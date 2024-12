Fran Alonso confía en poder competir al Real Madrid

Se preparó el Dépor durante la semana para una de esas jornadas que se marcan en rojo en el calendario. Será el debut de Fran Alonso en Riazor. Precisamente esa fue una de las razones que le impulsaron a aceptar el reto del equipo coruñés, “la apuesta del club por el femenino”, como declaró en la rueda de prensa previa al duelo contra el Real Madrid. “Jugar en uno de los mejores estadios del país, contra un equipo así, es una experiencia preciosa que espero que las jugadoras disfruten”, manifestó.



“Ha sido una buena semana, estoy muy contento con el trabajo, la ilusión y la entrega de las jugadoras”, inició Fran Alonso su comparecencia. Desde la sala de prensa de Abegondo, aprovechó para mandar un mensaje de ánimo a Carmen, recientemente operada de una fractura de peroné. Salvo esa ausencia, hoy contará con todas sus jugadoras disponibles para intentar hacer frente a todo un Real Madrid. Sobre el equipo de la capital declaró que “llegan en muy buena forma, además de que son capaces de someter al rival”.



Alberto Toril cuenta con una plantilla muy completa, con al menos dos jugadoras por posición y Fran Alonso lo sabe. “Si no juega Athenea, juega Linda; si no juega Eva Navarro, juega Feller... Han jugado Champions, pero las rotaciones no les afectan”, analizó. A pesar de ello, todo equipo cuenta con debilidades, y el técnico deportivista aseguró que van a “intentar castigarlas en eso”.



El reto es de lo más complicado, “pero lo importante es competir y que, en el caso de que las cosas no salgan bien, mostrar esa fortaleza mental”, explicó el entrenador.

Llamamiento a la afición



Al ser preguntado por la razón principal por la que la gente debería ir a Riazor, Fran Alonso no lo dudó. “Jugamos contra un equipo que, sobre el papel, es el gran favorito, por eso necesitamos ese jugador 12”, explicó. Incluso se aventuró a decir que “con uno más, seguro que es más sencillo hacerles frente”.

Al ser preguntado por el partido entre semana que tienen ante el Valencia, el entrenador madrileño confesó que, aunque no pueden ignorar que vuelven a jugar en pocos días un partido vital, “lo importante ahora es el Real Madrid”.