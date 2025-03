Fran Alonso: "Esta derrota no va dañar la moral ni la confianza que tenemos"

El técnico del Deportivo femenino, Fran Alonso, analizó la derrota ante el Athletic en Lezama (2-0) y reconoció que su equipo acusó el esfuerzo del primer tiempo.

"Fue un encuentro difícil para nosotras. Creo que hemos hecho un muy buen primer tiempo, en el que no concedimos muchas ocasiones y pienso que en el segundo tiempo el contrario ha sido superior. Los niveles de fatiga y alguna tarjeta que no debería haber sido nos han condicionado un poco esa defensa de área y el rival y ha encontrado los espacios en esos intervalos. Son jugadoras muy buenas y al final estamos decepcionadas porque queríamos llevarnos la victoria o al menos un punto y ahora a seguir e intentar recuperarse en estas dos semanas y a pensar en el siguiente partido", comentó.

Admitió que la idea era esperar las opciones a la contra. "Teníamos muy claro el plan de partido, les hemos dado el balón pero no nos han generado mucho peligro, hemos podido transitar aunque no tanto como queríamos, pero era era claro que ellas iban a tener la mayoría del control de la pelota, pero no las ocasiones y nos ha gustado esa primer parte. En la segunda han marcado pronto y eso te condiciona. Si no concedes y va pasando el tiempo a lo mejor el contrario se puede frustrar un poco y nosotras podemos estar un poco más en el partido. El mejor equipo es el que ha ganado", aclaró.

Reconoció que cometieron fallos que, ante este tipo de escuadras, se suelen pagar caros, pero quiso quedarse con la actitud de sus futbolistas: "Tenemos que ver el partido, en el segundo gol se nos ha ido una marca. Hay detalles que con jugadoras del nivel del Athletic Club tienes que estar perfecta para poder ganar o llevarte puntos de aquí. No lo hemos estado, hay muchas lecciones que extraer pero hay que verlo con detenimiento, pero m quedo con una buena actitud del equipo. A pesar de haber ido 2-0 en el marcador hemos luchado hasta el final, hemos tenido ocasiones y alguna clara en el segundo tiempo y nunca os hemos dado por vencidas y hemos estado hasta el final. Eso creo que es lo importante. Es la actitud que nos hará cumplir el objetivo de aquí a final de temporada".

Sobre lo que queda de campaña, con varios equipos implicados en el descenso en un puño, comentó que bajo su punto de vista todos van a sufrir hasta el final, pero ve a su plantel preparado para lo que viene. "Aquí vamos a sufrir todos los equipos, estamos preparadas para luchar hasta el último partido de liga. Estamos en una mejor posición que hace diez jornadas, tenemos solo dos derrotas, es la primera fuera de casa en toda la segunda vuelta y estamos en una fase de crecimiento y en buena dinámica. Obviamente es una derrota que nos duele, pero que puede pasar. Nos enfrentamos a un muy buen rival que está luchando por Champions y estaba dentro de lo posible. No nos va a dañar la moral ni la confianza que tenemos. Tenemos la calidad y los recursos y grupo que nos hará conseguir el objetivo. Intentamos no fijarnos en los rivales por el descenso y sumar en cada partido. Llevamos una buena racha, a pesar de esta derrota y hay que intentar cargar las pilas", afirmó.

Aunque valoró que el parón les ayudará a recuperarse del desgaste físico de este encuentro lamentó que no haya ya otro encuentro, después de la derrota: "El parón de selecciones a veces te puede venir bien, a veces mal. A mí cuando hay una derrota me gusta jugar lo antes posible para intentar conseguir una victoria y recuperar sensaciones. Pero este parón puede ayudarnos a recuperar piernas cansadas y reunir el grupo y afrontar los seis partidos de liga que quedan con la máximas garantías para lograr nuestro objetivo".