Fran Alonso: "Tenemos confianza, iremos con todo"

Aprovechó el técnico blanquiazul, Fran Alonso, para realizar un llamamiento a la afición desde la sala de prensa de Abegondo. Y es que el Deportivo se enfrenta de nuevo a un equipo de la zona más noble de la tabla, el Atlético de Madrid (domingo a las 12.00 horas en Riazor) y para sacar algo positivo, será necesario "no cometer errores y estar concentradas durante todo el partido".

Semana de trabajo: "Después de una victoria, la semana es un poquito mejor. Todas están muy motivadas, con mucha ilusión. Siempre es muy especial jugar en Riazor, delante de nuestra afición. Todas las jugadoras están luchando por esas posiciones, así que estoy bastante contento de verlas entrenar".

Bajas para el domingo: "Henar no va a llegar pero hemos recuperado a Marina".

Atlético de Madrid: "Hago un llamamiento a la afición para que venga a apoyarnos, es esa jugadora 12 que necesitamos. Ya fue la Real Sociedad la que estaba en Champions, ahora es el Atlético el que va tercero. Es un rival muy difícil, muy peligroso, con mucho criterio en el juego combinativo pero que también tiene poderío en las transiciones con Gio, Ajibade, jugadoras que te pueden hacer muchísimo daño. Tendremos que estar muy bien para intentar sacar algo positivo. Tenemos confianza, el equipo sigue creciendo e iremos con todo".

Debilidades del Atlético: "Es una respuesta difícil, aunque es un equipo que tiene debilidades también. Vamos a intentar explotarlas. Seguramente harán algo para corregirlo, pero es un equipo muy difícil de ganar. Nosotras venimos con confianza, venimos de ganar en Zubieta, que nunca lo habíamos hecho. Estamos compitiendo muy bien. Ahora estamos compitiendo 90 minutos, no 45. Si jugamos bien, no cometemos errores y estamos concentradas durante todo el partido creo que podemos tener un resultado positivo a pesar de la calidad del rival que es indudable".

Cálculos para lograr la permanencia: "Tenemos al analista diciéndonos cosas, pero yo no hago caso a la estadística. Los únicos puntos que me importan son los que hay en juego este domingo en Riazor. Vamos a intentar conseguirlos sabiendo la dificultad que tiene. De verdad que es partido a partido. Ahora vemos el descenso un poquito más lejos, pero seguimos igual. Sabemos y estamos preparadas para estar luchando hasta la última jornada. Si se consigue antes el objetivo, bienvenido sea".

Reunión tras la derrota en Tenerife: "Fue un punto de inflexión. Hicimos una primera parte espectacular, nos vamos 0-1 al descanso y mereciendo más. En la segunda, nos vamos perdiendo 5-1. Nunca lo había experimentado, ser tan dominante en los primeros 45 minutos y tan dominado en los 45 restantes. Para mi era importante escuchar, tenía mi opinión pero quería escucharlas. Ahí salieron frases espectaculares. Lo pusimos todo junto, corregimos cosas, reforzamos otras y es verdad que sobre todo en tema de competir los 90 minutos y no rendirse… Nunca ha habido dudas, las jugadoras nunca han tenido dudas sobre lo que yo propuse y yo nunca he dudado de ellas".

10 de 12 puntos conseguidos: "No se compite igual cuando estás en puestos de descenso que cuando no estás. Psicológicamente eres más valiente, no te hundes tanto si te meten un gol como nos pasó contra el Real Madrid o Tenerife. El otro día nos marcan un gol y, es cierto que la roja influyó, pero el equipo tuvo la fuerza mental de remontar un partido contra un equipazo que incluso con 10 nos sometió en los últimos minutos. Lo que hemos hecho me parece espectacular, pero no hemos conseguido nada. La salvación se conseguirá muy cerca del último partido de liga, si se consigue antes sería genial. Crédito a las jugadoras, que están compitiendo a un nivel muy bueno".

Ainhoa, más libre: "No hay ninguna manera correcta de entrenar a un grupo, cada uno tenemos nuestro estilo. Los resultados son los que nos dicen si lo estamos haciendo bien o mal. Para mi es super importante el desarrollo individual de la jugadora, mirar sus características y que el sistema se adapte a ellas, no ellas al sistema. Ainhoa es una jugadora que se gira muy bien, súper impredecible, con un tren de gravedad bajo. Para mí, jugando por dentro es mucho más efectiva. Creamos una estructura donde tuviera libertad para meterse por dentro cuando ella quisiera, hacerla más impredecible. Ainhoa sigue creciendo, ha sido muy diferencial e importante en estos 10 puntos de los 12 que hemos conseguido. Tiene el hambre de seguir creciendo, el techo está muy arriba, ojalá que veamos incluso a una mejor Ainhoa en los siguientes partidos".