 en el global).



Solo quedaban dos pasos más para volver a donde todo el mundo quiere estar. Las de Irene Ferreras, sabedoras de la importancia de cosechar un buen resultado para rematar la faena delante de su gente, se plantaron en Los Cármenes sin tomar ningún riesgo. Quienes se empezaron a entonar fueron las de Roger Lamesa, que comenzaron a dominar gracias a las internadas de Laura Pérez y Pamela. No tardó la entrenadora blanquiazul en buscar un giro de guion y, al poco tiempo de iniciar la segunda mitad, dio entrada a Carlota Sánchez y a Carlota Suárez. Sin éxito, el Granada asedió al Dépor, que veía cómo pasaban los minutos con el 0-0. Un resultado que, teniendo en cuenta que aún quedaba la vuelta en su feudo, no pintaba mal. Pero en uno de los muchos córners que dispuso el conjunto granadino llegó el primer gol, obra de Lauri.



Quedaba poco tiempo y el Deportivo necesitaba resistir con el 1-0 en contra. No lo consiguió y Pamela, en otro saque de esquina pasado ya el 95, dobló la ventaja en el marcador.



La tarea no era sencilla, pero el Dépor estaba obligado a darle la vuelta a un 2-0 si quería estar en Liga F. Así fue que entró en el partido decidido a presionar a su rival, que mostró personalidad suficiente para incluso dar más sensación de peligro. El choque llegó con la igualada al descanso. La segunda parte no cambió mucho; las ocasiones claras de las blanquiazules no llegaban y los minutos corrían a favor de la escuadra nazarí.



Ya poca gente creía en Abegondo cuando Ainhoa Marín, en el 88, devolvió la ilusión a la afición, que rugió desde la grada los minutos restantes. Lo siguió intentando el Dépor, pero el pitido que señalaba el final del encuentro, terminó por evaporar el sueño de las jugadoras deportivistas, de devolver al club a la máxima categoría.

Sed de venganza



Han cambiado muchas cosas desde aquella. En los banquillos ya no se sentarán ni Roger Lamesa, ni Irene Ferreras. En su lugar lo harán Arturo Ruiz y Fran Alonso, en el que será su estreno como entrenador deportivista. Quienes sí se volverán a ver las caras son algunas de las futbolistas, tanto del Deportivo como del Granada que, desde la campaña 2022-23, siguen portando la elástica de sus respectivos clubes.

Hasta seis jugadoras nazaríes pueden repetir once con respecto a los partidos del playoff de 2023: Sandra, Carrasco, Alba Pérez, Postigo, Laura Pérez y Lauri. Esta última, fue la encargada de abrir el marcador en el duelo de la ida.



En el caso de Sandra, este año está teniendo un rol más secundario, pues Arturo le ha confiado la titularidad a Laura. Alba Pérez y Postigo son indiscutibles en la zaga defensiva, mientras que a Carrasco le está costando un poco más pelear por los minutos. Y quienes son inamovibles del esquema nazarí son las ‘Lauras’. En el caso de Pérez, se erige como la máxima asistente de toda la Liga F gracias a sus ocho pases de gol; en el de Requena, más conocida como Lauri, sigue siendo una de las referencias del equipo granadino.

Esta vez no habrá tanto en juego como en 2023, pero ante la necesidad imperante del Deportivo por puntuar, se avecina un choque de alto voltaje.