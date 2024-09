Eva Dios: "Me parece increíble pertenecer a la historia de este club"

Eva Dios Nieto (A Illa de Arousa, 4 de marzo de 2002) no lo sabía, pero está ante una semana muy especial. Si salta al campo este domingo contra el Betis (Riazor, 17.00 horas) igualará a Iris Arnáiz como la tercera jugadora con más partidos en la historia del Dépor Abanca. Un puesto en el podio que consolidará este curso, el quinto que vive con la camiseta blanquiazul. Coincide, además, con un momento dulce para ella, que las ha visto ya de todos los colores en el club pese a su juventud, pues está siendo importante en la vuelta a Liga F.

Vaya inicio, ante Barcelona y Atlético. ¿En qué partido le gustó más el equipo?

Son dos equipos diferentes. Sabemos que el Barça juega una liga un poco superior y por ello son planteamientos diferentes. Contra el Atlético intentamos ir un poco más a por el partido y contra el Barça intentas aguantar el resultado y esperar un poco más al final a ver si puedes tener alguna oportunidad o no. No creo que sean partidos comparables. Una vez que los juegas son completamente diferentes aunque parezca que no.

Se habla mucho de que este fin de semana tienen el primer partido contra un rival directo. ¿Ve al Betis como un equipo que va a estar peleando por la permanencia?

Desde dentro pensamos que en una jornada 3 no puedes pintar a un rival como directo. Somos conscientes de la importancia que tiene, pero no queremos ponernos presión extra ni mucho menos. Tratamos de jugar desde la tranquilidad y con la seguridad de que podemos plantear un partido que podemos ganar.

No sé si sabe que si juega este domingo igualará a Iris Arnaiz como la tercera jugadora con más partidos en la historia del club y que tiene la opción de terminar este curso como la segunda. ¿Qué supone?

Pues no, no me había enterado. Claro, de primera está la gran Cristina, no se puede pasar por ahí (risas). No lo sabía y es un orgullo poder decir eso, pertenecer a la historia de este club me parece de no creer, porque sé la grandeza que tiene detrás. Me enorgullece mucho y me da ganas de seguir sumando. Quiero seguir perteneciendo a este club muchos partidos más.

Será en Riazor una vez más. Si le dicen que disputará todos los partidos ahí, ¿lo firma o cree que merece la pena jugar alguno en Abegondo?

Yo soy de las que dice que le encanta jugar en Riazor. Jugar en un sitio así, con la historia que tiene detrás, hace más especial cada partido. Tengo por suerte algunos a mis espaldas ya, y es un privilegio y un orgullo jugar ahí. Es un plus. También puede venir más gente al ser en A Coruña ciudad, lo cual es una maravilla.

¿Tanta diferencia nota?

Riazor te da ese punto más. El ambiente cambia y sientes una mayor energía. No se puede explicar lo que te genera por dentro. A mí se me revuelve el estómago cuando lo piso y cada vez me produce una sensación más increíble.

Ha disputado completas las dos primeras jornadas. ¿Es más feliz cuando juega tanto o no le influye demasiado a nivel personal?

Antes de futbolista una es persona también, y sí que estar jugando y sentirte importante te acaba cambiando. Genera ese sentimiento de querer seguir a un buen nivel. Luego el rol que tengas en cada momento hay que tratar de asumirlo. Ahora me está tocando éste y trato de disfrutarlo, de alargarlo lo máximo posible. Un día te puede tocar jugar y otro quizá una compañera está igual de bien que tú y te toque esperar. La entrenadora es la que decide.

Su entrenadora le halagó recientemente en rueda de prensa. ¿Qué sintió?

“Me la mandaron una cuantas personas y entonces la tuve que escuchar (risas). Es un orgullo que valore tu trabajo e implicación alguien que está en el día a día y ve el progreso. Siempre gusta, te da fuerzas para seguir y corresponderle, por decirlo de alguna manera.

Una de las frases de Irene fue: “creo que está rindiendo muy bien, que está mostrando un nivel de sacrificio y compromiso en el campo que quería ver también”. ¿Es algo en lo que se mentalizó para mejorar en el cambio de temporada?

Sabía que era un aspecto que debía mejorar, que tenía que buscar un poco más esa implicación. O quizá saber interpretar cuando hay que poner energía en una acción y de qué manera. Porque lo puedes hacer pero que no favorezca al equipo. Creo que di un paso adelante en eso, que estoy siendo más sólida a nivel defensivo y que el equipo lo está agradeciendo.

También dijo: “es una jugadora con mucha personalidad, con una naturalidad en el campo que en esta categoría nos va a dar mucho, porque no se pone nerviosa”. ¿Es eso cierto y de dónde le viene?

“Lo de no ponerse nerviosa no sé (risas), depende cuando. Soy una jugadora que le gusta mucho tener el balón, estar en contacto con él y ese tipo de juego. Intento exigirme siempre al máximo y buscar la mejor opción para ganar.

Con respecto a su reciente renovación hasta 2025, ¿dudó en algún momento si seguir o incluso si el club le iba a hacer la propuesta?

Yo por mi parte lo tenía muy claro, quería seguir. Fui una de las jugadoras que vivió el descenso (2021), que fue una etapa dura, y tenía claro que quería devolver al equipo a Primera. Después de tres años lo logramos y sentía la ilusión de jugar con el Dépor en Liga F.

¿Considera que éste es su mejor momento de forma en el Deportivo?

Probablemente esté en una de mis mejores versiones. Queda mucha temporada, mucho por mostrar y puedo seguir dando más. Evidentemente quiero seguir luchando por estar en un gran estado de forma. El fútbol viene después. Por suerte el fútbol femenino está creciendo mucho en eso y es clave estar bien físicamente.

Hace unos meses ganó la medalla de oro en los Juegos Sordolímpicos. Queda lejos, pero ¿cómo es a nivel organizativo un evento así, desconocido para el gran público, en un sitio como Turquía?

A día de hoy aún no hicimos la adaptación (risas). Es complicado, pero nosotras teníamos muy claro que íbamos allí a ganar. Igual no lo decíamos, pero lo sabíamos e incluso alguna de nosotras lo hablamos, que viajábamos para ganar. Conseguir el oro fue bastante bonito, un orgullo.

¿Seguirá acudiendo a campeonatos de fútbol sala o da por cerrada esa etapa?

Bueno… a mí no me gusta nunca cerrar etapas. Pero soy consciente de lo complicado que es, que lo primero es el Dépor y luego vendrá el resto.