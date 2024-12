El Dépor se reencuentra con la victoria (0-2)

Un Deportivo de menos a más logró tres puntos claves ante el Valencia (0-2). La situación aún es difícil, pero ya llueve menos, ya que tras recuperar este partido aplazado deja a las ches hundidas, empata con el Levante (con dos partidos más) y se sitúa a cuatro puntos de Sevilla y Eibar.



En busca de la tecla, Fran Alonso apostó esta vez por dos delanteras (Millene y Altuve), algo que no se había visto en ningún partido del curso, ni siquiera de Copa de la Reina. Eso sí, la venezolana jugó en punta y la brasileña en banda izquierda. La otra gran novedad fue la ausencia en el once de Paula Gutiérrez, que había sido titular en todos los partidos de Liga. Oportunidad para Eva Dios.



La idea era no desprotegerse en defensa, pues cuando tenía el balón el Valencia las blanquiazules dibujaban un 5-4-1, mientras que en ataque era un 5-2-3 que trataba de aprovechar que en principio había más pólvora que nunca.



Por su parte, el Valencia tuvo la baja de última hora de Asun, una de sus jugadoras importantes, por una lesión en el pie, pero por lo demás Cristian Toro no varió demasiado un once que, si bien no había ganado todavía, dejó muy buenas sensaciones el pasado fin de semana contra el Barcelona.



Comenzó mejor el Valencia ante un Dépor al que le costó ajustar la propuesta directa de Cristian Toro. En los primeros minutos dispuso de un acercamiento de Browne que no pasó a mayores por un mal control, así como de un par de tiros. El de Marina Martí desde lejos lo desvió Inês a córner y el de Ainhoa, que era más peligroso por estar ya dentro del área, se perdió por encima de portería.



Un arreón inicial que no se prolongó demasiado, ya que el Dépor reaccionó tras un aviso de Marina Artero a balón parado. A partir de ahí, el Valencia apenas hizo daño con los balones directos (o bien muy largos o bien fáciles para las centrales) y el cuadro de Fran Alonso se hizo con la posesión y empezó a enlazar pases con sentido con Lucía Martínez y Eva Dios a los mandos.



Esta última estuvo cerca de marcar en una jugada que a priori no llevaba demasiado peligro. Disparó sin la potencia suficiente, pero la guardameta se hizo un lío y a punto estuvo de encajar. Minutos después, buena acción por banda izquierda que termina con una dejada en el área de Ori Altuve, que vio de cara a una Ainhoa Marín que se llenó de balón y chutó alto.



Primera mitad discreta en lo que a ocasiones se refiere, pero en la que pudo adelantarse alguno de los dos equipos. Todo pendía de un gol.



Sabía el Dépor que necesitaba una marcha más y salió decidido a imprimirla. Apenas tardó un par de minutos en pisar área con una acción en la que el pase de Ainhoa no encontró compañera y un disparo de Millene a las manos de Canales.



Pese a que el Valencia también visitó campo contrario en esos primeros minutos, fue un buen presagio de lo que estaba por venir, un penalti que valió su peso en oro.

Ainhoa, clave



Todo nació en campo propio, donde Raquel condujo el balón con tranquilidad hasta que encontró el ofrecimiento de Altuve. La internacional venezolana realizó un envío que lanzó en carrera a Ainhoa por banda derecha. Y ahí pesó su potencia ante la experiencia de Marta Carro, a la que superó y engañó apurando línea de fondo hasta el punto de que le acabó derribando.



Responsabilidad para Millene, que hizo buena aquella máxima de “bien está lo que bien acaba”. Lanzó mal e incluso pareció por un momento que la guardameta se quedaba con el balón, pero se alejó unos centímetros de su mano y la brasileña estuvo muy rápida para llegar y disparar, ahora sí, con decisión. Sin pensar.



El equipo se fundió en una piña en la que apareció hasta Inês Pereira, lo que da muestra del deseo que tenía el vestuario de volver a ganar un partido de Liga. No era día para florituras y quedaba resistir.



Al Dépor le tocó sufrir en los minutos posteriores al gol. Incluso llegó a marcar el Valencia, pero la asistente levantó la bandera señalando fuera de juego de Browne, que había cazado con la cabeza un remate de Aida que sacaron entre Inês Pereira y el palo.



También la tuvo Marina Martí, que disparó al lateral de la red tras adentrarse en el área. Fue la última clara del Valencia, ya que el conjunto coruñés mejoró con los cambios. Sobre todo cuando entraron Paula Gutiérrez y Henar y dieron respectivamente calma e intensidad a un centro del campo en el que ya se empezaba a notar el paso de los minutos.



El Dépor gestionó bien los últimos minutos y logró que no pasaran demasiadas cosas. Y las que sucedían eran favorables a ellas. Y en una de esas, ya en el descuento, llegó una sentencia con sabor a alivio.

ADT habilitó a Bárbara, que había entrado para disputar la última media hora, y esta convirtió su primer gol de la temporada. Lo necesitaba.



Aún habría tiempo para una última acción curiosa, así como desafortunada. En el Valencia había entrado Malena Ortiz, hermana gemela de Samara, y sufrió una lesión que parece grave en la rodilla justo delante de la lateral blanquiazul, que terminó muy preocupada.