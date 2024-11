Fran Alonso aboga por un Dépor valiente

Después de ofrecer el lunes sus primeras palabras como nuevo técnico del Deportivo en una pequeña entrevista del club, ayer se llevó a cabo la presentación oficial de Fran Alonso en la sala de prensa de Abegondo. Acompañado por Kevin Cabado, compareció por primera vez desde que fue anunciado como entrenador deportivista, ante los medios de comunicación.



Como ya había adelantado en las redes sociales del club, fueron varios los motivos que le llevaron a aceptar la propuesta del Dépor. Ayer quiso remarcar que “fue todo muy rápido, apenas hubo que negociar”, porque él ya conocía a Kevin, a la ciudad y al club, así que cuando supo “de la posibilidad de venir, no hubo dudas”. Incluso reconoció que “casi no había ni que discutir los términos”. Después de varios años en el extranjero, sus “ganas de volver a casa”, eran mayores.



Estos días se están presentando movidos para el madrileño. Desde su llegada a España, hace dos semanas, ha hecho tareas de análisis, ha visitado las instalaciones deportivas del club, ha ofrecido su primera rueda de prensa e incluso ya ha dirigido su primera sesión de entrenamiento. Y es que, aunque llega en un buen momento por el parón de selecciones, la Liga F no da tregua, y menos en una situación de peligro como en la que está el equipo herculino.



En la mañana de ayer, en las horas previas a la comparecencia, comandó el entrenamiento, no sin antes tener una pequeña reunión con las jugadoras para conocerse. “Un diez sobre diez es la nota que les pongo, como personas y como futbolistas”, dijo Fran Alonso. Solo las conocía de unas horas, pero el nuevo míster ya sabía que “la unión que mantienen las jugadoras es impresionante, aunque los resultados no acompañan”, y eso no es sencillo de tener. “Viniendo aquí, ahora lo entiendo”, confesó, “el staff ha hecho un trabajo fantástico”. No todo fueron flores, porque la situación es la que es, y la realidad es que el Dépor está en descenso con solo una victoria en diez partidos disputados. Sobre eso, añadió que “la Liga es muy fuerte y hay mucho trabajo que hacer, muchos comportamientos a mejorar, pero la base es buena”.

Se mostró “muy ilusionado”, sobre todo por la predisposición de las futbolistas e incluso de la cantera, la que calificó como “muy buena”. Él mismo explicó que es un entrenador al que le gusta mucho contar con las categorías inferiores. Ya lo hizo en Inglaterra y lo seguirá haciendo aquí. “No hay muchos equipos cercanos a A Coruña, entonces existe la posibilidad de atraer el mejor talento de la zona y eso es algo que hay que aprovechar”, analizó, “ya no solo por las ganas, sino por la calidad y la personalidad que tienen”. Las jóvenes de la cantera es uno de los motivos que le alientan a la hora de luchar por la permanencia, porque “el futuro es prometedor”, además de que el Dépor, como club “puede estar luchando por cosas más altas”.

Mantiene el mismo staff



Fran Alonso recala en el Deportivo con contrato hasta final de temporada y la opción de prorrogarlo una campaña más. Sin embargo, no quiere oír hablar de plazos largos. “No quiero pensar más allá de este año”, aseguró, “primero hay que centrarse en mantener al equipo en esta división y el año que viene ya veremos”.

Llega solo, así que el staff que le rodea “es el mismo” que estaba con Irene Ferreras, “salvo una o dos personas”. Admitió que no tiene la “idea de traer a otra gente, porque la que está es muy comprometida y muy capaz”. Para Alonso es “clave” contar con “gente de la casa”, porque el equipo no tiene experiencia en esta liga al ser un recién ascendido y para que las cosas salgan adelante se necesita “a gente que esté al cien por cien comprometida”. Así le pasó en el Celtic. Llegó solo, se rodeó del staff del club y tuvo una época que definió como “súper exitosa”.



El objetivo está claro. “Aunque sea muy bonito decir otras cosas”, la meta a la que tiene que llegar el equipo es “la salvación”. Si al acabar la temporada se ha logrado mantener la categoría, para Fran eso será “un éxito”. Después, ya será momento de “hablar de cuánta más ambición hay que tener el año que viene”.

Su estilo como técnico



“Me gusta que el equipo sea agresivo, dinámico, que trate bien el balón y que sea protagonista, aunque esto último sea difícil”, respondió al ser preguntado por cómo será el Dépor a sus órdenes. El fútbol es un espectáculo, y más cuando se juega en un escenario como Riazor. Ya lo logró con el Celtic, donde en su último partido en casa, hubo 17.000 espectadores. Eso es lo que quiere conseguir Fran Alonso en el Deportivo. Aspira a crear un equipo que “inspire a la afición”, para lograr que el que vaya por primera vez a ver un encuentro de las blanquiazules, “vuelva”.



“En el club se le da mucha importancia al femenino”, observó el nuevo míster. Ayer, en la visita a las instalaciones deportivas del club, se fijó que en Riazor, “hay las mismas fotos de jugadores que de jugadoras”, y detalles como este, le hacen creer que se puede “tener un proyecto muy exitoso”.



Su primer reto será a la vuelta del parón, en Granada (7 de diciembre a las 12.00 horas). Ya ha tenido la ocasión de analizar a su futuro rival y sobre él, detalló que “es un equipo fuerte, que está bien trabajado”, aunque puntualizó que el Dépor tiene las armas suficientes para hacerle daño.



No pudo contar Fran en su primera sesión con todas las jugadoras. Ainhoa Marín, Olaya Enrique e Inês Pereira están concentradas con sus respectivas selecciones, mientras que Yohana sigue recuperándose de un neumotórax. A pesar de ello, reconoció en su presentación que “es una bendición tener dos semanas”, porque eso le ofrece “más tiempo para preparar e intentar transmitir el mensaje”.

Se acordó también del trabajo hecho por Irene Ferreras al declarar que “es importante no cambiar todo, porque hay muchas cosas que se han hecho muy bien. Es cierto que hay comportamientos que vamos a corregir, sobre todo para que a partir de ahí se pueda ver una actuación mejor”.