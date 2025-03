Fran Alonso: "Cuando no se puede marcar gol, lo importante es que no te lo metan a ti tampoco"

Tras el empate cosechado en Riazor ante el Costa Adeje Tenerife, Fran Alonso realizó su valoración del partido. Aprovechó también para hablar del próximo partido, contra el Athletic Club en Lezama (domingo a las 12.00 horas).

Valoración del partido: “Solo ha faltado el gol. Hemos hecho muy buena primera parte. Me gustó muchísimo el equipo, que ha mostrado mucha personalidad. Hemos tenido el control del partido, pero no las hemos sabido meter. El segundo tiempo ha estado más igualado. Ellas han estado bien, han generado alguna ocasión, aunque Inês no ha tenido que hacer ninguna gran parada. Es un punto positivo, llevamos ya 9 partidos en los que hemos tenido solo una derrota y es algo muy meritorio para un equipo recién ascendido. Así que felicitar a mis jugadoras, que lo han dado todo y lo han intentado hasta el final. Estoy orgulloso de ellas. Lo más positivo, a parte de la actitud del equipo, es que estamos un punto más lejos de la zona que marca el descenso".



El gol se atranca en Riazor: "Lo importante es que estamos generando ocasiones claras. A lo mejor es un poco cuestión de sensaciones de las jugadoras. Intentamos trabajarlo. Estaría muy preocupado si no estuviésemos generando. Hay que darles tiempo, que cojan sensaciones. Cuando no se puede marcar gol, lo importante es que no te lo metan a ti tampoco. Me quedo con una derrota en nueve partidos. Estamos en una buena dinámica, pero es cierto que nos gustaría, sobre todo en casa, darle una alegría a la afición. Por eso nos vamos con un sabor agridulce, porque teníamos muchísimas ganas de darles una alegría".

Lluvia intensa durante el partido: "Creo que ha perjudicado el partido en sí. La climatología adversa hizo que el campo estuviera más pesado, pero ha perjudicado a los dos equipos porque hemos tenido más imprecisiones. Ha provocado que fuese un partido más transicional, hemos tenido menos control y eso en las jugadoras pesa. Hemos tenido que quitar a Lucía, con muchísima fatiga, que estaba haciendo un partido excelente. Ha tenido un impacto en el partido, pero no creo que nos haya perjudicado solo a nosotras. A pesar de ello la actitud de las jugadoras ha sido impecable. Ellas seguramente están menos acostumbradas".

Olaya de carrilera y Bárbara de extremo: Las dos tuvieron un partido excelente contra el Real Madrid, se entendieron muy bien y nos dieron un buen balance defensivo y mucho criterio con balón. Hoy hemos generado mucho peligro por esa banda, sobre todo en la primera parte. Bárbara ha tenido un par de ocasiones. Han tenido buen entendimiento y por eso decidimos para este partido ponerlas. No nos esperábamos que saliesen con línea de 5, pero creo que nos ha funcionado bien. No es la única combinación que hemos probado, pero nos ha convencido esta dupla. Pero eso no quiere decir que vayan a jugar contra el Athletic Club. Es una posición nueva para Olaya, pero con las ganas que tiene y cómo entrena, donde la ponga sé que lo va a hacer bien.



Confianza del equipo: Contra el Eibar fallamos una clarísima que incluso creíamos que había entrado y después concedimos un gol débil de conceder. Eso, obviamente, afecta a nuestra confianza. Pero nos reciclamos durante la semana, le pusimos muchísimo énfasis a la confianza. Y ante el Real Madrid, a pesar de la calidad del contrario, nos fuimos con muy buenas sensaciones, no bajamos los brazos y eso nos dio mucha moral. Y aquí igual. Nuestra obsesión era darle 3 puntos a la afición. Lo hemos intentado hasta el final. La actitud y la confianza es totalmente diferente a como era. Pero eso es fácil cuando tienes solo 1 derrota en 8 partidos. El equipo está creciendo muchísimo en muchos aspectos y el mental es uno de ellos.



Athletic Club antes del parón: A pesar de la calidad de los rivales, vamos con la actitud de intentar ganar todos los partidos. Nos salió muy bien contra la Real Sociedad, conseguimos un punto de oro contra el Atlético de Madrid en casa, y otro fuera contra el Real Madrid. Son equipos de nivel Champions y vamos con ganas de competir. El Athletic está en un momento espectacular, sobre todo en casa y encima se lo juegan todo para entrar en Champions. Pero vamos con ganas y confianza. A pesar de la calidad del rival, creo que si seguimos en esta dinámica tenemos posibilidades de traernos algo positivo de vuelta a Galicia. El parón nos vendrá bien para recuperar piernas, porque para sacar puntos, nosotros tenemos que darlo todo en todos los partidos.