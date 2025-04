Fran Alonso: "Dependemos de nosotras mismas y vamos a luchar hasta el final"

El entrenador del Dépor Femenino, Fran Alonso, lamentó la derrota sufrida en el tramo final ante el Granada femenino.

Sensaciones: Es una derrota muy dura, lo más positivo fue sentir el apoyo de la afición. Fuimos muy superiores en el primer tiempo, fallamos una ocasión muy clara para irnos por 2-0 e hicimos méritos para finiquitarlo. El Granada es un equipazo y nos ha metido dos golazos. Estamos decepcionadas porque veíamos muy cerca el objetivo e hicimos méritos para una victoria.

Cambios: Había que refrescar el equipo. Ellas son muy buenas en el juego aéreo pero las controlamos muy bien en la primera parte. Quizá pude hacer los cambios antes pero en el momento no lo vi así.

Círculo final de equipo y cuerpo técnico: No he hablado, les he dicho que escuchen, la afición estaba cantando sus nombres. Le he dicho que han tenido una actitud de diez, aunque no hemos estado acertadas en otras cosas. Cabeza alta y a trabajar. La semana que viene nos enfrentamos a un rival casi invencible (el Barcelona) e intentaremos saca algo a pesar de la dificultad.

Últimas tres jornadas, ¿cómo se afrontan?: Lo afrontamos con ilusión y trabajo, somos un equipo más solido y con más confianza. A veces nos ha faltado acierto y podríamos estar más alto en la tabla, pero a veces estar en la zona baja te penaliza con algo de presión. Lo importante es que dependemos de nosotras mismas. Sabemos que nadie nos va a regalar nada y nuestra mentalidad pasa porque vamos a luchar hasta el último partido. Tenemos cien por cien confianza en el grupo y en que lo va a conseguir.

El papel de Yohana: Era un partido para ella difícil, desde el encuentro de Copa contra la Real estaba sin competir, pero es una profesional. Llevaba tres semanas entrenando muy bien y lucha cada semana para intentar mejorar ella y a Inês. Nuestra confianza en ella era total y en los goles no puede hacer nada. Creo que ha hecho un buen partido y me da mucha pena que no haya podido celebrar la titularidad con una victoria. Los equipos grandes cuando se caen se levantan y eso es lo que hemos hecho una y otra vez.