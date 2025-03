Fran Alonso: "Aquí nadie nos va a regalar nada"

El Deportivo encara una nueva jornada con el propósito de ampliar la distancia con la zona de descenso lo máximo posible. Tras el punto logrado ante el Real Madrid, llega ahora el Costa Adeje Tenerife (mañana a las 12.00 horas) y Fran Alonso aseguró en rueda de prensa que el equipo sigue "con plena confianza".

Punto en Madrid: "Fue un partido muy bueno donde el equipo se mostró muy serio. Tuvimos la oportunidad de ganar, también es cierto que lo pudimos perder. A diferencia de la anterior vez que nos habíamos enfrentado al Real Madrid, cuando concedimos un gol bajamos los brazos y psicológicamente no lo supimos afrontar. Esta vez, después del empate conseguimos adelantarnos de nuevo en el marcador. Al final fue un punto de oro contra un equipo que está a un pasito de meterse en unas semifinales de Champions. El valor del punto para nosotras es espectacular. Estoy muy orgulloso de las jugadoras, de la concentración, de los esfuerzos… A seguir creciendo".

Más cerca del descenso a pesar del punto: "Es una liga muy bonita, muy competida. Los equipos se lo están jugando todo. En esta jornada muchos equipos de abajo puntuaron, pero como llevamos haciendo en los últimos meses, nos centramos en nosotras mismas. De los ocho últimos partidos, solo tenemos una derrota, pero seguimos ahí, está todo muy apretado. Ya lo dije, vamos a estar luchando hasta el último partido de liga".

Satisfacción o decepción: "Dependemos de nosotras mismas, si seguimos creciendo y mejorando, sabemos que tenemos suficientes recursos para cumplir el objetivo. Seguimos con plena confianza, pero nos la tenemos que ganar nosotras, aquí nadie nos va a regalar nada".



Costa Adeje Tenerife: "Tenemos mucha ilusión porque el equipo está compitiendo muy bien. En el partido de ida hicimos una primera parte espectacular. Nos pasó lo mismo que contra el Real Madrid —en la primera vuelta—. Concedimos un gol y psicológicamente el equipo no supo sobreponerse a ese varapalo. Pero ahora tenemos una confianza mucho mayor, hemos mejorado muchos aspectos, no solo el psicológico. Tenemos más armas para contrarrestar una posible decepción durante el partido. Encima es delante de nuestra gente, intentaremos darles una victoria que sería un pasito más para conseguir nuestro objetivo".



Click tras Tenerife: "Ya antes habíamos conseguido un resultado muy importante contra el Valencia y el equipo llegaba en una dinámica positiva. Pero el resultado final y la imagen que dimos en la segunda parte no fue la que creemos que deberíamos dar cuando vestimos los colores que vestimos y representamos al club que representamos. Hicimos autocrítica, hicimos reflexión y creo que dimos con la tecla de las cosas que deberíamos de mejorar. Pienso que después de ese día se vio a otro equipo, con mucha más fuerza y las cosas más claras. No hemos jugado todos los partidos bien, pero creo que somos mucho más sólidas. Llevamos una racha muy positiva. Sabemos que nos enfrentamos a un gran rival, que está en la parte alta de la tabla, que encima no tiene presión porque está en una zona muy cómoda. Tenemos que estar al 100% para intentar ganar, que es lo que queremos".



Bajas: "Nada cambia, seguimos con las mismas bajas de la semana pasada. Carmen ya ha empezado a hacer trabajo modificado con el grupo. Estoy muy contento de que pueda empezar a aportar desde dentro del campo, no solo desde fuera".

Papel de la cantera: "Tuvimos una representación tanto jugadoras como cuerpo técnico en Balaídos viendo la victoria de nuestro filial. Vemos todos los partidos, vemos la evolución y tenemos constante comunicación con los entrenadores del filial, sobre todo con Óscar, del B. Todas las semanas vamos rotando para que entrenen con nosotros. En el partido contra el Real Madrid de la primera vuelta me preguntaron por el mercado de fichajes y ya dije que confiaba en la plantilla que teníamos y en la cantera. El otro día, jugándonos la vida contra uno de los mejores equipos, Paula Novo tuvo 90 minutos y Elena tuvo participación al final. La confianza es real. Estamos trabajando muy bien. Son jugadoras jóvenes que tienen que mejorar muchísimas cosas, pero están en el sitio adecuado, con gente que confía en ellas. Sabemos que para que nuestro futuro sea exitoso, todo pasa por nuestra cantera".