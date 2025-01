Fran Alonso: "Hemos dado un paso adelante en la dirección correcta"

Vuelve el Deportivo a Riazor (sábado a las 16.00 horas) y lo hace con el objetivo de seguir alargando la buena racha iniciada hace dos fines de semana en ese mismo escenario. Son ya dos victorias consecutivas y Fran Alonso sabe la importancia que tendría conseguir una tercera. Así lo manifestó en la rueda de prensa previa al duelo ante el Valencia.

Sensaciones tras ganar al Betis: "Todas son súper importantes, venimos con muy buenas sensaciones, no solo por la victoria, sino porque ha sido un actuación impresionante del equipo. Tenemos mucha ilusión del partido de mañana y vamos a afrontarlo como un reto súper importante, como hacemos con todos, e intentar llevarnos los tres puntos, y darle nuestra segunda victoria consecutiva en Riazor a la afición".

Alejarse del descenso: "Tenemos que ir a sacar los tres puntos en todos los partidos. Creo que los equipos que se salven, lo van a hacer en las últimas jornadas. Nosotros creemos que tenemos que seguir luchando e intentar conseguirlo cuanto antes. Sabemos que a lo mejor estaremos hasta el último día de competición luchando. Estamos preparadas para ello y, con eso en mente, vamos a intentar sacar los tres puntos".

Mejoría del equipo: "Hemos dado un paso en la dirección correcta con dos victorias consecutivas a equipos que estaban en la zona baja. Eso nos da muy buenas sensaciones. Pero lo importante es que el equipo sigue creciendo, jugando mejor y estamos mejorando cosas que teníamos que mejorar. Las jugadoras se sienten con más confianza, son capaces de expresarse en el campo. Antes el equipo se desinflaba, ahora creo que mentalmente somos un equipo más fuerte, tenemos más confianza y estamos preparadas para luchar hasta el final. Nuestra mentalidad es que vamos a tener que luchar hasta el final, si lo conseguimos antes, pues que bien, pero estamos preparadas para luchar hasta el final".

Duelo ante el Valencia: "Creo que va a ser un partido muy difícil porque para el Valencia es un partido súper importante. Nos verán como un rival directo y van a ir a darlo todo. No vamos a subestimar al rival por la posición en la tabla, creemos que va a ser muy difícil. Es un equipo muy directo, desde la llegada de Cristian ha ganado muchísimo en intensidad. Los resultados, de hecho, son mejores que antes. Es un equipo muy peligroso. Han fichado mucho, así que hay muchas incógnitas por las jugadoras nuevas. Vamos a centrarnos en nosotros sabiendo que es un equipo muy peligroso. Tenemos que estar a nuestro mejor nivel para sacar los tres puntos".

Jugar en Riazor: "Para nosotros es un partido en casa, delante de nuestra afición, creo que todos los partidos en Riazor tenemos ese plus, porque sentimos que tenemos una jugadora más con el apoyo de nuestra afición. Lo vamos a dar todo como hacemos siempre".

Estructura cambiante del Valencia: "El ser tan impredecible nos hace que vayamos a intentar imponer nuestro juego, queremos llevarnos el partido a nuestro terreno. Es cierto que eso les hace más peligrosos, porque es difícil prepararnos con precisión contra un contrario que es tan camaleónico. Es un equipo que a la contra nos puede hacer mucho daño. El último partido creo que las vigilancias ofensivas fueron casi perfectas, controlamos muy bien los contraataques del rival. Vamos a intentar imponer nuestro fútbol, nuestro juego, intentar ser agresivas, porque ahora tenemos más confianza para serlo e intentar tener esas vigilancias ofensivas porque es un equipo muy peligroso a la contra.



Bajas de cara al partido de mañana: "Hay tres jugadoras que tenemos que valorar hoy. Después del entrenamiento veremos. Hay tres que son duda. Henar, Knor y Marina. Ojalá que lleguen, pero ahora mismo son dudas".

Lesión de Nkor: "Tenemos que esperar al examen, que nos confirmen los médicos. Hay posibilidades de que no esté para el partido. Después del entrenamiento veremos. La lesión ya vino del partido, no ha entrenado y tenemos que esperar a la valoración".

Estado de forma de Ainhoa: "La estoy viendo fenomenal. Es una jugadora que tiene muchísima hambre, que lo da todo en cada entrenamiento. Hemos encontrado una posición para ella en la que saca sus mejores virtudes. No solo ella, hay muchas jugadoras que están a muy buen nivel y siguen creciendo. Lo bueno de estas jugadoras es que quieren crecer más. Estoy encantado con Ainhoa, como lo estoy con el resto de la plantilla. Estamos creciendo como equipo y los resultados no es algo de suerte, es algo por lo que estamos trabajando muy duro. A veces no llegará, pero es momento de tener confianza, de creer en lo que estamos haciendo y ser un poco más agresivos, más demandantes. Las jugadoras lo están recibiendo muy bien, en el caso de Ainhoa es muy evidente pero también hay otras que también han crecido mucho en los últimos partidos.

Mercado invernal: "Tengo a Kevin con cincuenta mil llamadas. Si hay algo que se puede hacer, sé que lo vamos a hacer para reforzar al equipo. Si no se puede hacer, estoy muy contento con la plantilla. Tengo total confianza en este grupo, entrenan espectacular y todas quieren crecer. Tenemos suficiente calidad para conseguir el objetivo. Si viene alguien le daremos la bienvenida y si no viene nadie, estoy muy contento con la plantilla".